Tôn Lệ hé lộ 'tin vui' bất ngờ sau khi đi du hí cùng gia đình trong dịp nghỉ lễ khiến netizen phấn khích

Sao quốc tế 05/05/2023 14:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc đầy vui vẻ của gia đình Tôn Lệ - Đặng Siêu trong chuyến du hí ở công viên giải trí vào dịp nghỉ lễ. Bên cạnh đó, ‘Tôn cô nương’ còn hé lộ 1 'tin vui' bất ngờ khiến các fan hâm mộ phấn khích.

Trong làng giải trí hiện nay, vợ chồng Đặng Siêu - Tôn Lệ là một những cặp đôi được yêu thích nhất vì hôn nhân hạnh phúc lẫn sự nghiệp viên mãn hơn 1 thập kỷ qua. Đặng Siêu – Tôn Lệ được coi là cặp đôi vàng của làng giải trí, được nhiều người ngưỡng mộ.

Tôn Lệ hé lộ 'tin vui' bất ngờ sau khi đi du hí cùng gia đình trong dịp nghỉ lễ khiến netizen phấn khích - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc đầy vui vẻ của gia đình Tôn Lệ - Đặng Siêu trong chuyến du hí ở công viên giải trí vào dịp nghỉ lễ. Có thể thấy, nhan sắc của Tôn Lệ ngày càng lão hóa ngược, trẻ trung, tươi tắn. Bên cạnh đó, các khán giả đều chúc phúc cho cô và ông xã đầu bạc răng long, hạnh phúc viên mãn. Được biết, sau khi kết thúc kì nghỉ lễ, ‘Tôn cô nương’ sẽ bắt tay vào dự án mới khiến các fan hâm mộ háo hức hóng chờ thông tin về dự án này.

Tôn Lệ hé lộ 'tin vui' bất ngờ sau khi đi du hí cùng gia đình trong dịp nghỉ lễ khiến netizen phấn khích - Ảnh 2Tôn Lệ hé lộ 'tin vui' bất ngờ sau khi đi du hí cùng gia đình trong dịp nghỉ lễ khiến netizen phấn khích - Ảnh 3Tôn Lệ hé lộ 'tin vui' bất ngờ sau khi đi du hí cùng gia đình trong dịp nghỉ lễ khiến netizen phấn khích - Ảnh 4Tôn Lệ hé lộ 'tin vui' bất ngờ sau khi đi du hí cùng gia đình trong dịp nghỉ lễ khiến netizen phấn khích - Ảnh 5Tôn Lệ hé lộ 'tin vui' bất ngờ sau khi đi du hí cùng gia đình trong dịp nghỉ lễ khiến netizen phấn khích - Ảnh 6Tôn Lệ hé lộ 'tin vui' bất ngờ sau khi đi du hí cùng gia đình trong dịp nghỉ lễ khiến netizen phấn khích - Ảnh 7Tôn Lệ hé lộ 'tin vui' bất ngờ sau khi đi du hí cùng gia đình trong dịp nghỉ lễ khiến netizen phấn khích - Ảnh 8Tôn Lệ hé lộ 'tin vui' bất ngờ sau khi đi du hí cùng gia đình trong dịp nghỉ lễ khiến netizen phấn khích - Ảnh 9Tôn Lệ hé lộ 'tin vui' bất ngờ sau khi đi du hí cùng gia đình trong dịp nghỉ lễ khiến netizen phấn khích - Ảnh 10

Dù đã kết hôn nhiều năm, có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh và một cô gái xinh xắn, song tình cảm giữa hai người vẫn mặn nồng, ngọt ngào như thuở mới yêu. Họ luôn dành cho nhau những lời yêu thương, cử chỉ âu yếm trong các sự kiện, chương trình truyền hình. Đặng Siêu rất chiều vợ và sẵn sàng trải nghiệm cùng bà xã những gì cô thích.

Tôn Lệ hé lộ 'tin vui' bất ngờ sau khi đi du hí cùng gia đình trong dịp nghỉ lễ khiến netizen phấn khích - Ảnh 11

Cách Tôn Lệ và Đặng Siêu thể hiện tình cảm cho nhau có lúc kỳ lạ đến mức chỉ họ mới hiểu, có lúc lại ngọt ngào khiến cho người ta phải ganh tỵ. Đặng Siêu từng tâm sự: "Có những câu nói đùa của tôi, mọi người thấy rất nhạt nhẽo, nhưng Tôn Lệ thì có thể cười nghiêng ngả cả ngày".

