Con trai 3 tuổi của 'Hoàng hậu' Thái Thiếu Phân lộ diện, ngoại hình 'sao y bản chính' của bố

Sao quốc tế 16/11/2022 11:26

Nhóc Joey, con trai 3 tuổi của Thái Thiếu Phân và Trương Tấn, được nhận xét là có ngoại hình thừa hưởng nhiều nét từ bố mình.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, vào tối ngày 15/11 vừa qua, Hoa hậu Trần Pháp Dung đã đăng tải lên trang cá nhân của mình loạt ảnh trong buổi tiệc sinh nhật 3 tuổi của cậu út Joey nhà Thái Thiếu Phân. Cô viết: "Cùng con chào đời, nhìn thấy con trưởng thành khôn lớn, chúc con luôn khỏe mạnh, dì yêu con".

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Hoa hậu Hong Kong Trần Pháp Dung và gia đình Thái Thiếu Phân - Ảnh: Internet

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Trần Pháp Dung và Thái Thiếu Phân là đôi bạn thân nổi tiếng của làng giải trí Hong Kong. Vì hiện tại chưa kết hôn cũng không sinh con nên cô luôn xem 3 đứa trẻ nhà Thái Thiếu Phân như con của mình.

Qua loạt ảnh mà Trần Pháp Dung đăng tải, nhiều người nhận xét nhóc Joey có dung mạo thừa hưởng nhiều nét từ bố của mình - tài tử Trương Tấn, nhất là đôi mắt. Cũng vì vậy mà cư dân mạng cho rằng tương lai cậu bé sẽ “làm nên chuyện” nếu gia nhập làng giải trí.

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Joey mới 3 tuổi đã có ngoại hình rất giống bố - Ảnh: Internet

Thái Thiếu Phân mang thai Joey khi đã 46 tuổi, vì để đảm bảo sinh con thuận lợi, cô đã phải dừng mọi lịch trình trong thời gian này để dưỡng thai. Trước đó, cô đã hạ sinh 2 cô con gái xinh xắn liên tiếp trong 2 năm là 2011 và 2013 sau một lần sảy thai vì căn bệnh đau eo.

Chia sẻ về căn bệnh của mình, Thái Thiếu Phân từng cảm thấy có lỗi với chồng vì điều này đã khiến cô bị sảy thai: "Trước đây eo tôi rất đau, đau đến nổi thở thôi cũng đau đớn. Tôi đã đi khám và bác sĩ đã bảo rằng tôi bị mắc một căn bệnh nan y không thể chữa khỏi. Lúc đó tôi với Trương Tấn chỉ mới kết hôn được 4 tháng và căn bệnh này đã khiến cho việc sinh nở của tôi khó khăn hơn. Lúc đó tôi cảm thấy rất thương chồng".

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Gia đình 5 người nhà Thái Thiếu Phân - Trương Tấn - Ảnh: Internet

Theo truyền thông Hong Kong, vào năm ngoái, do tình hình dịch bệnh tại Hong Kong vô cùng căng thẳng, cơ hội việc làm cũng ít đi nên Thái Thiếu Phân và chồng đã quyết định đưa theo cả 3 con sang Đại lục sống và làm việc. Hai vợ chồng rất nhanh đã bắt nhịp được với Thượng Hải và tham gia vào nhiều show truyền hình hay sự kiện tại showbiz Đại lục.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, dịch bệnh ở Thượng Hải lên đến đỉnh điểm, buộc phải phong tỏa. Việc thiếu nguồn cung thực phẩm và giá cả gia tăng đã thay đổi suy nghĩ của gia đình Thái Thiếu Phân, cuối cùng họ buộc phải quay về Hong Kong.

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Thái Thiếu Phân và Trương Tấn kết hôn vào năm 2008, bỏ ngoài tai mọi lời gièm pha về sự chênh lệch danh tiếng, tài sản của cả hai. Sau 14 năm chung sống, cặp đôi vẫn vô cùng hạnh phúc với 3 con đứa con và sự nghiệp của cả hai ngày càng thăng tiến.

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