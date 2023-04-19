Ngô Thanh Vân khoe mặt mộc 'siêu đỉnh' ở tuổi 44, tiết lộ thói quen lành mạnh khiến netizen phải gật gù

Sau khi kết hôn với Huy Trần gần một năm, Ngô Thanh Vân được nhận xét ngày càng trẻ trung và xinh đẹp trông thấy. Ngoài 40 tuổi, 'đả nữ màn ảnh' Ngô Thanh Vân vẫn có làn da mộc căng bóng, mướt mịn như mới đôi mươi.

Mới đây trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân đã chia sẻ về thói quen lành mạnh cô đang duy trì trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, nữ đạo diễn còn khéo léo khoe mặt mộc tràn đầy sức sống.

Cụ thể "đả nữ" tâm sự: "Mỗi một ngày thức dậy, thượng đế sẽ ban cho bạn 50 nghìn tế bào mới trong cơ thể. Vì mới được sinh ra nên mấy ông lính này chưa biết sẽ làm gì. Hãy nói với họ, bạn sẽ có một ngày tuyệt vời. Và điều kỳ diệu sẽ xuất hiện hôm nay. Thế là mấy ông lính sẽ tung tăng vui vẻ chạy về phía trước và làm cho trái tim bạn tràn ngập tình yêu. Đừng nói với mấy ổng tôi mệt mỏi, căng thẳng hay lười biếng. Cơ thể bạn sẽ chẳng nhấc ra được khỏi giường".

Ngô Thanh Vân đã chia sẻ về thói quen lành mạnh cô đang duy trì trong thời gian vừa qua - Ảnh: Chụp màn hình

Ngô Thanh Vân chia sẻ cô đang hạn chế việc trang điểm và sử dụng ứng dụng để chụp ảnh - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó Ngô Thanh Vân chia sẻ cô đang hạn chế việc trang điểm và sử dụng ứng dụng để chụp ảnh: "Lựa chọn là ở bạn. Hãy làm thử rồi cho Vân biết một ngày tuyệt vời của bạn như thế nào nhé! Tích cực không trang điểm, không ứng dụng mà vẫn vui là mình hôm nay ấy. Thay đổi suy nghĩ, thay đổi cuộc đời".

Ngoài ra, cô còn chia sẻ thêm, để cho làn da thông thoáng, những lúc không dự sự kiện hay đến công ty, Ngô Thanh Vân hạn chế tối đa trang điểm. Làn da mộc của 'đả nữ' không chỉ căng bóng mà còn trắng hồng, mịn màng, ít có khuyết điểm hay dấu hiệu lão hóa. Nhiều khán giả khen dung mạo khi ít phấn son của người đẹp trông trẻ trung hơn nhiều so với tuổi.

Nhiều khán giả khen dung mạo khi ít phấn son của người đẹp trông trẻ trung hơn nhiều so với tuổi - Ảnh: FBNV

Phương châm sống của Ngô Thanh Vân là 'cân bằng'. Cô cân bằng cuộc sống bằng cách ngủ đủ giấc, có chế độ nghỉ ngơi hợp lý và vận động cơ thể để tái tạo năng lượng. Ngoài việc tập gym tăng cơ bắp và sức bền, Ngô Thanh Vân còn yêu thích yoga và ăn uống thật điều độ.

Phương châm sống của Ngô Thanh Vân là 'cân bằng' - Ảnh: FBNV

Được biết, Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã tổ chức đám cưới vào tháng 5/2022 tại một resort cao cấp ở Đà Nẵng với sự tham gia của dàn sao đình đám. Sau đám cưới, Ngô Thanh Vân và Huy Trần dính với nhau như hình với bóng. Không chỉ vậy, Huy Trần thường xuyên tháp tùng bà xã đi sự kiện. Đôi vợ chồng son cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình cho đối phương khi liên tục đăng tải những hình ảnh cũng như những lời nói ngọt ngào trên MXH.