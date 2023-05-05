Chi Pu hát Đóa hoa hồng với visual 'đỉnh của chóp', màn thay váy gây bão trên show Đạp gió 2023

Tập 1 của show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023 chính thức lên sóng.
- Hé lộ nguyên nhân thực sự khiến Chi Pu quyết định tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 4
- Đại chiến MXH ngày 5/5: Sơn Tùng trở lại với Making My Way, Chi Pu ra mắt ở show Đạp Gió 2023
Trên sân khấu quốc tế, chưa bàn đến giọng hát nhưng Chi Pu ẵm trọn điểm 10 vì visual "đỉnh chóp". Nhan sắc của nữ ca sĩ khiến dân tình đứng ngồi trong yên, thậm chí những đối thủ cũng phải trầm trồ. Đặc biệt, Chi Pu còn chơi trội bởi màn biến hoá thay váy lia lịa trên sóng. Mỗi lần thay váy, Chi Pu nhận được tràn vỗ tay nhiệt tình vì quá xịn xò và đầu tư.
Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng, chương trình Đạp Gió 2023 đã chính thức lên sóng với sự tham gia của đại diện duy nhất đến từ Việt Nam - Chi Pu. Ngay từ khi xuất hiện trong những hình ảnh nhá hàng, giọng ca Anh Ơi Ở Lại đã khiến dân tình nức nở bởi visual không hề lép vế các tỷ tỷ khác. Điều quan trọng là cô sẽ thể hiện như thế nào mà thôi?
Ở tập mở màn, Chi Pu đem đến bản hit quen thuộc Đóa Hoa Hồng từng rất viral tại Việt Nam bởi vũ đạo độc đáo. Tuy nhiên, Đóa Hoa Hồng ở Đạp Gió 2023 đã được "remix" lại cho khác biệt, nhẹ nhàng, chậm rãi hơn. Đặc biệt, Chi Pu còn "chiêu đãi" người xem thêm phiên bản tiếng Trung của ca khúc này cùng màn lột váy ấn tượng trên sân khấu