Đủ nếp đủ tẻ, Khánh Thi vẫn muốn có thêm con cho ông xã Phan Hiển 'Không đẻ 4 đứa đời không nể'

Mới đây, vào dịp đầu năm mới, Phan Hiển bất ngờ khiến dư luận xôn xao khi hé lộ việc bà xã Khánh Thi muốn có thêm con dù đã đủ nếp đủ tẻ.
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Tối ngày 22/12 vừa qua, Khánh Thi – Phan Hiển tổ chức lễ cưới hoành tráng tại TP.HCM. Cặp vợ chồng mời khoảng 1000 khách gồm người thân, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Tất cả đều là những người đã chứng kiến chặng đường 13 năm thăng trầm bên nhau của họ. Bên cạnh chuyện tình hạnh phúc, viên mãn mà cặp đôi còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có 2 nhóc tỳ ‘đủ nếp đủ tẻ’ với một bé trai là Kubi 8 tuổi và một bé gái là Anna 5 tuổi.
Mới đây, Phan Hiển khiến dư luận xôn xao khi hé lộ việc bà xã muốn có con. Theo đó, đăng tải bài viết trên trang cá nhân, anh khiến dư luận “đứng ngồi không yên” khi hé lộ: "Mới đầu năm mà vợ tui nói không đẻ 4 đứa đời không nể". Không biết đây là lời nói thật hay nói đùa nhưng nhiều người cho rằng việc có thêm thành viên mới sẽ càng khiến gia đình thêm hạnh phúc, vui vẻ hơn.
Thời điểm sau khi hạ sinh nhóc tỳ Anna, Khánh Thi từng chia sẻ về mong muốn sinh thêm con: "Tôi thích sinh con lắm dù phụ nữ khi có con sẽ phải hy sinh nhiều thứ. Nhưng tôi thấy bù lại mình cũng được nhiều thứ. Ông xã chiều chuộng, thấu hiểu. Con cái lại là sợi dây gắn kết gia đình nữa".
"Theo kế hoạch, vợ chồng tôi muốn sinh 3 đứa, nhưng cả Kubi và Anna đều là ngẫu nhiên ông Trời cho, chứ chúng tôi không tính toán. Vì vậy, tôi chỉ biết nói vợ chồng tôi mong muốn sẽ có 3 con, còn đến khi nào thì không thể nói trước được" - Khánh Thi chia sẻ.