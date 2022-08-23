Anh Tú chuẩn “bạn trai nhà người ta” bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền

Sao Việt 23/08/2022 07:32

Do quá kín tiếng về chuyện đời tư, nên Anh Tú từng bị người khác đồn thổi là dựa hơi bạn gái nhưng thực tế anh lại là kiểu “bạn trai chuẩn nhà người ta”.

Đời tư của Anh Tú ít được chia sẻ rộng nhưng thông qua một vài hình ảnh được công bố trên trang cá nhân, người hâm mộ cũng đoán ra anh sở hữu số lượng tài sản không nhỏ.

Anh Tú chuẩn “bạn trai nhà người ta” bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền - Ảnh 1

Anh Tú là diễn viên và ca sĩ nổi tiếng của showbiz Việt

Anh Tú là một diễn viên nổi tiếng và thường xuyên xuất hiện trong các show giải trí, do đó số tiền từ đóng phim hay tham gia trò chơi truyền hình ảnh thu về là không nhỏ. Mặc dù không phải là tay chơi đồ hiệu khét tiếng nhưng Anh Tú  được nhiều người nhận định rằng là một tay chơi hàng hiệu thứ thiệt, thường xuyên sở hữu những món đồ “chất như nước cất” từ đầu tới chân.

Ngoài ra, anh cũng thường xuyên đi du lịch ở nơi đắt đỏ cùng gia đình, bạn bè hay người yêu Diệu Nhi.

Anh Tú chuẩn “bạn trai nhà người ta” bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền - Ảnh 2

Dù những dự án cá nhân của anh không được quảng cáo quá rầm rộ, nhưng nhiều người đồn đoán rằng Anh Tú là đại gia ngầm thứ thiệt trong Vbiz  chỉ làm nghệ thuật do quá đam mê mà thôi.

Anh Tú chuẩn “bạn trai nhà người ta” bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền - Ảnh 3

Anh Tú thường lái xe đi làm

Anh còn sở hữu xế hộp có giá trị không hề nhỏ. Nam diễn viên thường tự lái xe đi làm hay du lịch. Trên trang cá nhân anh cũng đăng tải không ít ảnh tạo dáng bên xe sang đắt tiền. Với thu nhập từ sự chăm chỉ của bản thân, Anh Tú có thể thoải mái sắm cho mình từ đồ hiệu đến xe sang.

Anh Tú chuẩn “bạn trai nhà người ta” bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền - Ảnh 4

Thường xuyên tạo dáng bên xế hộp của mình

Khối tài sản mà Anh Tú sở hữu đến từ những thành quả mà lao động mà anh đã cống hiến hết mình cho làng giải trí.

Mặc dù không chia sẻ nhiều về nhà của mình nhưng nhiều người nhận định rằng anh đang sở hữu căn hộ chung cư cao cấp ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Anh Tú chuẩn “bạn trai nhà người ta” bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền - Ảnh 5

Anh Tú đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm trước tin đồn này: “Không có chuyện tôi đóng phim cho vui. Gia đình tôi cũng không hề giàu có hay tài sản ‘khủng’ như mọi người suy nghĩ. Đóng phim và ca hát là niềm đam mê lớn nhất của tôi. Do đó, tôi thường lựa chọn và đầu tư rất nhiều công sức cho các dự án để có thể mang sản phẩm chất lượng nhất đến công chúng”.

Hiện tại Anh Tú và Diệu Nhi đã công khai giấy kết hôn, người hâm mộ đang rộn ràng chờ mong lễ cưới trong mơ của hai người trong thời gian sắp tới.

Anh Tú chuẩn “bạn trai nhà người ta” bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền - Ảnh 6

Diệu Nhi - Anh Tú vừa công khai kết hôn nhưng dân tình lại “đòi” cặp đôi phải làm thêm điều này mới chịu vừa lòng

Diệu Nhi - Anh Tú vừa công khai kết hôn nhưng dân tình lại “đòi” cặp đôi phải làm thêm điều này mới chịu vừa lòng

Mới đây, thông tin Diệu Nhi - Anh Tú “về chung một nhà” khiến cộng đồng mạng vô cùng mừng rỡ và dành nhiều lời chúc phúc cho cặp đôi. Tuy nhiên, chỉ thế thôi chưa đủ, nhiều người còn bình luận “đòi” Diệu Nhi làm thêm một điều khác nữa.

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