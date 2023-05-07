Loạt ảnh cưới độc lạ của MC Hoàng Linh khiến cư dân mạng trầm trồ

Sao Việt 07/05/2023 19:12

Hầu như năm nào Netizen cũng được chiêm ngưỡng ảnh cưới của nữ MC và chồng, nhưng bộ ảnh cưới năm nay có điều gì đó khang khác.

MC Hoàng Linh là gương mặt người dẫn chương trình nổi tiếng của VTV và được rất nhiều khán giả yêu mến. Tên tuổi của Hoàng Linh gắn liền với các chương trình như Chúng tôi là chiến sĩ, Café sáng với VTV3. Hiện tại, nữ MC cũng là người dẫn chính của Giờ thứ 9+ - gameshow mới dành cho đối tượng công nhân, viên chức trên sóng VTV3.

Loạt ảnh cưới độc lạ của MC Hoàng Linh khiến cư dân mạng trầm trồ - Ảnh 1
 Nữ MC Hoàng Linh không còn xa lạ gì với khán giả trung thành của VTV.

Nữ MC được khán giả mến mộ luôn cởi mở chia sẻ về cuộc sống riêng trên trang Facebook cá nhân. Tổ ấm hạnh phúc của cô cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hiện tại, Hoàng Linh đang mang thai ở tuần thứ 18 và luôn xuất hiện xinh đẹp rạng ngời trên trường quay. Biết Hoàng Linh có tin vui, bạn bè, đồng nghiệp và người thân đều gửi lời chúc mừng tới nữ MC.

Mới đây, MC Hoàng Linh vừa chia sẻ một bộ ảnh cưới đặc biệt chụp cùng chồng và các con trên bãi biển. Chụp ảnh cưới là thói quen nhiều năm nay của nữ MC để lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng con. Bộ ảnh lần này của hai vợ chồng Hoàng Linh "độc" hơn khi cô đang mang bầu và không diện váy cưới như mọi khi.

Loạt ảnh cưới độc lạ của MC Hoàng Linh khiến cư dân mạng trầm trồ - Ảnh 2
Hai vợ chồng nữ MC cùng so 'bụng bầu' trong bộ ảnh cưới. 

Chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, Hoàng Linh chia sẻ thật hạnh phúc vì có ngường chồng luôn chiều theo đủ loại trò xàm xí của mình và dự định trước khi con chào đời, nữ MC sẽ chụp thêm một bộ ảnh kỉ niệm nữa.

Bộ ảnh cưới của MC Hoàng Linh và ông xã Mạnh Hùng được thực hiện trong chuyến du lịch biển của cặp đôi cùng hai con trai riêng của nữ MC. 

Loạt ảnh cưới độc lạ của MC Hoàng Linh khiến cư dân mạng trầm trồ - Ảnh 3
Hai vợ chồng hạnh phúc trong những 'phô' ảnh hài hước, hóm hỉnh. 

 

Cuối tháng 3, MC Hoàng Linh thông báo tin vui mang bầu và nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp. Trong loạt ảnh mới, nữ MC sinh năm 1985 diện đồ bơi, cài khăn voan, khoe nhan sắc mẹ bầu xinh đẹp. 

 

MC Hoàng Linh gây chú ý với hình xăm bông hoa hồng lớn trên đùi. Hoàng Linh còn khoe hình xăm búp bê Nga ở bắp chân. 

 

Loạt ảnh cưới độc lạ của MC Hoàng Linh khiến cư dân mạng trầm trồ - Ảnh 4
Hình xăm ngay bắp đùi tạo điểm nhấn cho bộ ảnh.

Vợ chồng nữ MC thực hiện nhiều shoot hình hài hước nhưng cũng không kém phần lãng mạn. MC Hoàng Linh và ông xã đã có 8 năm gắn bó. Trước khi đến với người chồng hiện tại, cô từng kết hôn với MC Trung Nghĩa và sinh được hai cậu con trai sinh đôi. Về phía Mạnh Hùng, anh cũng từng trải qua một lần đò và có con trai riêng.

Vợ chồng nữ MC chứng minh hôn nhân mặn nồng bằng ảnh cưới lãng mạn. Mẹ bầu Hoàng Linh từng chia sẻ chồng mình mỗi năm đều chiều ý chụp ảnh cưới 1 lần. Cô không ngại dành nhiều lời yêu thương cho ông xã tâm lý, yêu thương vợ con hết mực.

Từ khóa:   Hoàng Linh mang thai mc hoàng linh hoàng linh và chồng

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 43 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 13 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 2 giờ 40 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm