Không chỉ mang giày cho Khánh Thi nơi đông người, Phan Hiển lại tiếp tục khiến netizen 'xôn xao' với hành động này!

Mới đây trên trang cá nhân, Phan Hiển đã đăng tải khoảnh khắc ở hậu trường "sống ảo" của vợ. Không chỉ ra sức giúp Khánh Thi có những tấm hình đẹp hơn, nam kiện tướng còn không ngần ngại cầm một chiếc quạt cây có kích thước lớn để tạo gió hỗ trợ Khánh Thi. Anh còn hào hứng hướng dẫn 'nửa kia' để có ảnh đẹp: 'Ngẩng mặt lên, đúng rồi nhìn vào cam đi'. Đáp lại sự nhiệt tình của chồng, Khánh Thi vui vẻ trêu đùa: 'Làm gió có tâm một tí'.

Vượt qua khoảng cách tuổi tác, Khánh Thi và Phan Hiển là một 'cặp đôi vàng' trong làng VBiz. Họ luôn dành tình cảm cho nhau và cùng xây dựng tổ ấm. Sau hơn một thập kỷ chung sống và kết hôn, Phan Hiển vẫn luôn hết mực yêu thương, quan tâm đến Khánh Thi.

Phan Hiển ăn vận giản dị, đi dép lê và cầm quạt để điều chỉnh hướng gió cho Khánh Thi - Ảnh: Chụp màn hình

Khánh Thi vui vẻ lắng nghe và làm theo những chỉ dẫn của Phan Hiển - Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ giúp vợ 'sống ảo', Phan Hiển từng không ngần ngại mang giày cho Khánh Thi ở chốn đông người. Hành động này của nam kiện tướng từng vô tình gây ra luồng ý kiến trái chiều, đứng trước những bình luận tiêu cực anh thẳng thắn cho biết: 'Làm màu. Trong cuộc sống vốn dĩ đã có rất nhiều màu sắc rồi. Nếu như bạn có một bức tranh tuyệt đẹp trong tay thì bạn sẽ tô màu gì cho bức tranh đó. Không lẽ sẽ là màu đen, còn Hiển chắc chắn sẽ luôn tô hồng cho bức tranh của mình rồi. Bởi vì mình luôn muốn những người xung quanh mình luôn vui vẻ và hạnh phúc. Tính ra mình mang giày cho nàng ý cũng được 13 năm rồi đó nhỉ, dự là sẽ còn mang rất lâu nữa đây'.

Phan Hiển từng không ngần ngại mang giày cho Khánh Thi ở chốn đông người - Ảnh: Internet

Chuyện tình của Khánh Thi và Phan Hiển luôn thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Cả 2 đã có với nhau 2 nhóc tỳ là bé Kubi (Minh Cường) và bé Anna. Cách đây không lâu, Phan Hiển không giấu khỏi sự hạnh phúc khi nhận tin Khánh Thi đã mang bầu lần ba.