Phương Mỹ Chi bất ngờ bị BB Trần 'tác động vật lý' không nương tay, sự tình ra sao?

Phương Mỹ Chi đã làm gì 'nên tội' mà BB Trần lại làm như vậy?

BB Trần nổi tiếng là 1 sao Việt thích "đu trend" MXH, hầu như ít có trào lưu hot nào nam diễn viên bỏ sót. Ngoài "biến hình" thành Thị Mầu, "gái Ấn" mới đây, anh lại hóa thân thành gái miền Tây. Cụ thể trên kênh TikTok của mình, BB Trần đã đăng tải đoạn clip ghi lại hội ngộ cùng Phương Mỹ Chi, ca hai cùng nhau diện trang phục áo bà ba nền nã, thắt bím 2 chùm khiến người xem vô cùng thích thú. BB Trần khoe vũ đạo cùng Phương Mỹ Chi - Ảnh: Cắt từ clip Cụ thể, theo đoạn chưa đến 30 giây, Phương Mỹ Chi và BB Trần đã cùng nhau thể hiện 1 vài động tác vũ đạo trong Vũ trụ có anh - ca khúc mới toanh được Phương Mỹ Chi phát hành cách đây không lâu. Mặc dù những động tác vũ đạo có phần đơn giản nhưng cả hai đã thực hiện vô cùng mượt mà và ăn ý cùng nhau. Đặc biệt, dù phải nhún nhảy liên tục, nhưng BB Trần và Phương Mỹ Chi vẫn khiến người hâm mộ thích thú trước thần thái rạng ngời, cuốn hút.

Biểu cảm tự nhiên của Phương Mỹ Chi và BB Trần khiến nhiều người thích thú - Ảnh: Cắt từ clip Không hổ danh là 2 "cây hài" nổi tiếng, Phương Mỹ Chi và BB Trần liền tục tạo ấn tượng và khác biệt với những màn nhảy nhót trước. Ngay khoảnh khắc Phương Mỹ Chi pose dáng đầy "lầy lội" thì BB Trần đứng cạnh không khỏi hoảng hót và liền dùng tay "tương tác vật lý" lên nữ ca sĩ. Hóa ra đây chỉ là hành động "đánh yêu" của nam diễn viên khi thấy giọng ca Quê em mùa nước lũ đang "tấu hài". Phương Mỹ Chi bị BB Trần "tác động vật lý " - Ảnh: Cắt từ clip Khoảnh khắc đáng yêu của cả hai đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Bên dưới đoạn clip, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận bày tỏ sự yếu thích đối với BB Trần và Phương Mỹ Chi. Cặp đôi này hứa hẹn sẽ khiến dân tình "cười mệt" mỗi khi hội ngộ cùng nhau.

Khán giả vô cùng thích thú trước mà "tấu hài" của BB Trần và Phương Mỹ Chi - Ảnh chụp màn hình Được biết, gần đây, nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi đã trở lại bản đồ âm nhạc Vpop với sản phẩm mang tên Vũ trụ có anh. Trong MV mới, cô không chọn khúc dân ca theo sở trường mà quyết định thử sức với nhạc hiện đại, kết hợp nhóm DTAP và rapper Pháo. Phương Mỹ Chi bỏ cặp mắt kính quen thuộc với khán giả nhiều năm qua, thể hiện khả năng vũ đạo sôi động. Phương Mỹ Chi thay đổi phong cách trong MV mới - Ảnh: Internet Phương Mỹ Chi cho biết cô muốn thay đổi hình tượng, mới mẻ hơn để phù hợp với thị trường âm nhạc. "Dù thay đổi, tôi vẫn muốn giữ lại nét truyền thống. Tôi không muốn mình táo bạo hay quyến rũ quá. Làm cách nào để tạo dựng hình ảnh mới thì tôi chưa tưởng tượng được", nữ ca sĩ nói. Đồng thời, dân tình cũng được một phen bất ngờ khi nữ ca sĩ trẻ tuổi thay đổi hình tượng ngoạn mục sau khi phẫu thuật xóa cận thị. Hình ảnh nữ ca sĩ sau khi tháo kính, mái tóc dài và trang điểm kỹ lưỡng khiến nhiều người không nhận ra cô bé hát dân ca năm nào. Phương Mỹ Chi đã có những thay đổi khiến nhiều người khó lòng nhận ra - Ảnh: Internet

Phương Mỹ Chi thay đổi phong cách hoàn toàn ở tuổi 20 nhưng 'sợ bị chê' Vào ngày 26/4, nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi ra mặt video nhạc Vũ Trụ Có Anh, cùng lúc này khán giả nhận ra sự khác biệt từ cô bé dân ca 10 năm trước đến hình ảnh thiếu nữ dịu dangg tuổi 20 của cô.

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