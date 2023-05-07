Con người thật của Phương Mỹ Chi bị bóc trần khiến mọi người bất ngờ

Sao Việt 07/05/2023 19:09

Liệu rằng những điều 'hoa hậu' bóc phốt về Phương Mỹ Chi có đúng sự thật?

Mới đây, trên kênh TikTok của mình, Hoa hậu Ngọc Châu đã đăng tải đoạn clip hội ngộ cùng Phương Mỹ Chi. Đặc biệt, khi nghe tin cô em vừa ra sản phẩm âm nhạc mới, Ngọc Châu đã có hành động đặc biệt khi cùng Phương Mỹ Chi thực hiện những động tác vũ đạo trên nền nhạc ca khúc Vũ trụ có anh để ủng hộ cho sự trở lại của Phương Mỹ Chi.

Con người thật của Phương Mỹ Chi bị bóc trần khiến mọi người bất ngờ - Ảnh 1
 

Trong clip, Phương Mỹ Chi và Ngọc Châu đã xuất hiện vô cùng xinh đẹp, cùng nhau thực hiện những động tác vũ đạo đầy đơn giản trên nền nhạc ca khúc Vũ trụ có anh. Mặc dù là lần hiếm hoi có dịp gặp gỡ nhau, thế nhưng Phương Mỹ Chi và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 có phần vô cùng thân thiết, khiến người hâm mộ cả hai thích thú. 

Con người thật của Phương Mỹ Chi bị bóc trần khiến mọi người bất ngờ - Ảnh 2
 Hai chị em cực kì thân thiết, cùng nhau làm trò.

Bên dưới đoạn clip được đăng tải, đông đảo cư dân mạng đã dành nhiều lời khen cho Ngọc Châu khi học hỏi rất nhanh và thực hiện đẹp mắt những động tác vũ đạo trong ca khúc của Phương Mỹ Chi. Đáng chú ý, 1 tài khoản đã để lại bình luận như sau: "Phương Mỹ Chi quen nhiều hoa hậu, người đẹp ghê". Điều này có lẽ đúng khi ngoài những đồng nghiệp là ca sĩ, Phương Mỹ Chi cũng là một "chiến thần ngoại giao" tốt của Vpop khi rất thân thiết với các người đẹp như Hoa hậu Mai Phương và lần này chính là Ngọc Châu. 

Con người thật của Phương Mỹ Chi bị bóc trần khiến mọi người bất ngờ - Ảnh 3
Phương Mỹ Chi trong sự kiện quảng bá sản phẩm âm nhạc mới. 

Đáp trả ý kiến này, Ngọc Châu đã có những nhận xét về tính cách của cô em Phương Mỹ Chi khiến nhiều người chú ý: "Em bé cũng dễ thương lắm, nên hễ gặp là quý liền luôn vậy á". Với tính cách hiền lành, thân thiện, hoạt bát và hài hước của mình, không khó hiểu khi Phương Mỹ Chi rất được các nghệ sĩ đi trước dành tình cảm yêu mến đặc biệt. 

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