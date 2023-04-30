Chi Pu tung loạt ảnh đời thường sau khi xuất hiện trong teaser Tỷ tỷ đạp sóng rẽ gió, tiết lộ tìm thấy 'chân ái' ở xứ tỷ dân

Hậu trường 30/04/2023 15:47

Chi Pu tung loạt ảnh mới sau khi chính thức tham gia chương trình Trung Quốc.

Sau loạt ảnh check- in mập mờ ở xứ tỷ dân khiến dân tình đồn đoán. Mới đây, Chi Pu chính thức xuất hiện trong teaser show truyền hình đình đám Tỷ tỷ đạp sóng rẽ gió làm rõ đồn đoán tin đồn bấy lâu nay của khán giả. Trong show, Chi Pu được đánh giá cao về phong thái và nhan sắc khiến fan Trung - Việt rần rần.

Chi Pu tung loạt ảnh đời thường sau khi xuất hiện trong teaser Tỷ tỷ đạp sóng rẽ gió, tiết lộ tìm thấy 'chân ái' ở xứ tỷ dân - Ảnh 1
Chi Pu trong show truyền hình đình đáp Trung Quốc - Ảnh: Chụp màn hình

Tối ngày 29/4, Chi Pu khoe ảnh đi tàu điện ngầm trên Weibo - MXH dành cho người Trung Quốc. Người đẹp còn thích thú chia sẻ dòng trạng thái: "Đi subway (tàu điện - PV) nhanh hơn đi ô tô là có thật". Ngoài ra, nữ ca sĩ còn viết cả tiếng Hoa: "Tàu điện ngầm quá tuyệt vời". 

 

Chi Pu tung loạt ảnh đời thường sau khi xuất hiện trong teaser Tỷ tỷ đạp sóng rẽ gió, tiết lộ tìm thấy 'chân ái' ở xứ tỷ dân - Ảnh 2
Chi Pu chia sẻ bài đăng trên Weibo, thích thú với việc đi tàu điện ngầm ở Trung Quốc - Ảnh: Weibo

 

Chi Pu tung loạt ảnh đời thường sau khi xuất hiện trong teaser Tỷ tỷ đạp sóng rẽ gió, tiết lộ tìm thấy 'chân ái' ở xứ tỷ dân - Ảnh 3
Chi Pu chính thức lập tài khoản Weibo một ngày trước khi teaser Tỷ tỷ rẽ sóng đạp gió phát sóng Ảnh:Chụp màn hình

Trên mạng xã hội Instagram, Chi Pu cũng chia sẻ loạt khoảnh khắc view buổi sáng ở Thượng Hải cùng với chuyến đi shopping của cô nàng bên xứ Tỷ dân. Những ngày qua, Chi Pu gây sốt với loạt ảnh xuất hiện trên đường phố Trung Quốc với nhan sắc xinh đẹp khiến dân tình xôn xao. Nhan sắc của mỹ nhân Việt khiến netizen tự hào.

Chi Pu tung loạt ảnh đời thường sau khi xuất hiện trong teaser Tỷ tỷ đạp sóng rẽ gió, tiết lộ tìm thấy 'chân ái' ở xứ tỷ dân - Ảnh 4 Chi Pu tung loạt ảnh đời thường sau khi xuất hiện trong teaser Tỷ tỷ đạp sóng rẽ gió, tiết lộ tìm thấy 'chân ái' ở xứ tỷ dân - Ảnh 5
Loạt view được Chi Pu chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: Instagram

Trước khi xác nhận tham gia show Trung Quốc, Chi Pu cũng đã khoe loạt ảnh diện đồ đơn giản đi tàu điện ngầm. Ngồi cuối khoang, mỹ nhân Việt Nam tạo dáng cho ra những bức ảnh cực xịn xò. 

Chi Pu tung loạt ảnh đời thường sau khi xuất hiện trong teaser Tỷ tỷ đạp sóng rẽ gió, tiết lộ tìm thấy 'chân ái' ở xứ tỷ dân - Ảnh 6
Mỹ nhân Việt Nam tạo dáng cho ra những bức ảnh cực xịn xò - Ảnh: Instagram

 

Chi Pu tung loạt ảnh đời thường sau khi xuất hiện trong teaser Tỷ tỷ đạp sóng rẽ gió, tiết lộ tìm thấy 'chân ái' ở xứ tỷ dân - Ảnh 7
Cô nàng khoe loạt đồ hiệu vừa "tậu" được ở Trung Quốc, Chi Pu thoải mái check-in ở xứ Trung kể từ sau teaser Tỷ tủ đạp gió rẻ sóng phát sóng - Ảnh: Chụp màn hình 

Những ngày qua, tin tức Chi Pu trở thành đại diện Việt Nam duy nhất tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4 liên tục được netizen bàn tán. Hình ảnh thần thái cực cuốn hút của mỹ nhân Việt "gây bão" trên MXH. Người hâm mộ đang vô cùng trông đợi về màn thể hiện của Chi Pu khi đứng chung sân khấu cùng dàn sao Hoa ngữ vào ngày 5/5 tới. 

Chi Pu tung loạt ảnh đời thường sau khi xuất hiện trong teaser Tỷ tỷ đạp sóng rẽ gió, tiết lộ tìm thấy 'chân ái' ở xứ tỷ dân - Ảnh 8
Khán giả Việt Nam lẫn Trung Quốc vô cùng mong chờ tập 1 Tỷ tỷ rẽ sóng đạp gió phát sóng - Ảnh: Instagram

 

Chi Pu được truyền thông quốc tế khen ngợi, ví như Địch Lệ Nhiệt Ba, xuất hiện ở vị trí nổi bật nhất

Chi Pu được truyền thông quốc tế khen ngợi, ví như Địch Lệ Nhiệt Ba, xuất hiện ở vị trí nổi bật nhất

Việc Chi Pu tham gia một show truyền hình nổi tiếng tại Trung Quốc đã nhận được nhiều chú ý. Đặc biệt hơn, tờ báo tại quốc gia này khen ngợi Chi Pu hết lời.

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Từ khóa:   Chi Pu Tỷ tỷ đạp sóng rẽ gió Chi Pu ở Trung Quốc

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