Hé lộ nguyên nhân thực sự khiến Chi Pu quyết định tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 4

Hậu trường 04/05/2023 17:16

Những ngày qua, Chi Pu làm dậy sóng fan Trung lẫn Việt trên show truyền hình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4.

Chỉ còn khoảng 1 ngày nữa, Chi Pu sẽ chính thức tranh tài trong Đạp Gió 2023 cùng các tỷ tỷ đình đám như Thái Thiếu Phân, Cung Lâm Na, Ella (S.H.E), Amber (f(x)), Trương Gia Nghê, Tạ Na, Ngô Thiến... Tính đến thời điểm hiện tại, khán giả nước nhà có thể tạm yên tâm với visual của đại diện Việt Nam khi khoe sắc bên các đàn chị nước bạn thì không hề lép vế.

Hé lộ nguyên nhân thực sự khiến Chi Pu quyết định tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 4 - Ảnh 1
Chi Pu chụp hình quảng bá chương trình - Ảnh: Instagram

Sau nhiều lần im ắng trước những lời đồn đoán từ fan, mới đây phía Chi Pu đã có màn chia sẻ với giới truyền thông phía quản lý của Chi Pu đã lên tiếng về lí do người đẹp nhận lời tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 4. Cụ thể người này khẳng định phía nhà đài chỉ gửi lời mời đến Chi Pu, và không hề có ý định mời nghệ sĩ nào khác tại Việt Nam như tin đồn. 

Hé lộ nguyên nhân thực sự khiến Chi Pu quyết định tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 4 - Ảnh 2
Sau nhiều lần để fan đồn đoán thì mới đây,Chi Pu đã mạnh dạng quảng bá cho show ở Trung Quốc - Ảnh:Instagram

Quản lý Chi Pu biết thêm: "Phía nhà đài cho biết họ theo dõi Chi Pu rất lâu và rất muốn mời Chi Pu tham gia một chương trình nào đó, theo dõi lâu và rất kỹ, từng MV, phim ảnh, cover bài hát gì, họ tìm hiểu rõ từng chi tiết, cả về lịch sử hoạt động lẫn sở thích cuộc sống. Phía nhà đài cho biết họ cảm thấy rất vui và tự hào khi mời được Chi Pu tham gia chương trình".

Hé lộ nguyên nhân thực sự khiến Chi Pu quyết định tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 4 - Ảnh 3
Phía nhà đài cho biết họ theo dõi Chi Pu rất lâu và rất muốn mời Chi Pu tham gia một chương trình nào đó - Ảnh: Instgram

 

Quản lý Chi Pu chia sẻ quá trình sau khi đã nhận lời mời tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 4 Chi Pu đã phải dành ra một tháng để tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến chương trình: "Tuy nhiên do tính chất bảo mật của chương trình nên Chi Pu không biết được ai tham gia, format như thế nào, bị loại ra sao... Khi đến ngày ghi hình thì mới biết 33 nghệ sĩ tham gia là ai". Ngoài ra lý do nhà đài mời nghệ sĩ nước ngoài là để đông đảo khán giả trong khu vực biết nhiều hơn về văn hóa, nghệ thuật của Trung Quốc.

Hé lộ nguyên nhân thực sự khiến Chi Pu quyết định tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 4 - Ảnh 4
Mọi nhất cử nhất động của Chi Pu ở Trung Quốc đều được khán giả quan tâm - Ảnh: Instagram  

 

Từ khóa:   Chi Pu Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4 Chi Pu ở Trung Quốc

TIN MỚI NHẤT

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Video 1 giờ 29 phút trước
Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 2 giờ 31 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 2 giờ 48 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 2 giờ 59 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi