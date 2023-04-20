"Đả nữ" Ngô Thanh Vân đáp trả một cách tinh tế khi bị mỉa mai chuyện cơm áo gạo tiền

Mới đây, trên trang cá nhân Ngô Thanh Vân có những chia sẻ đầy triết lý: "Hãy tưởng trong đầu một cánh cửa mở ra nơi bạn muốn đến hay công việc bạn muốn làm trong đầu. Và nghĩ đến nó mỗi ngày. Hãy chuẩn bị kiến thức và sức khoẻ mỗi ngày để chờ nó thành sự thật. Và khi nó mở ra thật sự như những gì bạn suy nghĩ. Thì hãy mạnh dạn bước qua cánh cửa đó và biến ước mơ thành sự thật. Tôi đã làm như vậy để thành công, thì bạn cũng sẽ làm được như vậy".

Những chia sẻ gần đây của "đả nữ" khiến khán giả tâm đắc - Ảnh: FBNV

Thế nhưng, bên dưới bài viết có tài khoản để lại bình luận bày tỏ quan điểm: "Một ngày nào đó trong nhà không còn hột gạo. Hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn thì bạn sẽ thế nào? Lúc đó bạn có ngồi trước gương để ngắm nhìn mái tóc được không".