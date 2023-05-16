Điệu đà cùng Thái Thiếu Phân: Khóc cũng phải chải mi cho đẹp, đúng chuẩn 'là con gái phải xinh' mọi lúc mọi nơi

Hình ảnh mới đây của Thái Thiếu Phân trong Đạp Gió 2023 khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú.

Gần đây chương trình Đạp Gió 2023 được khán giả vô cùng quan tâm không chỉ nhờ sự góp mặt của Chi Pu hay Trương Gia Nghê. Chương trình năm nay còn có một gương mặt vô cùng hài hước: Thái Thiếu Phân - ''Đại hoa đán TVB'' từng rất được ca ngợi về nhan sắc. Chỉ với 1 phân cảnh, nữ diễn viên thành công chứng minh: con gái không phải tự dưng mà đẹp, để duy trì nhan sắc mãn nhãn trên sóng TV cũng là cả quá trình kiên trì làm đẹp chứ đùa. Nhìn ''cô mẫu'' đúng là minh chứng sống cho việc là con gái dù thế nào cũng phải đẹp Thái Thiếu Phân giây trước còn khóc lóc vì bài hát quá khó, ngay giây sau nín khóc đã phải lập tức chải mi. Nhìn ''cô mẫu'' đúng là minh chứng sống cho việc là con gái dù thế nào cũng phải đẹp. Sau khi khóc lông mi sẽ dính vào nhau, đặc biệt là mi nối. Việc chải mi không chỉ giúp mi tơi, tránh gãy rụng mà còn khiến mặt nhìn sáng sủa, mắt long lanh hơn. Nhìn thấy hình ảnh của cô nàng, netizen liên tục để lại bình luận có cách, khen ngợi cô ngũ quan chỉn chu đến từng chi tiết, rằng trước giờ đã đẹp nên xấu một chút là không chịu được.

Thái Thiếu Phân để lại nhiều ấn tượng với vai diễn hoàng hậu Nghi Tu trong phim Hậu Cung Chân Hoàn Truyện Thái Thiếu Phân để lại nhiều ấn tượng với vai diễn hoàng hậu Nghi Tu trong phim Hậu Cung Chân Hoàn Truyện. Để thể hiện trọn vẹn nhân vật độc ác ấy, cô được makeup sắc sảo, lấy dáng mày cong mảnh cùng cặp mắt viền eyeliner đen ở chân mi sắc lẹm làm điểm nhấn. Nổi bật nhất trên gương mặt Thái Thiếu Phân là đôi mắt ton tròn và sống mũi cao thon Ngũ quan của cô vừa sắc sảo vừa nữ tính. Nổi bật nhất trên gương mặt Thái Thiếu Phân là đôi mắt ton tròn và sống mũi cao thon. Nhờ cặp mắt đẹp mà nữ diễn viên xinh xắn cuốn hút, dễ hiểu tại sao cô chăm chút cho cặp lông mi của mình đến vậy.

Thái Thiếu Phân được xem là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất của đế chế phim ảnh TVB những năm 1990, 2000. Tuy nhiên, khác với vẻ đẹp kiều diễm, ngút ngàn trên màn ảnh, ở mỹ nhân sinh năm 1973 lại chất chứa nỗi bất hạnh, tủi nhục suốt một thời thanh xuân. Khác với vẻ đẹp kiều diễm, ngút ngàn trên màn ảnh, ở mỹ nhân lại chất chứa nỗi bất hạnh, tủi nhục suốt một thời thanh xuân Được biết, nữ diễn viên trưởng thành trong một gia đình sớm đổ vỡ khiến cô cùng anh trai phải sống cùng người mẹ đam mê cờ bạc hơn cả việc chăm lo cho con cái. Sao phim Lạc thần lớn lên trong sự mắng nhiếc, tàn nhẫn của mẹ. Sớm nhận thấy con gái xinh đẹp của mình là một “món hời”, bà nhiều lần hối thúc Thái Thiếu Phân tham gia các cuộc thi sắc đẹp từ khi cô chỉ mới 15 tuổi. Cũng chính sức ép từ người mẹ lún sâu vào con đường đỏ đen, năm 1991, người đẹp tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông và nhanh chóng giành ngôi Á hậu ở tuổi 18. Vì đang ở độ tuổi còn quá trẻ, bà xã Trương Tấn lao vào làng giải trí đầy thị phi mà không chút phòng bị, không người chỉ đường dẫn lối. Cứ thế, cô đi theo những lời sai khiến của người mẹ nhẫn tâm và trở thành công cụ hoàn hảo giúp bà nuôi sống niềm đam mê với cờ bạc. Diễn xuất tiến bộ cùng diện mạo nữ thần của mỹ nhân họ Thái đã giúp cô lên ngôi Ảnh hậu TVB năm 1991 Sự nghiệp diễn xuất của Thái Thiếu Phân bắt đầu bước qua ngã rẽ khi cô xuất hiện đầy ấn tượng trong Bí mật của trái tim. Diễn xuất tiến bộ cùng diện mạo nữ thần của mỹ nhân họ Thái đã giúp cô lên ngôi Ảnh hậu TVB năm 1991. Tác phẩm cũng chính thức đánh dấu thời kỳ vàng son trong sự nghiệp của bà mẹ hai con khi cô liên tiếp tạo sức hút với hàng loạt bộ phim sau đó như: Bàn tay nhân ái, Lực lượng phản ứng, Linh kính truyền kỳ, Cầu vồng trong đêm, Thám tử lừng danh, Thử thách nghiệt ngã, Lạc thần… Không chỉ là minh tinh đắt giá trên màn ảnh xứ Cảng thơm, Thái Thiếu Phân lúc này còn được ca ngợi là "Tứ đại hoa đán TVB" bên cạnh Quách Khả Doanh, Trần Tuệ San và Tuyên Huyên.

Nhan sắc của 'cựu hoa đán TVB' Thái Thiếu Phân ở độ tuổi U50 Thái Thiếu Phân vừa chạm mốc 50 tuổi, thế nhưng cô vẫn giữ được thần thái trẻ trung và vô cùng năng động.

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