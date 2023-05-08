Đặng Thu Thảo được mệnh danh 'Thần tiên tỷ tỷ' thì nhan sắc của mẹ ruột 'hot' đến cỡ nào mà khiến cộng đồng mạng trầm trồ?

Sao Việt 08/05/2023 11:24

Mẹ ruột của Hoa hậu Đặng Thu Thảo khá kín tiếng và ít khi góp mặt cùng con trong các sự kiện. Tuy vậy qua hình ảnh mà hoa hậu chia sẻ, cộng đồng mạng vẫn không ngớt lời khen về nhan sắc mặn mà của bà.

Mẹ ruột Đặng Thu Thảo - bà Nguyễn Hồng Thơ là một người cực kỳ kín tiếng và rất hiếm khi góp mặt trong các sự kiện của con. Theo tìm hiểu, trước khi con gái nổi tiếng, bà Thơ làm nghề may vá và làm ruộng để kiếm thêm. Còn chồng bà là ông Đặng Văn Đạt, trước làm thầy giáo, sau ông nghỉ dạy vì bệnh chuyển sang làm ép cá giống để trang trải cho gia đình.

Trước đây, tại hôn lễ của Đặng Thu Thảo, nhiều người mới biết mặt mẹ ruột của nàng hậu. Vì hoàn cảnh gia đình nên Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã phải làm rất nhiều nghề để kiếm sống: bán mỹ phẩm, bán quần áo, bartender,... Cuối cùng cô bé chăm chỉ ngày ấy cũng để dành được ít tiền học trung cấp, chắc mẩm khó khăn thế này thì chỉ học Trung cấp rồi thôi nhưng dòng đời đưa đẩy cô đã liên thông lên được Cao đẳng. Thời điểm cô thi Hoa hậu Việt Nam 2012 chính là bước ngoặt đổi đời của Đặng Thu Thảo.

Đặng Thu Thảo được mệnh danh 'Thần tiên tỷ tỷ' thì nhan sắc của mẹ ruột 'hot' đến cỡ nào mà khiến cộng đồng mạng trầm trồ? - Ảnh 1
Bà Thơ dắt tay con trong ngày lễ cưới.  

Mẹ ruột Đặng Thu Thảo chính là người phụ nữ tảo tần giúp cho người đẹp có được đức tính chịu thương, chịu khó như ngày hôm nay. Trong ngày hôn lễ cách đây 6 năm, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã không nén được những giọt nước mắt vì khoảnh khắc xúc động trong ngày trọng đại. Cô ôm chặt mẹ ruột để thể hiện tình cảm với đấng sinh thành.

Đặng Thu Thảo được mệnh danh 'Thần tiên tỷ tỷ' thì nhan sắc của mẹ ruột 'hot' đến cỡ nào mà khiến cộng đồng mạng trầm trồ? - Ảnh 2
Gia đình Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã rất cực khổ để mới đến được ngày hôm nay. 

Mẹ ruột Đặng Thu Thảo hiếm hoi mới lộ diện trước công chúng. Tuy nhiên, mỗi khi bà xuất hiện đều khiến khán giả gây chú ý bởi nhan sắc tuổi xế chiều. Dù không còn trẻ nhưng sắc vóc của bà vẫn đằm thắm và ai cũng tin rằng thời trẻ, bà đã là một mỹ nhân. Nhiều fan của Đặng Thu Thảo còn cho rằng cô kế thừa nhan sắc của mẹ.

Đặng Thu Thảo được mệnh danh 'Thần tiên tỷ tỷ' thì nhan sắc của mẹ ruột 'hot' đến cỡ nào mà khiến cộng đồng mạng trầm trồ? - Ảnh 3
 Dù đã xuất hiện dấu hiệu tuổi già nhưng vẫn có thể nhìn ra được thời trẻ mẹ của 'thần tiên tỷ tỷ' cũng từng là một mỹ nhân.

Tuổi xế chiều, ngoài cuộc sống bình yên, mẹ ruột Đặng Thu Thảo còn nhận được sự đền đáp, hiếu kính từ gia đình con gái. Sinh ra trong gia đình khó khăn, vì vậy Hoa hậu Đặng Thu Thảo nhiều lần chia sẻ yêu thương và mong được bù đắp nhiều hơn cho ba mẹ. Trước khi lên xe hoa, cô đã mua được nhà sang đẹp cho ba mẹ như đúng tâm nguyện. Qua những hình ảnh được hé lộ từ đám cưới đẹp như mơ của Thu Thảo và doanh nhân Trung Tín, người hâm mộ có thể thấy được phần nào căn hộ mà cô và gia đình đang sinh sống.

Nghe theo lời mẹ dặn trước khi về nhà chồng, Hoa hậu Đặng Thu Thảo luôn khiêm nhường trong cuộc sống. Cô kín tiếng về đời tư để giữ gìn hôn nhân được viên mãn.

Đặng Thu Thảo được mệnh danh 'Thần tiên tỷ tỷ' thì nhan sắc của mẹ ruột 'hot' đến cỡ nào mà khiến cộng đồng mạng trầm trồ? - Ảnh 4
 Gia đinh hạnh phúc của Hoa hậu Đặng Thu Thảo.

Cuộc sống êm đềm, hạnh phúc của Đặng Thu Thảo cũng là cách để Hoa hậu Việt Nam 2012 đền đáp ba mẹ.

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