Về chung một nhà, Diệu Nhi đột nhiên nhắn nhủ 'nguyện làm hậu phương' cho Anh Tú khiến cộng đồng mạng không khỏi tò mò

Những câu nói đầy ngọt ngào của Diệu Nhi khiến không ít người tò mò.

Diệu Nhi và Anh Tú quen biết nhau khi cả hai cùng diễn chung ở sân khấu Thế giới trẻ. Anh Tú kém bạn gái 2 tuổi và được đông đảo người hâm mộ ủng hộ. Cả hai luôn giữ hình ảnh đẹp, sạch và đáng yêu, kèm theo sự lầy lội. Thế nhưng, hai người còn được gọi là cặp đôi "bí mật" nhất showbiz Việt khi luôn kín tiếng, ít phô trương về chuyện tình cảm. Sau 7 năm bên nhau, Anh Tú và Diệu Nhi đã chính thức về chung một nhà vào tháng 10/2022. Sau 7 năm bên nhau, Anh Tú và Diệu Nhi đã chính thức về chung một nhà vào tháng 10/2022 - Ảnh: Internet Mới đây, trên kênh TikTok của mình, Diệu Nhi đã thu hút đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng khi đăng tải đoạn clip ghi lại cuộc sống thường nhật của mình. Khi không phải đi diễn, quay phim, cô nàng vẫn là một người phụ nữ của gia đình khi đảm đương việc rửa bát như bao người.

Diệu Nhi đã thu hút đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng khi đăng tải đoạn clip ghi lại cuộc sống thường nhật của mình - Ảnh: Cắt từ clip Đáng chú ý, tay vừa rửa bát, Diệu Nhi vừa ngẫu hứng hát vang vài câu: "Em nguyện làm hậu phương cho anh mãi/ Anh yên tâm công tác những ngày dài/ Đừng quên nghỉ ngơi, đừng quá sức miệt mài/ Anh hãy nhớ những lời em nói...". Ánh mắt cùng loạt biểu cảm mà Diệu Nhi thể hiện khiến không ít người cho rằng phải chăng cô nàng đang nhắn nhủ những dòng suy nghĩ này đến ông xã Anh Tú? Không giống như những suy nghĩ từ cộng đồng mạng, thực chất đây chỉ là màn hát hò của Diệu Nhi để ủng hộ cho sản phẩm âm nhạc mới là Cân cả thế giới của cô bạn thân Dương Hoàng Yến vừa cho ra mắt mà thôi!

Trong khi làm công việc nhà, Diệu Nhi cũng không quên ngân nga bài hát - Ảnh: Cắt từ clip Chưa dừng lại ở đó, ở một diễn biến khác, trong khi làm công việc nhà, Diệu Nhi cũng không quên ngân nga những câu hát: "Em nguyện làm, hậu phương cho anh mãi/ Vun đắp tình yêu ấy để ngày càng vững chãi/ Nguyện mãi bên nhau, cùng vượt núi cao sông dài/ Anh cố gắng sớm trở về... để mình gần nhau". Vợ chồng Diệu Nhi - Anh Tú là một trong những cặp đôi được cộng đồng mạng vô cùng yêu thích - Ảnh: Internet Diệu Nhi tên thật là Trần Thị Diệu Nhi, sinh năm 1991, là diễn viên chuyên tham gia các sitcom, tiểu phẩm hài cũng như các bộ phim điện ảnh, truyền hình. Cô từng tham gia phim Gia đình là số 1, Ngày mai cưới, Gái già lắm chiêu, Vú em tập sự, Chạy đi rồi tính, series Thập Tâm Muội, Chiến dịch chống ế,... Ảnh minh họa: Internet Anh Tú tên thật là Bùi Anh Tú, là nam diễn viên, ca sĩ triển vọng của showbiz Việt. Nổi trội với ngoại hình hot boy, Anh Tú luôn được đông đảo fans quan tâm. Các phim Anh Tú từng tham gia gồm Hà Nội, Em yêu anh, 4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu, series Thập Tam Muội, Cua lại vợ bầu, ....Ngoài bản cover đình đám Anh ơi ở lại, ca khúc Nếu không là mãi mãi của Anh Tú cũng được các bạn trẻ nồng nhiệt đón nhận.

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