Chi Pu tung loạt ảnh đời thường sau khi xuất hiện trong teaser Tỷ tỷ đạp sóng rẽ gió, tiết lộ tìm thấy 'chân ái' ở xứ tỷ dân

Chi Pu tung loạt ảnh mới sau khi chính thức tham gia chương trình Trung Quốc.
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Sau loạt ảnh check- in mập mờ ở xứ tỷ dân khiến dân tình đồn đoán. Mới đây, Chi Pu chính thức xuất hiện trong teaser show truyền hình đình đám Tỷ tỷ đạp sóng rẽ gió làm rõ đồn đoán tin đồn bấy lâu nay của khán giả. Trong show, Chi Pu được đánh giá cao về phong thái và nhan sắc khiến fan Trung - Việt rần rần.
Tối ngày 29/4, Chi Pu khoe ảnh đi tàu điện ngầm trên Weibo - MXH dành cho người Trung Quốc. Người đẹp còn thích thú chia sẻ dòng trạng thái: "Đi subway (tàu điện - PV) nhanh hơn đi ô tô là có thật". Ngoài ra, nữ ca sĩ còn viết cả tiếng Hoa: "Tàu điện ngầm quá tuyệt vời".
Trên mạng xã hội Instagram, Chi Pu cũng chia sẻ loạt khoảnh khắc view buổi sáng ở Thượng Hải cùng với chuyến đi shopping của cô nàng bên xứ Tỷ dân. Những ngày qua, Chi Pu gây sốt với loạt ảnh xuất hiện trên đường phố Trung Quốc với nhan sắc xinh đẹp khiến dân tình xôn xao. Nhan sắc của mỹ nhân Việt khiến netizen tự hào.
Trước khi xác nhận tham gia show Trung Quốc, Chi Pu cũng đã khoe loạt ảnh diện đồ đơn giản đi tàu điện ngầm. Ngồi cuối khoang, mỹ nhân Việt Nam tạo dáng cho ra những bức ảnh cực xịn xò.
Những ngày qua, tin tức Chi Pu trở thành đại diện Việt Nam duy nhất tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4 liên tục được netizen bàn tán. Hình ảnh thần thái cực cuốn hút của mỹ nhân Việt "gây bão" trên MXH. Người hâm mộ đang vô cùng trông đợi về màn thể hiện của Chi Pu khi đứng chung sân khấu cùng dàn sao Hoa ngữ vào ngày 5/5 tới.