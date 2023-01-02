Đủ nếp đủ tẻ, Khánh Thi vẫn muốn có thêm con cho ông xã Phan Hiển 'Không đẻ 4 đứa đời không nể'

Tối ngày 22/12 vừa qua, Khánh Thi – Phan Hiển tổ chức lễ cưới hoành tráng tại TP.HCM. Cặp vợ chồng mời khoảng 1000 khách gồm người thân, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Tất cả đều là những người đã chứng kiến chặng đường 13 năm thăng trầm bên nhau của họ. Bên cạnh chuyện tình hạnh phúc, viên mãn mà cặp đôi còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có 2 nhóc tỳ ‘đủ nếp đủ tẻ’ với một bé trai là Kubi 8 tuổi và một bé gái là Anna 5 tuổi.

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển - Ảnh: Internet

Mới đây, Phan Hiển khiến dư luận xôn xao khi hé lộ việc bà xã muốn có con. Theo đó, đăng tải bài viết trên trang cá nhân, anh khiến dư luận “đứng ngồi không yên” khi hé lộ: "Mới đầu năm mà vợ tui nói không đẻ 4 đứa đời không nể". Không biết đây là lời nói thật hay nói đùa nhưng nhiều người cho rằng việc có thêm thành viên mới sẽ càng khiến gia đình thêm hạnh phúc, vui vẻ hơn.