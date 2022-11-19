Bất ngờ trước cuộc sống sau kết hôn của loạt mỹ nhân đình đám: Phu nhân chủ tịch Đỗ Mỹ Linh ngày càng rạng rỡ , Phương Nga phát tiền tiêu vặt hàng ngày cho chồng, Diệu Nhi có gì hot?

Sao Việt 19/11/2022 04:01

Cuộc sống làm dâu của Đỗ Mỹ Linh, Diệu Nhi hay Phương Nga đều đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ netizen.

Những cô dâu tháng 10 gọi tên Đỗ Mỹ Linh, Diệu Nhi và Phương Nga cùng cuộc sống làm dâu của những người đẹp đều nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng, rất nhiều người dành nhiều sự tò mò không biết khi về nhà chồng, hội cô dâu tháng 10 đã thay đổi và làm dâu ra sao?  

Đỗ Mỹ Linh

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng con trai bầu Hiển đã chính thức về chung nhà sau một thời gian hẹn hò kín tiếng. Theo đó, đám cưới của cặp đôi diễn ra tại Hà Nội và đã thu hút sự tham gia của nhiều gương mặt đình đám. 

Đây cũng được xem là một trong những sự kiện gây chú ý nhờ sự đầu tư khủng. Từ số bàn tiệc cho đến không gian trang trí váy cưới trong hôn lễ đều được chuẩn bị chỉn chu kỹ lưỡng, hoành tráng. Khoảnh khắc Đỗ Mỹ Linh và ông xã nắm tay bước lên lễ đường đã trở thành hình ảnh vô cùng lãng mạn được chia sẻ rầm rộ. 

Bất ngờ trước cuộc sống sau kết hôn của loạt mỹ nhân đình đám: Phu nhân chủ tịch Đỗ Mỹ Linh ngày càng rạng rỡ , Phương Nga phát tiền tiêu vặt hàng ngày cho chồng, Diệu Nhi có gì hot? - Ảnh 1

Bất ngờ trước cuộc sống sau kết hôn của loạt mỹ nhân đình đám: Phu nhân chủ tịch Đỗ Mỹ Linh ngày càng rạng rỡ , Phương Nga phát tiền tiêu vặt hàng ngày cho chồng, Diệu Nhi có gì hot? - Ảnh 2
Đám cưới hạnh phúc của Mỹ Linh và con trai bầu Hiển.

Nàng hậu cho biết cuộc sống của cô sau khi về chung nhà cùng thiếu gia nhà bầu Hiển 'hơi đảo lộn một tí' nhưng nàng hậu đang dần thích nghi. Sau hôn lễ, vợ chồng nàng hậu quyết định chưa hưởng tuần trăng ngay. Thay vào đó, cả hai tập trung cho công việc cá nhân.

Một điều khán giả dễ nhận thấy là mối quan hệ giữa Mỹ Linh với nhà chồng khá thân thiết. Trên trang cá nhân, những hình ảnh vui vẻ giữa Đỗ Mỹ Linh với các thành viên gia đình chồng khiến nhiều người chú ý. Bên cạnh đó, sự thân thiết của Đỗ Mỹ Linh với bố mẹ chồng cũng phần nào được hé lộ qua chi tiết cả gia đình thoải mái nhảy nhót cùng nhau trong đám cưới. 

Mới đây, doanh nhân Đỗ Quang Vinh đã hạnh phúc khoe ảnh vợ chồng Đỗ Mỹ Linh chụp ảnh cùng mình và con. Anh chồng Hoa hậu còn nói một câu thân thiết: "Hạnh phúc khi gia đình có thêm người em dâu". Ngay khi dòng trạng thái được đăng tải, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng đáp lại tình cảm bằng lời cảm thán: "Ôi ngọt ngào quá". Doanh nhân Đỗ Quang Vinh còn vui vẻ nói: "Từ giờ đi đâu cũng có nhau".

