Vướng nghi vấn mang thai sau nửa năm cưới, Diệu Nhi tung bộ ảnh mới khiến người hâm mộ bất ngờ

Sao Việt 04/05/2023 11:59

Hậu kết hôn với nam ca sĩ Anh Tú, Diệu Nhi không ít lần bị netizen nghi ngờ mang thai, mới đây cô nàng đã đăng tải loạt ảnh khiến ai xem xong cũng phải ngỡ ngàng.

Những năm gần đây, Diệu Nhi ngày càng được biết đến nhiều khi biến hóa đa dạng vai diễn. Không nổi bật với nhan sắc kiêu kỳ, Diệu Nhi còn được khán giả ưu ái gọi là “đóa hoa lạ” ngát hương và là diễn viên tài năng trong làng giải trí.

Vướng nghi vấn mang thai sau nửa năm cưới, Diệu Nhi tung bộ ảnh mới khiến người hâm mộ bất ngờ - Ảnh 1
Tài năng của cô được công nhận nhiều hơn khi tham gia các bộ phim điện ảnh - Ảnh: Internet

Cô còn được ngưỡng mộ bởi tình yêu đẹp với nam ca sĩ điển trai Anh Tú. Sau gần nửa năm kết hôn, Diệu Nhi đã không ít lần bị netizen nghi ngờ mang thai. Tuy nhiên, mới đây, cô nàng đã đăng tải một loạt ảnh khoe trọn cơ thể nóng bỏng nhằm đập tan tin đồn. 

Vướng nghi vấn mang thai sau nửa năm cưới, Diệu Nhi tung bộ ảnh mới khiến người hâm mộ bất ngờ - Ảnh 2
Diệu Nhi và chồng là nam ca sĩ Anh Tú - Ảnh: Internet

Theo đó, bà xã Anh Tú chọn thiết kế màu đen ôm sát body với những đường cắt táo bạo. Có thể thấy, body của nữ diễn vô cùng nóng bỏng, nuột nà. Bên cạnh đó, gương mặt sắc sảo cùng thần thái lạnh lùng khiến dân tình xuýt xoa khen ngợi. 

Vướng nghi vấn mang thai sau nửa năm cưới, Diệu Nhi tung bộ ảnh mới khiến người hâm mộ bất ngờ - Ảnh 3
Body nóng bỏng và nuột nà của cô nàng hiện tại - Ảnh: Internet
Vướng nghi vấn mang thai sau nửa năm cưới, Diệu Nhi tung bộ ảnh mới khiến người hâm mộ bất ngờ - Ảnh 4
Thấn thái đỉnh cao của cô nàng trong bộ ảnh mới - Ảnh: Internet
Vướng nghi vấn mang thai sau nửa năm cưới, Diệu Nhi tung bộ ảnh mới khiến người hâm mộ bất ngờ - Ảnh 5
Tạo hình không thể nào ngầu hơn của cô - Ảnh: Internet

Được biết đây không phải là lần đầu cô nàng mắc phải nghi vấn mang thai, vào tháng 8/2021, Diệu Nhi vướng nghi vấn đã sinh con khi lộ bức ảnh được cho là cùng Anh Tú đi khám thai. Cùng thời điểm này, người hâm mộ cũng phát hiện Diệu Nhi thường xuyên che chắn vòng 2, ngoại hình thay đổi rõ khi xuất hiện trong các vlog.

Vướng nghi vấn mang thai sau nửa năm cưới, Diệu Nhi tung bộ ảnh mới khiến người hâm mộ bất ngờ - Ảnh 6
Cô từng vướng phải tin đồn mang thai - Ảnh: Internet

Đến cuối tháng 9/2021, Diệu Nhi vô tình đăng tải một bức thư cảm ơn có dòng chữ: "Gửi chị Nhi và gia đình lời chúc mừng ngọt ngào khi đón chào một thiên thần nhỏ". Tuy nhiên sau đó Diệu Nhi đã xoá đi và không chia sẻ về vấn đề này. 

Vướng nghi vấn mang thai sau nửa năm cưới, Diệu Nhi tung bộ ảnh mới khiến người hâm mộ bất ngờ - Ảnh 7
Bức thư được cho là làm rõ nghi vẫn mang thai của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Việc Diệu Nhi và Anh Tú đã có con hay đang mang thai vẫn còn là những câu hỏi được người hâm mộ liên tục đặt ra và cũng mong cho cặp đôi sớm có ''tin vui'' để đón nhận những thiên chức cao cả hơn trong tương lai. 

Từ khóa:   sao Việt Diệu Nhi Diệu Nhi mang thai

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