Thái Thiếu Phân bị hư giọng sau khi quay Lấy Chồng Giàu Sang của TVB vào 15 năm trước

Sao quốc tế 14/06/2023 19:03

Gần đây, trong một tập của chương trình Đạp Gió 2023, Thái Thiếu Phân tiết lộ bản thân đã bị hư giọng sau khi quay bộ phim Lấy Chồng Giàu Sang của TVB vào 15 năm trước.

Thái Thiếu Phân là một trong số những mỹ nhân đình đám một thời của TVB. Gần đây, người đẹp gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình Đạp Gió 2023 và được nhiều khán giả yêu thích. Dù đã chính thức bước qua tuổi 50, người đẹp vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp trẻ trung, sang chảnh, nụ cười rạng rỡ và gương mặt không hề lộ nhiều dấu vết tuổi tác.

Thái Thiếu Phân bị hư giọng sau khi quay Lấy Chồng Giàu Sang của TVB vào 15 năm trước - Ảnh 1

Gần đây, trong một tập của chương trình Đạp Gió, Thái Thiếu Phân tiết lộ bản thân bị hư giọng trong lúc quay bộ phim Châu Quang Bảo Khí (tên khác: Lấy Chồng Giàu Sang) vào năm 2008. Theo đó, vai diễn của cô yêu cầu phải hét rất nhiều khiến họng cô trở nên vô cùng khó chịu. Tuy vậy, để hoàn thành bộ phim, Thái Thiếu Phân vẫn nén cơn đau để gằn giọng hét cho đúng tính cách nhân vật.

Thái Thiếu Phân bị hư giọng sau khi quay Lấy Chồng Giàu Sang của TVB vào 15 năm trước - Ảnh 2

Sau cùng, cô bị mất giọng và phải làm phẫu thuật gấp. Vì sự cố này, giọng của Thái Thiếu Phân mới trở nên "chua" như bây giờ. Nữ diễn viên khẳng định: "Giọng chị trước đây hay lắm, như chim vàng anh vậy đó!".

Thái Thiếu Phân bị hư giọng sau khi quay Lấy Chồng Giàu Sang của TVB vào 15 năm trước - Ảnh 3

Thiếu Phân là một trong ‘tứ đại hoa đán’ nổi danh dưới trướng đài TVB thập niên 1990. Khi mới 17 tuổi, cô đứng thứ ba trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1991. Cô được TVB mời hợp đồng và nhanh chóng trở thành một trong những nghệ sĩ được đài này ưu ái nhất.

Thái Thiếu Phân bị hư giọng sau khi quay Lấy Chồng Giàu Sang của TVB vào 15 năm trước - Ảnh 4

Sau khi bộ phim Lấy Chồng Giàu Sang của TVB có cô đóng vai chính vừa được phát sóng tại đại lục, cô đã nhận được nhiều lời mời cộng tác hoặc tham dự các sự kiện thương mại.

Thái Thiếu Phân bị hư giọng sau khi quay Lấy Chồng Giàu Sang của TVB vào 15 năm trước - Ảnh 5

Trong sự nghiệp, nữ diễn viên còn để lại nhiều dấu ấn qua các bộ phim: Bàn Tay Nhân Ái, Thiên Địa Hào Tình, Lực Lượng Phản Ứng, Chân Hoàn Truyện... Năm 2010, cô chuyển hướng phát triển tại thị trường Trung Quốc và liên tiếp gặt hái được nhiều thành công.

Thái Thiếu Phân bị hư giọng sau khi quay Lấy Chồng Giàu Sang của TVB vào 15 năm trước - Ảnh 6

Về đời tư, trải qua nhiều cay đắng trong cuộc sống, Thái Thiếu Phân cuối cùng cũng tìm được bến đỗ bình yên bên ông xã Trương Tấn bằng một đám cưới hồi tháng 1/2008. Họ đón hai công chúa xinh xắn lần lượt vào năm 2011 và 2013 trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè cùng khán giả. Vào năm 2019, cặp đôi chào đón quý tử.

Thái Thiếu Phân bị hư giọng sau khi quay Lấy Chồng Giàu Sang của TVB vào 15 năm trước - Ảnh 7

Trong nhiều lần phỏng vấn, Thái Thiếu Phân dành lời khen dành cho chồng vì luôn quan tâm, chăm sóc và dành tình cảm cho cô như lúc mới yêu. Mỗi dịp sinh nhật hay kỷ niệm hôn nhân, ông xã gác mọi công việc để ở bên nữ diễn viên. 

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