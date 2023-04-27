Chi Pu mở tài khoản Weibo, chính thức gia nhập showbiz Trung Quốc ?

Sao Việt 27/04/2023 16:53

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng, động thái của Chi Pu ngầm xác nhận tham gia chương trình "Tỷ tỷ đạp sóng rẽ gió" cũng như bước đầu lấn sân C-biz.

Mới đây, người hâm mộ phát hiện Chi Pu đã lập tài khoản Weibo cá nhân, Super Topic (Siêu thoại - một nhóm dành cho người hâm mộ), hậu viện hội (trang dành cho fan) trên Weibo.

Chi Pu mở tài khoản Weibo, chính thức gia nhập showbiz Trung Quốc ? - Ảnh 1

Weibo tích vàng của Chi Pu và phần mô tả ghi "Ca sĩ, diễn viên Việt Nam" - Nguồn: Trạm tin Cbiz

Cùng với đó, tài khoản hậu viện hội (Fanclub chính thức), siêu thoại (gần giống như group trên Facebook) của cô nàng cũng đã được mở sẵn. Động thái này của nữ diễn viên được cho là sẵn sàng cho bổi công chiếu đầu tiên trong show mà cô đã tham gia.

Chi Pu mở tài khoản Weibo, chính thức gia nhập showbiz Trung Quốc ? - Ảnh 2
Siêu thoại của Chi Pu - Nguồn: Trạm tin Cbiz

Với việc mở tài khoản Weibo, Chi Pu đã được chứng nhận tick vàng với giới thiệu là diễn viên, ca sĩ người Việt Nam. Ngoài ra, super topic (siêu thoại) của nữ ca sĩ cũng đã được mở, tài khoản hậu viện hội cũng đã sẵn sàng chuẩn bị cho việc tiến công tại thị trường Trung Quốc.

Chi Pu mở tài khoản Weibo, chính thức gia nhập showbiz Trung Quốc ? - Ảnh 3
Tài khoản hậu viện hội của Chi Pu trên Weibo - Nguồn: Trạm tin Cbiz

 

Tuy Chi Pu chưa lên tiếng xác nhận, nhưng cư dân mạng đều cho rằng việc lập tài khoản Weibo riêng chính là bước đệm để cô lấn sân sang thị trường Trung Quốc, không riêng việc lập ra để hỗ trợ hoạt động tại chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng:

"Chuẩn bị đu idol thôi."

"Gì chứ phần trình diễn và visual là không phải lo rồi mà, chỉ còn giọng hát thôi."

"Chi Pu có tạo được Douyin chưa?"

"Có khi lại có cảm giác lần đầu tiên đu idol Trung mà không cần phải hiểu tiếng Trung các cậu ạ."

Chi Pu mở tài khoản Weibo, chính thức gia nhập showbiz Trung Quốc ? - Ảnh 4
Chi Pu có khả năng vũ đạo và trình diễn được đánh giá cao - Ảnh: Instagram

Việc Chi Pu có động thái gia nhập showbiz Trung Quốc không chỉ gây chú ý cho giới truyền thông mà còn được đánh giá là cơ hội để cô tạo dựng lại hình ảnh và nâng cao kỹ năng của mình. Đây cũng là bước đi quan trọng để Chi Pu tiếp cận đến khán giả nước ngoài và hướng tới sự phát triển bền vững của sự nghiệp nghệ thuật của mình.

Chi Pu mở tài khoản Weibo, chính thức gia nhập showbiz Trung Quốc ? - Ảnh 5
Tài khoản Weibo của Chi Pu trước thềm phát sóng chương trình hot của Trung Quốc - Ảnh: Sina

 

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Chi Pu lại có màn thả dáng khoe street style trên đường phố Trung Quốc, visual thế nào?

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