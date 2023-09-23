Trên phim 'không đội trời chung’, Tôn Lệ và Thái Thiếu Phân ngoài đời lại có tình bạn đáng ngưỡng mộ hơn 1 thập kỷ

Sao quốc tế 23/09/2023 11:04

Trên phim Hậu Cung Chân Hoàn Truyện, hai vị 'nương nương' Tôn Lệ và Thái Thiếu Phân là kẻ thù 'không đội trời chung’ nhưng ngoài đời lại có tình bạn đáng ngưỡng mộ hơn 1 thập kỷ.

Hậu Cung Chân Hoàn Truyện lên sóng vào năm 2011 và đã trở thành dự án ‘cung đấu quốc dân’ của Cbiz. Bộ phim giúp tên tuổi của Tôn Lệ trở thành sao hạng A và Thái Thiếu Phân phát triển thành công tại đại lục.

Trên phim 'không đội trời chung’, Tôn Lệ và Thái Thiếu Phân ngoài đời lại có tình bạn đáng ngưỡng mộ hơn 1 thập kỷ - Ảnh 1

Được biết, dù Tôn Lệ và Thái Thiếu Phân trên phim là ‘kẻ thù không đội trời chung’ nhưng bên ngoài lại là bạn tốt của nhau hơn 1 thập kỷ qua. Cả 2 thường xuyên dành cho nhau những lời khen có cánh và giúp đỡ nhau trong công việc lẫn cuộc sống.

Trên phim 'không đội trời chung’, Tôn Lệ và Thái Thiếu Phân ngoài đời lại có tình bạn đáng ngưỡng mộ hơn 1 thập kỷ - Ảnh 2

Được biết, trong quá trình quay Hậu Cung Chân Hoàn Truyện, Thái Thiếu Phân đang mang thai nên được Tôn Lệ chăm sóc rất nhiều. Cô thường chịu trách nhiệm chạy việc vặt và đi mua giúp bạn diễn những thứ cần thiết. Vì vậy mà tình cảm đôi bên thực sự rất tốt sau khi hợp tác.

Trên phim 'không đội trời chung’, Tôn Lệ và Thái Thiếu Phân ngoài đời lại có tình bạn đáng ngưỡng mộ hơn 1 thập kỷ - Ảnh 3

Khi Thái Thiếu Phân mới bắt đầu định cư ở Thượng Hải và chưa quen môi trường ở đây nhưng rất may nhờ có Tôn Lệ chăm sóc nên cô mới dần thích ứng. Vì Thái Thiếu Phân thường không tiện đưa con theo đi làm nên Tôn Lệ đã chủ động liên hệ, đưa thức ăn đến cho gia đình cô hàng ngày.

Trên phim 'không đội trời chung’, Tôn Lệ và Thái Thiếu Phân ngoài đời lại có tình bạn đáng ngưỡng mộ hơn 1 thập kỷ - Ảnh 4

Thậm chí, những vấn đề nhỏ như tìm trường học cho con, tìm giáo viên dạy piano,... Tôn Lệ đều sẵn sàng giúp đỡ cho Thái Thiếu Phân. Cuộc sống của Thái Thiếu Phân được ổn định cũng nhờ rất nhiều vào sự giúp đỡ của người bạn thân này.

Gần đây, khi Thái Thiếu Phân tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 4, Tôn Lệ là người giúp ‘hoàng hậu’ kéo phiếu để có số điểm cao trong cuộc thi. Khoảnh khắc này từng gây sốt cộng đồng mạng, thậm chí, nhiều khán giả còn trêu đùa rằng ‘Hoàng hậu Nghi Tu’ và ‘Chân Hoàn’ dường như đã buông bỏ được hận thù và trở thành chị em thân thiết sau hơn 10 năm.

Trên phim 'không đội trời chung’, Tôn Lệ và Thái Thiếu Phân ngoài đời lại có tình bạn đáng ngưỡng mộ hơn 1 thập kỷ - Ảnh 5

Về phía Tôn Lệ đều dành sự khâm phục dành cho Thái Thiếu Phân vì sự kính nghiệp. Được biết, khi Thái Thiếu Phân nhận lời đóng Hậu Cung Chân Hoàn Truyện thì bản thân cô đang mang thai được 3 tháng. Khi đóng phim, các vị nương nương phải đi giày thêu hoa cao gót đường đi thì toàn những viên đá nhỏ nên khiến các diễn viên nữ bị sưng chân, Thái Thiếu Phân cũng không ngoại lệ.

Trên phim 'không đội trời chung’, Tôn Lệ và Thái Thiếu Phân ngoài đời lại có tình bạn đáng ngưỡng mộ hơn 1 thập kỷ - Ảnh 6

Tôn Lệ còn cho biết Thái Thiếu Phân phải thực hiện những cảnh nửa đứng nửa quỳ. Không những thế, ‘hoàng hậu’ đang mang thai nhưng vẫn cùng mọi người ăn cơm đoàn, thức khuya cùng các diễn viên khác mà không hề than vãn. Điều đó khiến Tôn Lệ vô cùng thương cảm và tôn trọng ‘đàn chị’.

Trên phim 'không đội trời chung’, Tôn Lệ và Thái Thiếu Phân ngoài đời lại có tình bạn đáng ngưỡng mộ hơn 1 thập kỷ - Ảnh 7

Ngoài ra, nhan sắc của Tôn Lệ và Thái Thiếu Phân nhận được vô số lời khen ngợi vì ngày càng thăng hạng. Cả hai trông rất trẻ trung và quý phái. Hiện tại, ‘hai vị nương nương’ đều có hạnh phúc riêng khiến bao người ngưỡng mộ. Tôn Lệ sống hạnh phúc bên ông xã Đặng Siêu, có cuộc hôn nhân viên mãn. Trong khi đó, Thái Thiếu Phân đã trải qua khoảng thời gian lận đận ở quá khứ. Tuy nhiên đến nay, 'hoàng hậu' cũng đã sống êm ấm bên mái nhà nhỏ, được chồng yêu thương cùng những đứa con ngoan ngoãn. 

Châu Tấn từng 'gián tiếp' giúp Tôn Lệ tỏa sáng vì từng từ chối vai diễn trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện

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Vai diễn Chân Hoàn trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện là một trong những vai diễn kinh điển mang đến thành công và nhiều giải thưởng cho nữ diễn viên Tôn Lệ. Ít ai biết, Châu Tấn đã từng từ chối vai diễn này nên đã giúp Tôn Lệ có vai diễn để đời.

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