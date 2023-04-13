Anh Tú bất ngờ xuất hiện cùng cô gái lạ trước công chúng, cộng đồng mạng lập tức 'réo' tên Diệu Nhi

Hình ảnh Anh Tú gần đây đã thu hút đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Vừa qua, Jisoo chính thức tung ra MV Flower, mở đường cho màn debut solo của nữ ca sĩ. Đây được YG tuyên bố là sản phẩm debut được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay. Sau khi MV được ra mắt, vũ đạo của ca khúc này cũng nhanh chóng "gây sốt" trên toàn thế giới về sự đẹp mắt và mang tính nghệ thuật cao. Đông đảo người hâm mộ trên thế giới cũng như nghệ sĩ tại Việt Nam cũng lần lượt tham gia trào lưu cover vũ đạo của ca khúc Flower.

Jisoo chính thức tung ra MV Flower, mở đường cho màn debut solo của nữ ca sĩ - Ảnh: Internet Mới đây, cộng đồng mạng đã không khỏi xôn xao trước hình ảnh ông xã Diệu Nhi xuất hiện cùng 1 cô gái trẻ ở giữa trung tâm thương mại. Tưởng ai xa lạ, hóa ra cô gái này chính là Quỳnh Anh Shyn - cô nàng xinh đẹp, rất quen thuộc với khán giả trẻ với vai trò là 1 fashionista. Nhân dịp lần hội ngộ này, cả Anh Tú và Quỳnh Anh Shyn khiến người hâm mộ không khỏi thích thú khi bắt trend nhảy múa trên nền nhạc ca khúc Flower của Jisoo. Tuy nhiên, khi đoạn drop của bản hit này vang lên, Anh Tú và Quỳnh Anh Shyn không thực hiện như bản gốc mà lại "biến tấu" nó lại thành một màn nhảy múa với điệu nhạc đậm chất Thái Lan.

Anh Tú và Quỳnh Anh Shyn khiến người hâm mộ không khỏi thích thú khi bắt trend nhảy múa trên nền nhạc ca khúc Flower của Jisoo - Ảnh: FBNV Với lối tính cách hài hước, không kém phần "lầy lội", người hâm mộ không khỏi mong chờ vào một màn nhảy nhót của cặp vợ chồng này trong tương lai. Hoặc xa hơn, Diệu Nhi chính là khách mời đặc biệt trong 1 sản phẩm nhạc nào đó của Anh Tú chẳng hạn! Anh Tú và Quỳnh Anh Shyn không thực hiện như bản gốc mà lại "biến tấu" nó lại thành một màn nhảy múa với điệu nhạc đậm chất Thái Lan - Ảnh: FBNV Anh Tú tên thật là Bùi Anh Tú, sinh năm là nam diễn viên, ca sĩ triển vọng của showbiz Việt. Nổi trội với ngoại hình hot boy, Anh Tú luôn được đông đảo fans quan tâm. Các phim Anh Tú từng tham gia gồm Hà Nội, Em yêu anh, 4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu, series Thập Tam Muội, Cua lại vợ bầu, ....Ngoài bản cover đình đám Anh ơi ở lại, ca khúc Nếu không là mãi mãi của Anh Tú cũng được các bạn trẻ nồng nhiệt đón nhận. Diệu Nhi và Anh Tú quen biết nhau khi cả hai cùng diễn chung ở sân khấu Thế giới trẻ - Ảnh: Internet Diệu Nhi và Anh Tú quen biết nhau khi cả hai cùng diễn chung ở sân khấu Thế giới trẻ. Anh Tú kém bạn gái 2 tuổi và được đông đảo người hâm mộ ủng hộ. Cả hai luôn giữ hình ảnh đẹp, sạch và đáng yêu, kèm theo sự lầy lội. Thế nhưng, hai người còn được gọi là cặp đôi "bí mật" nhất showbiz Việt khi luôn kín tiếng, ít phô trương về chuyện tình cảm. Sau khi kết hôn cùng Diệu Nhi, Anh Tú là trở thành một trong những cái tên nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt từ khán giả.

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