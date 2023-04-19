Dù được chồng 'chăm bẵm' như em bé, Ngô Thanh Vân vẫn có lúc 'hết vui' khi làm vợ Huy Trần

Hậu trường 19/04/2023 10:21

Được chồng chăm bẵm từng bữa ăn nhưng cũng có lúc Ngô Thanh Vân phụng phịu thú nhận có lúc "hết vui".

Kể từ khi về chung một nhà với Huy Trần, Ngô Thanh Vân thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường "tình bể bình" bên ông xã Huy Trần khiến nhiều người không khỏi ghen tị. Không chỉ chăm sóc bà xã từng li từng tí mà chàng CEO còn tự tay đi chợ và vào bếp nấu những món bà xã thích. 

Dù được chồng 'chăm bẵm' như em bé, Ngô Thanh Vân vẫn có lúc 'hết vui' khi làm vợ Huy Trần - Ảnh 1
Kể từ khi về chung một nhà với Huy Trần, Ngô Thanh Vân thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường "tình bể bình" bên ông xã Huy Trần - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, nội bộ gia đình Ngô Thanh Vân có một chút thay đổi khi 'đả nữ màn ảnh Việt' buộc đảm nhận nhiệm vụ rửa bát và học nấu ăn. Theo đó, trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ hoạt động buổi tối của hai vợ chồng. Cô vui vẻ cười tít mắt khi được chồng nấu cho món ăn ngon, phục vụ như ở nhà hàng.

Dù được chồng 'chăm bẵm' như em bé, Ngô Thanh Vân vẫn có lúc 'hết vui' khi làm vợ Huy Trần - Ảnh 2
Nhưng sau khi ăn xong, hình ảnh tiếp theo là Ngô Thanh Vân đứng rửa bát chứ không phải Huy Trần như mọi khi - Ảnh: Chụp màn hình

Nhưng sau khi ăn xong, hình ảnh tiếp theo là Ngô Thanh Vân đứng rửa bát chứ không phải Huy Trần như mọi khi. Do đó, cô than thở rằng: "Đoạn này là hết vui rồi", kèm biểu cảm phụng phịu vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Ngô Thanh Vân ngày càng ra dáng người phụ nữ của gia đình khi chịu khó tập tành làm nội trợ. Dưới sự hướng dẫn của "đầu bếp chính" Huy Trần, nữ diễn viên đã có những thành quả đầu tiên là một vài món ăn trông vô cùng ngon mắt. 

Dù được chồng 'chăm bẵm' như em bé, Ngô Thanh Vân vẫn có lúc 'hết vui' khi làm vợ Huy Trần - Ảnh 3
Ngô Thanh Vân ngày càng ra dáng người phụ nữ của gia đình khi chịu khó tập tành làm nội trợ - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, Huy Trần chia sẻ khoảnh khắc Ngô Thanh Vân đứng bếp, chuẩn bị đồ ăn để chăm chồng ốm. Anh hạnh phúc chia sẻ: "Mấy ngày bị bệnh, may có thiên thần này chăm sóc đến nơi đến chốn".

Dù được chồng 'chăm bẵm' như em bé, Ngô Thanh Vân vẫn có lúc 'hết vui' khi làm vợ Huy Trần - Ảnh 4
Những ngày qua, Ngô Thanh Vân bất ngờ vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng sau gần 1 năm kết hôn với Huy Trần - Ảnh: Internet

Trong những ngày qua, Ngô Thanh Vân bất ngờ vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng sau gần 1 năm kết hôn với Huy Trần. Trước những ồn ào đó, "đả nữ" đã chính thức lên tiếng phản hồi. Nữ diễn viên cho biết, cô bất ngờ khi nhận được nhiều lời chúc về chuyện bầu bí. Đồng thời, người đẹp cũng khẳng định mình sẽ công khai khi có tin vui và sẽ không im hơi lặng tiếng.

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