"Đả nữ" Ngô Thanh Vân đáp trả một cách tinh tế khi bị mỉa mai chuyện cơm áo gạo tiền

Sao Việt 20/04/2023 13:27

"Đả nữ" màn ảnh Việt không ngại ngần thể hiện rõ quan điểm về cách chinh phục ước mơ.

Mới đây, trên trang cá nhân Ngô Thanh Vân có những chia sẻ đầy triết lý: "Hãy tưởng trong đầu một cánh cửa mở ra nơi bạn muốn đến hay công việc bạn muốn làm trong đầu. Và nghĩ đến nó mỗi ngày. Hãy chuẩn bị kiến thức và sức khoẻ mỗi ngày để chờ nó thành sự thật. Và khi nó mở ra thật sự như những gì bạn suy nghĩ. Thì hãy mạnh dạn bước qua cánh cửa đó và biến ước mơ thành sự thật. Tôi đã làm như vậy để thành công, thì bạn cũng sẽ làm được như vậy".

'Đả nữ' Ngô Thanh Vân đáp trả một cách tinh tế khi bị mỉa mai chuyện cơm áo gạo tiền - Ảnh 1
Những chia sẻ gần đây của "đả nữ" khiến khán giả tâm đắc - Ảnh: FBNV

Thế nhưng, bên dưới bài viết có tài khoản để lại bình luận bày tỏ quan điểm: "Một ngày nào đó trong nhà không còn hột gạo. Hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn thì bạn sẽ thế nào? Lúc đó bạn có ngồi trước gương để ngắm nhìn mái tóc được không".

'Đả nữ' Ngô Thanh Vân đáp trả một cách tinh tế khi bị mỉa mai chuyện cơm áo gạo tiền - Ảnh 2
Chăm chỉ cống hiến cho nghệ thuật giúp Ngô Thanh Vân có một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Ngoài ra, cô cũng có cuộc sống viên mãn bên ông xã kém 11 tuổi Huy Trần - Ảnh: FBNV

Ngô Thanh Vân đáp trả bên dưới bình luận với phong cách ba phần an ủi, bảy phần động viến khiến khán giả đồng tình: "Vẫn cứ ngắm mình trong gương và nói với mình rằng: Mình sẽ làm được, mình mạnh mẽ, mình kiên cường, mình sẽ vượt qua được tất cả thử thách. Và cứ làm như thế mỗi ngày. Bạn sẽ thấy phép lạ! Chúc bạn thành công nhé.

Mỗi người mỗi hoàn cảnh mọi người ạ. Nên hãy cảm thông cho nhau. Cái Vân muốn chủ đích gửi đến cho mọi người là năng lượng tích cực. Chứ không có ý nói gì về đời sống cá nhân ai hết. Ai cũng phải đối mặt với rất nhiều thử thách của cuộc sống. Nếu có thể tích cực ở mọi tình huống. Chúng ta sẽ thấy những thử thách ấy chỉ mang ý nghĩa làm cho ta mạnh hơn và đầy kinh nghiệm lên. Rồi sẽ đến một lúc nào đó trong cuộc sống. Chúng ta sẽ quay lại và cảm ơn điều đó nhé. Gửi yêu thương đến cho tất cả mọi người".

'Đả nữ' Ngô Thanh Vân đáp trả một cách tinh tế khi bị mỉa mai chuyện cơm áo gạo tiền - Ảnh 3
Đáp trả của Ngô Thanh Vân như một lời động viên tích cực đến khán giả - Ảnh: FBNV

 

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Ngô Thanh Vân cho biết cô đang tích cực không trang điểm và hướng đến suy nghĩ tích cực.

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