Chính thức: Chi Pu tham gia show truyền hình 'Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng' mùa 4

Thí sinh Việt Nam xuất hiện trong trailer khiến dân tình không còn nghi ngờ.
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Ngày 28/4, chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng tung trailer giới thiệu chương trình. Chi Pu xuất hiện trong trailer và cùng các thí sinh hát ca khúc chủ đề. Thí sinh Việt Nam xuất hiện chớp nhoáng, chỉ vài giây nhưng thu hút sự chú ý với ngoại hình sáng. Trong trailer, cô nói bằng tiếng Việt: “Vẻ đẹp đầu tiên Chi cảm nhận được là về con người ở đây". Chương trình bắt đầu ghi hình từ đầu tháng 4.
Trước đó rộ tin Chi Pu sẽ tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4, cộng đồng Việt khá bất ngờ. Bên cạnh thông tin chia nhóm bị rò rỉ trước đó thì mới đây thứ tự nhóm biểu diễn cũng như ca khúc ở vòng đầu tiên của Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng lại một lần nữa xuất hiện trên khắp diễn đàn lẫn mạng xã hội. Mới đây, Chi Pu mở tài khoản trên trang mạng xã hội Trung Quốc đồng thời liên tục đăng ảnh chụp tại đây khiến dân tình càng thêm nghi vấn.
Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng là chương trình truyền hình thực tế tuyển chọn nhóm nhạc nữ ngôi sao do Mango TV thực hiện, lên sóng từ năm 2020. Show quy tụ 30 nghệ sĩ ở nhiều thế hệ của làng giải trí Hoa ngữ. Họ sẽ tham gia huấn luyện, trình diễn ca nhạc.
Người xem bình chọn bảy nghệ sĩ xuất sắc tạo thành nhóm nhạc nữ mới. Show ghi điểm nhờ tiết mục công phu, thiết kế sân khấu ấn tượng. Trước đó, Jesscica Jung - cựu thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc SNSD - là ca sĩ nước ngoài đầu tiên dự chương trình.
Chi Pu tên thật Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993. Cô từng tham gia các phim Chị chị em em, Mười: Lời nguyền trở lại, nhận giải thưởng Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần 9. Năm 2017, cô lấn sân ca hát. Khả năng ca hát của Chi Pu từng nhận nhiều ý kiến chê từ khán giả. Dù thế, cô vẫn kiên trì theo đuổi công việc làm ca sĩ, ra sản phẩm thường xuyên, từng phát hành các sản phẩm như Từ hôm nay, Em sai rồi anh xin lỗi em đi, Mời anh vào tim em, Cung đàn vỡ đôi, Mơ anh.