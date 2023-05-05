Chi Pu hát Đóa hoa hồng với visual 'đỉnh của chóp', màn thay váy gây bão trên show Đạp gió 2023

Sao Việt 05/05/2023 12:48

Tập 1 của show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023 chính thức lên sóng.

Trên sân khấu quốc tế, chưa bàn đến giọng hát nhưng Chi Pu ẵm trọn điểm 10 vì visual "đỉnh chóp". Nhan sắc của nữ ca sĩ khiến dân tình đứng ngồi trong yên, thậm chí những đối thủ cũng phải trầm trồ. Đặc biệt, Chi Pu còn chơi trội bởi màn biến hoá thay váy lia lịa trên sóng. Mỗi lần thay váy, Chi Pu nhận được tràn vỗ tay nhiệt tình vì quá xịn xò và đầu tư. 

Chi Pu hát Đóa hoa hồng với visual 'đỉnh của chóp', màn thay váy gây bão trên show Đạp gió 2023 - Ảnh 1
Visual động lòng người của mỹ nhân Việt - Ảnh:Chụp màn hình

 

Chi Pu hát Đóa hoa hồng với visual 'đỉnh của chóp', màn thay váy gây bão trên show Đạp gió 2023 - Ảnh 2
Nhan sắc khiến fan 2 nước xôn xao không ngớt - Ảnh:Chụp màn hình

 

Chi Pu hát Đóa hoa hồng với visual 'đỉnh của chóp', màn thay váy gây bão trên show Đạp gió 2023 - Ảnh 3
Từng biểu cảm của Chi Pu đều toát ra sự gợi cảm, lôi cuốn - Ảnh:Chụp màn hình

Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng, chương trình Đạp Gió 2023 đã chính thức lên sóng với sự tham gia của đại diện duy nhất đến từ Việt Nam - Chi Pu. Ngay từ khi xuất hiện trong những hình ảnh nhá hàng, giọng ca Anh Ơi Ở Lại đã khiến dân tình nức nở bởi visual không hề lép vế các tỷ tỷ khác. Điều quan trọng là cô sẽ thể hiện như thế nào mà thôi?

Chi Pu hát Đóa hoa hồng với visual 'đỉnh của chóp', màn thay váy gây bão trên show Đạp gió 2023 - Ảnh 4
Poster màn trình diễn như phim Hollywood - Ảnh:Chụp màn hình

Ở tập mở màn, Chi Pu đem đến bản hit quen thuộc Đóa Hoa Hồng từng rất viral tại Việt Nam bởi vũ đạo độc đáo. Tuy nhiên, Đóa Hoa Hồng ở Đạp Gió 2023 đã được "remix" lại cho khác biệt, nhẹ nhàng, chậm rãi hơn. Đặc biệt, Chi Pu còn "chiêu đãi" người xem thêm phiên bản tiếng Trung của ca khúc này cùng màn lột váy ấn tượng trên sân khấu

Chi Pu hát Đóa hoa hồng với visual 'đỉnh của chóp', màn thay váy gây bão trên show Đạp gió 2023 - Ảnh 5
Màn thay váy gây bão của Chi Pu - Ảnh:Chụp màn hình

 

Chi Pu hát Đóa hoa hồng với visual 'đỉnh của chóp', màn thay váy gây bão trên show Đạp gió 2023 - Ảnh 6
Visual và vóc dáng của nữ ca sĩ được khán giả Việt hết lời khen ngợi - Ảnh:Chụp màn hình

 

Chi Pu hát Đóa hoa hồng với visual 'đỉnh của chóp', màn thay váy gây bão trên show Đạp gió 2023 - Ảnh 7
Chi Pu có màn thay váy "độc lạ" ngay trên sân khấu - Ảnh:Chụp màn hình

 

Chi Pu hát Đóa hoa hồng với visual 'đỉnh của chóp', màn thay váy gây bão trên show Đạp gió 2023 - Ảnh 8
Bộ váy của Chi Pu được biến hoá đến 2 lần trong 1 phần biểu diễn - Ảnh:Chụp màn hình

 

Chi Pu hát Đóa hoa hồng với visual 'đỉnh của chóp', màn thay váy gây bão trên show Đạp gió 2023 - Ảnh 9
Chi Pu có những màn vũ đạo cực nhiệt tình khi trình diễn - Ảnh:Chụp màn hình

 

Chi Pu hát Đóa hoa hồng với visual 'đỉnh của chóp', màn thay váy gây bão trên show Đạp gió 2023 - Ảnh 10
Các đối thủ trầm trồ trước phần thể hiện của Chi Pu - Ảnh:Chụp màn hình

 

Chi Pu hát Đóa hoa hồng với visual 'đỉnh của chóp', màn thay váy gây bão trên show Đạp gió 2023 - Ảnh 11
Nhan sắc của Chi Pu khiến fan Việt tự hào - Ảnh:Weibo

 

Chi Pu hát Đóa hoa hồng với visual 'đỉnh của chóp', màn thay váy gây bão trên show Đạp gió 2023 - Ảnh 12
Phần trình diễn của Chi Pu nhận về 359 điểm - Ảnh:Chụp màn hình

 

 

 

Tranh cãi clip Chi Pu nói tiếng Trung Quốc tại show đình đám, phía ê-kíp lên tiếng

Tranh cãi clip Chi Pu nói tiếng Trung Quốc tại show đình đám, phía ê-kíp lên tiếng

Đại diện ê-kíp của ca sĩ Chi Pu đã có những phản hồi về việc nữ ca sĩ xuất hiện tại chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng.

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Từ khóa:   Chi Pu Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4 Đóa hoa hồng

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