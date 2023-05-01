Khánh Thi khoe ảnh diện bikini 'cực bốc' trong tháng thứ 4 thai kỳ, cư dân mạng phản ứng ra sao?

Sao Việt 01/05/2023 10:08

Loạt ảnh bikini mới đây của Khánh Thi đặc biệt thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Nhân dịp nghỉ lễ này, gia đình Khánh Thi – Phan Hiển đã cùng bạn bè tới Quy Nhơn chơi. Dù đang bầu bí, Khánh Thi không ngại mặc bikini.

Khánh Thi khoe ảnh diện bikini 'cực bốc' trong tháng thứ 4 thai kỳ, cư dân mạng phản ứng ra sao? - Ảnh 1
Gia đình Khánh Thi – Phan Hiển đã cùng bạn bè tới Quy Nhơn chơi - Ảnh: Chụp màn hình 
Khánh Thi khoe ảnh diện bikini 'cực bốc' trong tháng thứ 4 thai kỳ, cư dân mạng phản ứng ra sao? - Ảnh 2
Gia đình có những phút giây hạnh phúc bên nhau - Ảnh: FBNV

'Nghỉ lễ anh Nguyễn Đoàn Phan Hiển dẫn chị Thi và Bina cùng bạn bè ra biển chơi. Bầu vẫn còn nhảy sóng được xíu, lên cân rồi nhưng vẫn tươi' – nữ kiện tướng dancesport Việt Nam chia sẻ.

Mang bầu ở tháng thứ tư, bụng Khánh Thi đã nổi rõ nhưng cơ thể vẫn săn chắc, làn da nuột nà. Loạt ảnh được đông đảo cư dân mạng khen ngợi: 'Trời ơi bầu gì mà dáng nuột vậy chị!', 'Cả nhà dễ thương và hạnh phúc quá ạ', 'Bầu mà vẫn đẹp lồng lộn vậy', 'Mẹ bầu đẹp quá'

Khánh Thi khoe ảnh diện bikini 'cực bốc' trong tháng thứ 4 thai kỳ, cư dân mạng phản ứng ra sao? - Ảnh 3
Khánh Thi khoe dáng dù đang ở tháng thứ 4 của thai kỳ - Ảnh: FBNV
Khánh Thi khoe ảnh diện bikini 'cực bốc' trong tháng thứ 4 thai kỳ, cư dân mạng phản ứng ra sao? - Ảnh 4
Khánh Thi đã nổi rõ nhưng cơ thể vẫn săn chắc, làn da nuột nà - Ảnh: FBNV

Trước đó vào ngày 8/3, Khánh Thi tặng quà cho chồng là que thử thai hai vạch khiến Phan Hiển bất ngờ. Mang thai lần thứ 3, Khánh Thi cho biết cơ thể cô yếu đi nhiều. Bà xã Phan Hiển chia sẻ cô ốm nghén suốt 4 tháng đầu. Tuy vậy, Khánh Thi cho biết có chồng chăm sóc rất chu đáo khiến cô cũng giảm đi đôi phần áp lực.

Khánh Thi khoe ảnh diện bikini 'cực bốc' trong tháng thứ 4 thai kỳ, cư dân mạng phản ứng ra sao? - Ảnh 5
Khánh Thi cho biết có chồng chăm sóc rất chu đáo khiến cô cũng giảm đi đôi phần áp lực - Ảnh: FBNV

'Cũng nghĩ là mình một vận động viên, có thừa về sức khoẻ nên là không quá lo lắng nhưng mà rõ ràng lần thứ 3 này mới từ tháng thứ nhất đến tháng thứ 4 thôi mà tôi nghén đúng nghĩa là vật vã luôn. Thích được ăn, được ngủ, được cáu nên là chồng rất áp lực', bà xã Phan Hiển cho hay. 

Khánh Thi và Phan Hiển là cặp đôi lệch tuổi khá nổi tiếng của showbiz Việt. Cô hơn chồng 12 tuổi và từng là HLV dạy chồng dancesport. Từ mối quan hệ cô trò, Khánh Thi - Phan Hiển nảy sinh tình cảm và quyết định đồng hành cùng nhau trong cuộc sống.

Khánh Thi khoe ảnh diện bikini 'cực bốc' trong tháng thứ 4 thai kỳ, cư dân mạng phản ứng ra sao? - Ảnh 6
Cả hai đã vượt qua nhiều sóng gió để xây dựng 1 gia đình hạnh phúc với 2 người con là Kubi và Anna - Ảnh: FBNV

Cả hai đã vượt qua nhiều sóng gió để xây dựng 1 gia đình hạnh phúc với 2 người con là Kubi Minh Cường (sinh năm 2015) và Anna Vương Diễm (sinh năm 2018). Sau nhiều năm chung sống, đến tháng 12/2022, cặp đôi mới chính thức tổ chức hôn lễ.

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