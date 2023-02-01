Giữa tin đồn bầu bí lần 3 rộ lên, Khánh Thi chính thức lên tiếng phản hồi

Cách đây không lâu, Khánh Thi có chia sẻ lấp lửng gây chú ý trên mạng xã hội, rộ lên tin đồn mang thai lần 3. Giữa tin đồn bầu bí rầm rộ, Khánh Thi mới đây đã đưa ra phản hồi.

Cách đây không lâu, Khánh Thi có chia sẻ lấp lửng gây chú ý trên mạng xã hội. Đáng chú ý, nhiều đồng nghiệp, bạn bè đã gửi lời chúc mừng tới Khánh Thi - Phan Hiển dưới phần bình luận, khi cho rằng cô mang thai lần 3 ở tuổi ngoại tứ tuần. Khánh Thi có chia sẻ lấp lửng khiến dân tình đồn đoán cô mang bầu lần 3 - Ảnh: FBNV Giữa thời điểm nghi vấn bầu bí rộ lên, Khánh Thi mới đây đưa ra phản hồi. Bà xã Phan Hiển phủ nhận việc mang thai lần 3, đồng thời cho biết sẽ không ngại công khai nếu thực sự có tin vui "Không có chuyện đó đâu. Nếu có tin vui tôi sẽ công khai với người hâm mộ. Mới đây, một thành viên trong gia đình tôi có tin vui nên tôi cảm thấy hạnh phúc, chúc mừng thôi".

Giữa thời điểm nghi vấn bầu bí rộ lên, Khánh Thi phủ nhận việc mang thai lần 3 - Ảnh: Internet Trong vòng hơn một thập kỷ bên nhau, cặp đôi đã có một bé trai là Kubi và một bé gái Anna. Tại thời điểm sau khi hạ sinh nhóc tỳ Anna, Khánh Thi từng tâm sự với giới truyền thông về mong muốn sinh thêm con. Sau một thập kỷ bên nhau, Khánh Thi - Phan Hiển đã có một bé trai là Kubi và một bé gái Anna - Ảnh: Internet Cô nói: "Tôi thích sinh con lắm dù phụ nữ khi có con sẽ phải hy sinh nhiều thứ. Nhưng tôi thấy bù lại mình cũng được nhiều thứ. Ông xã chiều chuộng, thấu hiểu. Con cái lại là sợi dây gắn kết gia đình nữa. Theo kế hoạch, vợ chồng tôi muốn sinh ba đứa nhưng cả Kubi và Anna đều là ngẫu nhiên ông Trời cho chứ chúng tôi không tính toán. Vì vậy, tôi chỉ biết nói vợ chồng tôi mong muốn sẽ có ba con, còn đến khi nào thì không thể nói trước được".

Chia sẻ thêm về gia đình chồng, Khánh Thi tự hào cho biết đại gia đình bên chồng sống rất nề nếp và phép tắc. Bà ngoại Phan Hiển là người đầu tiên chấp nhận Khánh Thi, tuyên bố trước hai họ rằng: "Bà quý Khánh Thi hơn cả cháu ruột. Con Thi có quyền ở với cháu tôi tới khi nào chán thì ra đi, nhưng cháu tôi thì không được quyền bỏ con Thi." Đó là câu nói khiến cô xúc động hơn là việc được bà xác nhận có danh phận bên chồng. Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển cũng dự định có thêm thành viên mới trong tương lai - Ảnh: Internet Sau siêu đám cưới, chia sẻ về dự định trong tương lai, mỹ nhân khiêu vũ cho biết vợ chồng cần tiếp tục giữ lửa tình yêu. "Để đàn ông thông cảm với phụ nữ thì mình phải chia sẻ với họ trước. Mục tiêu của tôi trong những năm tới có lẽ là làm điều ngược lại cho chồng. Anh ấy vẫn còn nhiều sứ mệnh và mục tiêu chinh phục các đỉnh cao trong sự nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có dự định đón thêm thành viên mới."

Đủ nếp đủ tẻ, Khánh Thi vẫn muốn có thêm con cho ông xã Phan Hiển 'Không đẻ 4 đứa đời không nể' Mới đây, vào dịp đầu năm mới, Phan Hiển bất ngờ khiến dư luận xôn xao khi hé lộ việc bà xã Khánh Thi muốn có thêm con dù đã đủ nếp đủ tẻ.

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