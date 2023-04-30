Chi Pu tung loạt ảnh đời thường sau khi xuất hiện trong teaser Tỷ tỷ đạp sóng rẽ gió, tiết lộ tìm thấy 'chân ái' ở xứ tỷ dân

Sau loạt ảnh check- in mập mờ ở xứ tỷ dân khiến dân tình đồn đoán. Mới đây, Chi Pu chính thức xuất hiện trong teaser show truyền hình đình đám Tỷ tỷ đạp sóng rẽ gió làm rõ đồn đoán tin đồn bấy lâu nay của khán giả. Trong show, Chi Pu được đánh giá cao về phong thái và nhan sắc khiến fan Trung - Việt rần rần.

Chi Pu trong show truyền hình đình đáp Trung Quốc - Ảnh: Chụp màn hình

Tối ngày 29/4, Chi Pu khoe ảnh đi tàu điện ngầm trên Weibo - MXH dành cho người Trung Quốc. Người đẹp còn thích thú chia sẻ dòng trạng thái: "Đi subway (tàu điện - PV) nhanh hơn đi ô tô là có thật". Ngoài ra, nữ ca sĩ còn viết cả tiếng Hoa: "Tàu điện ngầm quá tuyệt vời".