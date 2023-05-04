Hé lộ nguyên nhân thực sự khiến Chi Pu quyết định tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 4

Những ngày qua, Chi Pu làm dậy sóng fan Trung lẫn Việt trên show truyền hình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4.

Chỉ còn khoảng 1 ngày nữa, Chi Pu sẽ chính thức tranh tài trong Đạp Gió 2023 cùng các tỷ tỷ đình đám như Thái Thiếu Phân, Cung Lâm Na, Ella (S.H.E), Amber (f(x)), Trương Gia Nghê, Tạ Na, Ngô Thiến... Tính đến thời điểm hiện tại, khán giả nước nhà có thể tạm yên tâm với visual của đại diện Việt Nam khi khoe sắc bên các đàn chị nước bạn thì không hề lép vế. Chi Pu chụp hình quảng bá chương trình - Ảnh: Instagram Sau nhiều lần im ắng trước những lời đồn đoán từ fan, mới đây phía Chi Pu đã có màn chia sẻ với giới truyền thông phía quản lý của Chi Pu đã lên tiếng về lí do người đẹp nhận lời tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 4. Cụ thể người này khẳng định phía nhà đài chỉ gửi lời mời đến Chi Pu, và không hề có ý định mời nghệ sĩ nào khác tại Việt Nam như tin đồn.

Sau nhiều lần để fan đồn đoán thì mới đây,Chi Pu đã mạnh dạng quảng bá cho show ở Trung Quốc - Ảnh:Instagram Quản lý Chi Pu biết thêm: "Phía nhà đài cho biết họ theo dõi Chi Pu rất lâu và rất muốn mời Chi Pu tham gia một chương trình nào đó, theo dõi lâu và rất kỹ, từng MV, phim ảnh, cover bài hát gì, họ tìm hiểu rõ từng chi tiết, cả về lịch sử hoạt động lẫn sở thích cuộc sống. Phía nhà đài cho biết họ cảm thấy rất vui và tự hào khi mời được Chi Pu tham gia chương trình".

Phía nhà đài cho biết họ theo dõi Chi Pu rất lâu và rất muốn mời Chi Pu tham gia một chương trình nào đó - Ảnh: Instgram

Quản lý Chi Pu chia sẻ quá trình sau khi đã nhận lời mời tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 4 Chi Pu đã phải dành ra một tháng để tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến chương trình: "Tuy nhiên do tính chất bảo mật của chương trình nên Chi Pu không biết được ai tham gia, format như thế nào, bị loại ra sao... Khi đến ngày ghi hình thì mới biết 33 nghệ sĩ tham gia là ai". Ngoài ra lý do nhà đài mời nghệ sĩ nước ngoài là để đông đảo khán giả trong khu vực biết nhiều hơn về văn hóa, nghệ thuật của Trung Quốc. Mọi nhất cử nhất động của Chi Pu ở Trung Quốc đều được khán giả quan tâm - Ảnh: Instagram

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