Chính thức: Chi Pu tham gia show truyền hình 'Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng' mùa 4

Ngày 28/4, chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng tung trailer giới thiệu chương trình. Chi Pu xuất hiện trong trailer và cùng các thí sinh hát ca khúc chủ đề. Thí sinh Việt Nam xuất hiện chớp nhoáng, chỉ vài giây nhưng thu hút sự chú ý với ngoại hình sáng. Trong trailer, cô nói bằng tiếng Việt: “Vẻ đẹp đầu tiên Chi cảm nhận được là về con người ở đây". Chương trình bắt đầu ghi hình từ đầu tháng 4.

Chi Pu có mặt trong trailer chương trình đình đám Trung Quốc sau nhiều đồn đoán của fan - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó rộ tin Chi Pu sẽ tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4, cộng đồng Việt khá bất ngờ. Bên cạnh thông tin chia nhóm bị rò rỉ trước đó thì mới đây thứ tự nhóm biểu diễn cũng như ca khúc ở vòng đầu tiên của Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng lại một lần nữa xuất hiện trên khắp diễn đàn lẫn mạng xã hội. Mới đây, Chi Pu mở tài khoản trên trang mạng xã hội Trung Quốc đồng thời liên tục đăng ảnh chụp tại đây khiến dân tình càng thêm nghi vấn.