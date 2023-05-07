Chi Pu có thực sự nổi tiếng với khán giả Trung Quốc?

Kết quả, Chi Pu xếp thứ 8 trong số 33 thí sinh với 359 điểm. Đây là một tín hiệu tích cực cho Chi Pu trong hành trình này.

Như vậy là đại diện Việt Nam - Chi Pu chính thức ra mắt ở Đạp Gió 2023. Có thể thấy, trong 2 tập đầu tiên, giọng ca Anh Ơi Ở Lại đã để lại khá nhiều ấn tượng với màn trình diễn "bay váy", mối quan hệ thân thiết với Ella (S.H.E) và được fan "đẩy thuyền" nhiệt tình cùng Amber nhóm f(x).

Kết quả này khá hiển nhiên vì dù gì Chi Pu cũng khá mới ở thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi Đạp Gió 2023 lên sóng, giọng ca đến từ Việt Nam cũng được thảo luận khá nhiều, không chỉ riêng nước nhà mà còn cả với nước bạn. Rất nhiều người bắt đầu tìm hiểu về Chi Pu nên có thể, độ phổ biến của cô nàng sẽ tăng dần theo thời gian.

Dù rất nổi tiếng ở Việt Nam nhưng Chi Pu vẫn là một cái tên khá mới mẻ ở Trung Quốc. Mới đây nhất, một bảng xếp hạng (BXH) xứ Trung cho thấy độ phổ biến của dàn thí sinh Đạp Gió 2023. 3 cái tên dẫn đầu là Tạ Na, Lưu Tích Quân và Ella. Riêng bản thân Chi Pu, cô đang xếp hạng 30/33 thí sinh.

Chi Pu trong tập 1 'Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng'.

Chia sẻ về phần thể hiện của mình, Chi Pu tâm sư phần trình diễn mới chưa thực sự tốt nhưng vẫn là trải nghiệm đáng giá của nữ thần tượng. Nữ tương mong muốn khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong những tập tới.

Sau khi tập 1 lên sóng, Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ hình ảnh và dành cho nữ ca sĩ lời khen ngợi trên Weibo: "Chi Pu xinh đẹp rạng rỡ. Khi ở đây, bạn chỉ cần tận hưởng cảm giác 'đạp sóng lướt gió' trong hành trình này là được'".

Nhiều cư dân mạng Việt Nam và Trung Quốc đã dành lời khen ngợi cho Chi Pu trên các nền tảng xã hội. Đáng chú ý khi một Blogger nổi tiếng với hơn 9 triệu follow trên Weibo khen ngợi nhan sắc của Chi Pu và cho rằng tiết mục này không tệ. "Chi Pu thật sự xinh đẹp, tỷ tỷ Việt Nam với sân khấu đầu tiên, cô ấy thật xinh đẹp, màn biểu diễn không tệ", người này viết.

Bình luận của Netizen Trung về phần trình diễn của Chi Pu.

Màn trình diễn của Chi Pu thực sự ấn tượng, nhất khi là khi biến đổi trang phục khiến mình phải trầm trồ. Riêng về nhan sắc của Chi Pu không hề kém cạnh bất kỳ tỷ tỷ nào trong chương trình, phải nói là sáng trưng", "Sân khấu đầu tiên của Chi Pu thực sự quá đẹp, tôi rung động rồi, rất khó để mà không thích", "Tôi thích tỷ tỷ này, sân khấu đẹp quá"...., một số bình luận của khán giả Trung Quốc.

Tuy nhiên bên cạnh đó, một số ý kiến cũng nhận xét Chi Pu cần cải thiện nhiều hơn trong giọng hát vì vẫn còn hụt hơi.

Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ Việt cũng bày tỏ sự ủng hộ Chi Pu khi tham gia đấu trường quốc tế. Hoa hậu Thu Hoài chia sẻ: “Xinh đẹp, cố gắng, mỗi một tác phẩm em ấy đều đầu tư rất chỉn chu. Bạn tôi, Hồ Hạnh Nhi khi cổ thông báo với tôi được tham gia chương trình này (mùa 3), cô ấy hãnh diện biết bao. Điều này nói lên chương trình này nó có sức ảnh hưởng thế nào. Ủng hộ đại diện Việt Nam, ủng hộ Chi Pu. Chúc em làm nên dấu ấn tại chương trình này nhé".

Chi Pu cũng nhận được phản ứng tích cực từ cả Việt Nam và Trung Quốc.

Chia sẻ lý do đến với Đạp gió 2023, Chi Pu cho hay mình là một người muốn trải nghiệm và muốn thử thách bản thân với những điều mới. Đồng thời, Đạp gió 2023 cũng là cơ hội để giúp cô kết nối nhiều hơn với các khán giả quốc tế nói chung và Trung Quốc nói riêng.

Chi Pu giới thiệu mình may mắn có cơ hội nổi tiếng từ khi còn khá nhỏ nên cô muốn thử thách hơn khi trở thành người đầu tiên của Việt Nam tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, Chi Pu sẽ học hỏi được nhiều hơn và mong muốn bản thân sẽ làm tốt hơn trong thời gian tới.