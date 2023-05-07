Hầu như năm nào Netizen cũng được chiêm ngưỡng ảnh cưới của nữ MC và chồng, nhưng bộ ảnh cưới năm nay có điều gì đó khang khác.

MC Hoàng Linh là gương mặt người dẫn chương trình nổi tiếng của VTV và được rất nhiều khán giả yêu mến. Tên tuổi của Hoàng Linh gắn liền với các chương trình như Chúng tôi là chiến sĩ, Café sáng với VTV3. Hiện tại, nữ MC cũng là người dẫn chính của Giờ thứ 9+ - gameshow mới dành cho đối tượng công nhân, viên chức trên sóng VTV3. Nữ MC Hoàng Linh không còn xa lạ gì với khán giả trung thành của VTV. Nữ MC được khán giả mến mộ luôn cởi mở chia sẻ về cuộc sống riêng trên trang Facebook cá nhân. Tổ ấm hạnh phúc của cô cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hiện tại, Hoàng Linh đang mang thai ở tuần thứ 18 và luôn xuất hiện xinh đẹp rạng ngời trên trường quay. Biết Hoàng Linh có tin vui, bạn bè, đồng nghiệp và người thân đều gửi lời chúc mừng tới nữ MC.

Mới đây, MC Hoàng Linh vừa chia sẻ một bộ ảnh cưới đặc biệt chụp cùng chồng và các con trên bãi biển. Chụp ảnh cưới là thói quen nhiều năm nay của nữ MC để lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng con. Bộ ảnh lần này của hai vợ chồng Hoàng Linh "độc" hơn khi cô đang mang bầu và không diện váy cưới như mọi khi. Hai vợ chồng nữ MC cùng so 'bụng bầu' trong bộ ảnh cưới. Chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, Hoàng Linh chia sẻ thật hạnh phúc vì có ngường chồng luôn chiều theo đủ loại trò xàm xí của mình và dự định trước khi con chào đời, nữ MC sẽ chụp thêm một bộ ảnh kỉ niệm nữa.

Bộ ảnh cưới của MC Hoàng Linh và ông xã Mạnh Hùng được thực hiện trong chuyến du lịch biển của cặp đôi cùng hai con trai riêng của nữ MC. Hai vợ chồng hạnh phúc trong những 'phô' ảnh hài hước, hóm hỉnh. Cuối tháng 3, MC Hoàng Linh thông báo tin vui mang bầu và nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp. Trong loạt ảnh mới, nữ MC sinh năm 1985 diện đồ bơi, cài khăn voan, khoe nhan sắc mẹ bầu xinh đẹp. MC Hoàng Linh gây chú ý với hình xăm bông hoa hồng lớn trên đùi. Hoàng Linh còn khoe hình xăm búp bê Nga ở bắp chân. Hình xăm ngay bắp đùi tạo điểm nhấn cho bộ ảnh. Vợ chồng nữ MC thực hiện nhiều shoot hình hài hước nhưng cũng không kém phần lãng mạn. MC Hoàng Linh và ông xã đã có 8 năm gắn bó. Trước khi đến với người chồng hiện tại, cô từng kết hôn với MC Trung Nghĩa và sinh được hai cậu con trai sinh đôi. Về phía Mạnh Hùng, anh cũng từng trải qua một lần đò và có con trai riêng. Vợ chồng nữ MC chứng minh hôn nhân mặn nồng bằng ảnh cưới lãng mạn. Mẹ bầu Hoàng Linh từng chia sẻ chồng mình mỗi năm đều chiều ý chụp ảnh cưới 1 lần. Cô không ngại dành nhiều lời yêu thương cho ông xã tâm lý, yêu thương vợ con hết mực.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loat-anh-cuoi-doc-la-cua-mc-hoang-linh-khien-cu-dan-mang-tram-tro-578970.html