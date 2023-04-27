Chi Pu mở tài khoản Weibo, chính thức gia nhập showbiz Trung Quốc ?

Mới đây, người hâm mộ phát hiện Chi Pu đã lập tài khoản Weibo cá nhân, Super Topic (Siêu thoại - một nhóm dành cho người hâm mộ), hậu viện hội (trang dành cho fan) trên Weibo.

Với việc mở tài khoản Weibo, Chi Pu đã được chứng nhận tick vàng với giới thiệu là diễn viên, ca sĩ người Việt Nam. Ngoài ra, super topic (siêu thoại) của nữ ca sĩ cũng đã được mở, tài khoản hậu viện hội cũng đã sẵn sàng chuẩn bị cho việc tiến công tại thị trường Trung Quốc.

Cùng với đó, tài khoản hậu viện hội (Fanclub chính thức), siêu thoại (gần giống như group trên Facebook) của cô nàng cũng đã được mở sẵn. Động thái này của nữ diễn viên được cho là sẵn sàng cho bổi công chiếu đầu tiên trong show mà cô đã tham gia.

Tài khoản hậu viện hội của Chi Pu trên Weibo - Nguồn: Trạm tin Cbiz

Tuy Chi Pu chưa lên tiếng xác nhận, nhưng cư dân mạng đều cho rằng việc lập tài khoản Weibo riêng chính là bước đệm để cô lấn sân sang thị trường Trung Quốc, không riêng việc lập ra để hỗ trợ hoạt động tại chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng:

"Chuẩn bị đu idol thôi."

"Gì chứ phần trình diễn và visual là không phải lo rồi mà, chỉ còn giọng hát thôi."

"Chi Pu có tạo được Douyin chưa?"

"Có khi lại có cảm giác lần đầu tiên đu idol Trung mà không cần phải hiểu tiếng Trung các cậu ạ."

Chi Pu có khả năng vũ đạo và trình diễn được đánh giá cao - Ảnh: Instagram

Việc Chi Pu có động thái gia nhập showbiz Trung Quốc không chỉ gây chú ý cho giới truyền thông mà còn được đánh giá là cơ hội để cô tạo dựng lại hình ảnh và nâng cao kỹ năng của mình. Đây cũng là bước đi quan trọng để Chi Pu tiếp cận đến khán giả nước ngoài và hướng tới sự phát triển bền vững của sự nghiệp nghệ thuật của mình.