Một năm sau 'đám cưới thế kỷ' Ngô Thanh Vân ngày càng nhuận sắc, được chồng yêu chiều 'cưng như trứng mỏng'

Ngô Thanh Vân hiện tại đang theo đuổi lối sống lành mạnh, và tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên cạnh Huy Trần.

Vào ngày 8/5 năm ngoái, Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã chính thức nên duyên vợ chồng. Tại hôn lễ, cả hai đều không giấu khỏi sự nghẹn ngào và hạnh phúc khi cùng nhau chứng kiến những khoảnh khắc đáng nhớ cùng đông đảo khách mời. Vào ngày 8/5 năm ngoái, Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã chính thức nên duyên vợ chồng - Ảnh: Internet Trải qua gần một năm kết hôn với Huy Trần, Ngô Thanh Vân được nhận xét ngày càng dịu dàng và nữ tính. Bên cạnh đó, "đả nữ" còn tập trung chăm sóc sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh song song duy trì công việc hiện tại.

Trước đó sau khi đám cưới khép lại, Ngô Thanh Vân và Huy Trần từng dành một khoảng thời gian dài để đi du lịch tại nhiều quốc gia khác nhau. Sau khi quay trở lại với guồng quay công việc, Huy Trần luôn theo sát và hỗ trợ bà xã trong công việc và những dự án thiện nguyện. Sự chăm sóc, quan tâm của chồng đã khiến Ngô Thanh Vân vô cùng an tâm, vui vẻ khi thực hiện lịch trình công việc. Sự chăm sóc, quan tâm của chồng đã khiến Ngô Thanh Vân vô cùng an tâm, vui vẻ khi thực hiện lịch trình công việc - Ảnh: FBNV Với Ngô Thanh Vân, khoảng cách tuổi tác không là rào cản lớn trong cuộc sống vợ chồng. Cô và Huy Trần đồng điệu trong nhiều thứ, từ đam mê thiện nguyện đến đi du lịch. Diễn viên rằng mọi người thường bảo cô mạnh mẽ, là 'nữ cường', nhưng những khoảnh khắc yếu đuối của cô lại ít ai nhìn thấy. Nữ diễn viên cũng chỉ là phụ nữ bình thường như bao người, cũng có lúc yếu mềm. Huy Trần không phải kèo dưới và rất thấu hiểu cô.

Với Ngô Thanh Vân, khoảng cách tuổi tác không là rào cản lớn trong cuộc sống vợ chồng - Ảnh: FBNV Nhờ chồng, cô mới nhận ra rằng nên dành thêm thời gian cho chính mình - Ảnh: FBNV "Đả nữ" vốn không quan trọng nhiều về ngoại hình, đôi khi quên mất cách chăm sóc bản thân. Cô cho biết nhiều năm qua, cô làm việc như thiêu thân. Nhờ chồng, cô mới nhận ra rằng nên dành thêm thời gian cho chính mình. Một năm kết hôn, cô được anh chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. 'Anh vốn nấu ăn ngon, thường truyền cho tôi năng lượng tích cực. Ai gặp tôi bây giờ cũng nói: Ngô Thanh Vân thoải mái hơn xưa nhiều', cô nói. Khoảnh khắc đời thường của đôi vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần - Ảnh: FBNV Xuyên suốt những tấm hình chụp cùng chồng, Ngô Thanh Vân luôn nở nụ cười rạng rỡ - Ảnh: FBNV Ngô Thanh Vân sinh năm 1979, là diễn viên, nhà sản xuất phim, đạo diễn, doanh nhân. Diễn viên mang biệt danh "đả nữ" sau thành công của phim Dòng máu anh hùng (2007), đóng cùng Johnny Trí Nguyễn. Trong thập niên 2010, cô chuyển hướng sản xuất phim, có nhiều tác phẩm như: Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Song Lang. Năm 2019, phim Hai Phượng do cô sản xuất và đóng chính, đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng, được chọn là đại diện Việt Nam ở hạng mục "Phim quốc tế xuất sắc" tại Oscar 2022. Cô và Huy Trần kết hôn hồi tháng 5/2022 tại Đà Nẵng sau hai năm hẹn hò. Cô và Huy Trần kết hôn hồi tháng 5/2022 tại Đà Nẵng sau hai năm hẹn hò - Ảnh: Internet

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