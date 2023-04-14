Vừa thông báo mang bầu lần 3, Khánh Thi bất ngờ tiết lộ muốn sinh thêm con, phản ứng Phan Hiển ra sao khiến dân tình 'cười ngất'?

Hậu trường 14/04/2023 14:19

Chia sẻ mới đây của Khánh Thi về việc muốn sinh thêm con khiến dân tình chú ý.

Sau hơn 1 thập kỉ gắn bó, cuối năm 2022 vừa qua, Khánh Thi và Phan Hiển đã chính thức tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của bạn bè, gia đình, đồng nghiệp lẫn người hâm mộ. Tình cảm của cặp đôi càng thêm mặn nồng khi nhân dịp ngày 8/3 vừa qua, Khánh Thi thông báo mang thai lần 3. Thông tin ngay khi chia sẻ khiến đông đảo khán giả và bạn bè thân thiết không khỏi bất ngờ và gửi lời chúc mừng.

Vừa thông báo mang bầu lần 3, Khánh Thi bất ngờ tiết lộ muốn sinh thêm con, phản ứng Phan Hiển ra sao khiến dân tình 'cười ngất'? - Ảnh 1
Nhân dịp ngày 8/3 vừa qua, Khánh Thi thông báo mang thai lần 3 - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, cặp đôi tiếp tục gây chú ý khi "ẩn ý" việc muốn có thêm con. Cụ thể, khi Phan Hiển cập nhật ảnh đại diện trên trang cá nhân để kèm dòng chia sẻ rằng: "Giao diện 30 tuổi với 3 đứa con". 

Vừa thông báo mang bầu lần 3, Khánh Thi bất ngờ tiết lộ muốn sinh thêm con, phản ứng Phan Hiển ra sao khiến dân tình 'cười ngất'? - Ảnh 2
Mang thai lần 3 nhưng Khánh Thi vẫn được khen ngợi về nhan sắc - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, Khánh Thi đã để lại lời bình luận ngắn gọn: "4 đứa". Trước câu nói của vợ, Phan Hiển đã than khổ đầy "bất lực": "Chưa thấy anh đủ khổ hay gì mà đòi 4". Màn tương tác của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển đã khiến dân tình không khỏi bật cười.

Vừa thông báo mang bầu lần 3, Khánh Thi bất ngờ tiết lộ muốn sinh thêm con, phản ứng Phan Hiển ra sao khiến dân tình 'cười ngất'? - Ảnh 3
Khánh Thi mong muốn sinh 4 đứa cho ông xã - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, chia sẻ với truyền thông về mong muốn có thêm con, Khánh Thi cho biết dù ở tuổi 40 nhưng vẫn rất thích sinh con: "Tôi thì thích sinh vì bây giờ cũng 40 rồi. Tôi chỉ sợ sức khỏe của mình thôi, có mang bầu mới biết cực đến mức nào, Hiển đưa tôi khám hằng tuần nên anh ấy cũng hiểu được nỗi cực, rồi di chuyển trên các chuyến bay nữa, nên nếu mang bầu thì sẽ rất cực".

Vừa thông báo mang bầu lần 3, Khánh Thi bất ngờ tiết lộ muốn sinh thêm con, phản ứng Phan Hiển ra sao khiến dân tình 'cười ngất'? - Ảnh 4
Phan Hiển than khổ khiến khán giả 'cười ngất' - Ảnh: Internet

Về phía Phan Hiển, anh cho biết rất áp lực vì không phải cứ sinh con rồi đưa tiền cho người khác chăm là sẽ ổn thỏa: "Kể cả bé Kubi và Anna thì tôi phải đích thân chăm sóc, không dám đưa cho người khác chăm. Thế nên đối với quỹ thời gian như hiện tại thì tôi mới nói là “từ từ em ơi, giờ mà thêm đứa nữa thì anh có 3 đầu 6 tay cũng không thể làm kịp".

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Từ khóa:   Phan hiển Phan hiển Khánh Thi Khánh Thi mang thai

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