Hết Amber lại tới Ella 'thả thính' không ngớt với Chi Pu trong 'Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng'

Mới đây, Ella đã đăng tải trên Instagram cá nhân của mình hình ảnh hậu trường cực kì thân thiết giữa cô và Chi Pu.

Trong thời gian tham gia 'Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng', Chi Pu đã rất cố gắng để giao lưu với tiền bối quốc tế. Thành quả là cô rất được sự yêu mến của Amber và mới đây nhất là nữ ca sĩ Ella (S.H.E). Hai nữ thần tượng đùa nghịch sau hậu trường. Mới đây, nữ ca sĩ Ellla đã chia sẻ khoảnh khắc thân thiết của cô và Chi Pu ở hậu trường. Ở mô tả, nữ ca sĩ Đài Loan rất vui mừng khi biết Chi Pu là fan của mình.

Nữ ca sĩ Ella đăng trạng thái trên Instagram gih lại những khoảnh khắc thân thiết giữa cô và Chi Pu. Thêm nữa, Ella không tiếc lời khen vóc dáng xinh dẹp, bốc lửa của Chi Pu. Nữ ca sĩ cũng khẳng định Chi Pu có thực lực qua màn trình diễn ở tập 1 vừa qua. Chi Pu đã có màn trình diễn chào sân khá thành công. Cô mong đợi sẽ cùng được hơp tác với Chi Pu trong 'Tỷ tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng' và cùng được nhảy với giọng ca 'Em ơi em ở lại.'

Nhan sắc "bất phân thắng bại" của Chi Pu và Ella khi "đọ sắc" chung khung hình . Đáp trả lại tình yêu mến của đàn chị Đài Loan, Chi Pu không giấu nổi niềm hạnh phúc khi bình luận dưới trạng thái của đàn chị rằng có lẽ cô đang mơ khi cô đang được thần tượng của mình yêu mến, khen ngợi. Nữ thần tượng cũng không quên thể hiên khiếu hài hước khi hỏi rằng liệu có ai đánh thức mình khỏi giấc mơ này không, còn riêng cô thì muốn ở trong giấc mơ này mãi mãi. Hai nữ ca sĩ thường tương tác qua lại trên Instagram Thông qua đó có thể thấy đàn chị Ella đánh khá giá cao và với phần mở màn của Chi Pu. Không những thế, nữ ca sĩ 8x cũng rất mong chờ sự hợp tác với đại diện Việt Nam. Được biết, Chi Pu cũng là mỹ nhân đầu tiên tại Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 được Ella dành hẳn 1 bài viết trên trang cá nhân. Chi Pu và Ella Chen có tương tác trên mạng xã hội rất tốt thường xuyên tương tác và dành nhiều lời khen ngợi cho đối phương.

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