Bất ngờ trước cuộc sống sau kết hôn của loạt mỹ nhân đình đám: Phu nhân chủ tịch Đỗ Mỹ Linh ngày càng rạng rỡ , Phương Nga phát tiền tiêu vặt hàng ngày cho chồng, Diệu Nhi có gì hot? - Ảnh 3
Khoảnh khắc thân thiết của vợ chồng Đỗ Mỹ Linh và anh cả nhà bầu Hiển.

Diệu Nhi

Sau 8 năm bên nhau, Diệu Nhi và Anh Tú đã có một cái kết đẹp như mơ với một đám cưới lộng lẫy tráng lệ. Cả hai tổ chức trong 2 ngày tại Phan Thiết và Hà Nội trong tháng 10 trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết.Hậu về chung một nhà, Diệu Nhi và Anh Tú trở nên thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm trước công chúng. Những khoảnh khắc ngọt ngào đôi khi có phần lầy lội của đôi vợ chồng son khiến dân tình không khỏi thích thú. Diệu Nhi và Anh Tú cũng không hưởng tuần trăng mật ngay mà tập trung cho những dự án nghệ thuật cuối năm.

Bất ngờ trước cuộc sống sau kết hôn của loạt mỹ nhân đình đám: Phu nhân chủ tịch Đỗ Mỹ Linh ngày càng rạng rỡ , Phương Nga phát tiền tiêu vặt hàng ngày cho chồng, Diệu Nhi có gì hot? - Ảnh 4

Về chuyện làm dâu, cô nàng ít chia sẻ với truyền thông nhưng mối quan hệ với nhà chồng được thể hiện trong hôn lễ tại Hà Nội. Theo đó, trong khoảnh khắc giới thiệu gia đình tiến về lễ đường, 2 bên sui gia đã diện đồ đôi, nắm tay cùng nhau bước vào trên nền nhạc tình bạn diệu kỳ. Không những vậy, khi chia sẻ về ông xã, Diệu Nhi gây xúc động khi gửi lời cảm ơn đến bố mẹ chồng. Qua đó có thể thấy mối quan hệ giữa Diệu Nhi với bố mẹ chồng khá thoải mái và tốt đẹp.

Phương Nga

Phương Nga và Bình An là một trong số những cặp đôi đẹp trong showbiz và nhận được nhiều sự quan tâm. Cả hai đã có một cái kết đẹp như mơ sau 4 năm hẹn hò bằng một đám cưới linh đình tại Hà Nội. Những hình ảnh trong đám cưới nhận được vô vàn lời chúc phúc của cộng đồng mạng cùng nhiều lời ngưỡng mộ, xuýt xoa.

Bất ngờ trước cuộc sống sau kết hôn của loạt mỹ nhân đình đám: Phu nhân chủ tịch Đỗ Mỹ Linh ngày càng rạng rỡ , Phương Nga phát tiền tiêu vặt hàng ngày cho chồng, Diệu Nhi có gì hot? - Ảnh 5

Giống như Mỹ Linh và chồng, cả Phương Nga và Bình An cũng tạm gác tuần trăng mật để tập trung công việc. Dù vậy, trên trang cá nhân, những hình ảnh cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hậu đám cưới, diễn viên Bình An chia sẻ đầy hóm hỉnh về cuộc sống hôn nhân: "Kể từ ngày đeo nhẫn trên tay kể ra cuộc sống cũng nhàn, ngoài đi làm cả ngày ra thì chẳng phải làm gì cả chỉ phải làm hết việc nhà thôi. Tiền thì tiêu không cần phải nghĩ, ngày 500 nghìn". Có thể thấy, hậu về chung một nhà, Phương Nga được chồng cưng chiều hết mực. 

Bất ngờ trước cuộc sống sau kết hôn của loạt mỹ nhân đình đám: Phu nhân chủ tịch Đỗ Mỹ Linh ngày càng rạng rỡ , Phương Nga phát tiền tiêu vặt hàng ngày cho chồng, Diệu Nhi có gì hot? - Ảnh 6
Cả hai đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn và hạnh phúc.
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Từ khóa:   Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh Anh Tú - Diệu Nhi Bình An - Phương Nga cuộc sống hôn nhân của sao

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