Tôn Lệ hé lộ 'tin vui' bất ngờ sau khi đi du hí cùng gia đình trong dịp nghỉ lễ khiến netizen phấn khích - Ảnh 12

Công việc diễn xuất rất bận rộn nhưng hai vợ chồng vẫn luôn sắp xếp thời gian cho nhau và các con. Đặng Siêu chia sẻ: “Mỗi lần đóng phim xa nhà, vợ tôi luôn chuẩn bị quần áo theo mùa cho tôi, thêm cả một tá thực phẩm chức năng. Tất cả đều ghi rõ thời gian và liều lượng, cách thức sử dụng. Ngày nào cô ấy cũng gọi điện hỏi xem tôi đã uống chưa”. Hai vợ chồng cũng không bao giờ bỏ qua những buổi lễ lớn ở trường của hai con Đẳng Đẳng và Tiểu Hoa.

Tôn Lệ hé lộ 'tin vui' bất ngờ sau khi đi du hí cùng gia đình trong dịp nghỉ lễ khiến netizen phấn khích - Ảnh 13

Được biết, vào dịp Tết năm nay, movie Bóng Bàn Trung Quốc do Đặng Siêu, Tôn Lệ đóng chính đã phải rút khỏi rạp chiếu dù mới chỉ bắt đầu ra mắt vào ngày mùng 3 Tết nguyên đán vì không thể cạnh tranh với các bom tấn khác về doanh thu do có đề tài kém người xem. Theo đó, dự án này sẽ chiếu trên các nền tảng online bao gồm: Tencent, Youku, IQIYI và Mango.

Vừa rút ra khỏi rạp vì doanh thu thảm hại, movie Bóng Bàn Trung Quốc của Đặng Siêu - Tôn Lệ bất ngờ nhận được niềm hy vọng mới?

Vừa rút ra khỏi rạp vì doanh thu thảm hại, movie Bóng Bàn Trung Quốc của Đặng Siêu - Tôn Lệ bất ngờ nhận được niềm hy vọng mới?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án điện ảnh Bóng Bàn Trung Quốc do Đặng Siêu, Tôn Lệ đóng chính vừa nhận được niềm hy vọng mới sau thời gian thua lỗ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tôn Lệ Đặng Siêu sao hoa ngữ Tôn Lệ - Đặng Siêu cbiz

TIN LIÊN QUAN

Vừa rút ra khỏi rạp vì doanh thu thảm hại, movie Bóng Bàn Trung Quốc của Đặng Siêu - Tôn Lệ bất ngờ nhận được niềm hy vọng mới?

Vừa rút ra khỏi rạp vì doanh thu thảm hại, movie Bóng Bàn Trung Quốc của Đặng Siêu - Tôn Lệ bất ngờ nhận được niềm hy vọng mới?

Khoảnh khắc 'tướng phu thê trong truyền thuyết' của vợ chồng Tôn Lệ và Đặng Siêu khiến netizen cười nghiêng ngã

Khoảnh khắc 'tướng phu thê trong truyền thuyết' của vợ chồng Tôn Lệ và Đặng Siêu khiến netizen cười nghiêng ngã

Chuyện hậu trường chưa kể về Tân Dòng Sông Ly Biệt: Một cặp đôi 'nên duyên' từ bộ phim, Tôn Lệ từng 'làm nền' cho Triệu Vy

Chuyện hậu trường chưa kể về Tân Dòng Sông Ly Biệt: Một cặp đôi 'nên duyên' từ bộ phim, Tôn Lệ từng 'làm nền' cho Triệu Vy

Tôn Lệ vắng mặt đã lâu trên phim trường, phải chăng vì chưa tìm được vai nào vượt qua được cái bóng của Chân Hoàn?

Tôn Lệ vắng mặt đã lâu trên phim trường, phải chăng vì chưa tìm được vai nào vượt qua được cái bóng của Chân Hoàn?

Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh sắp hợp tác với Châu Tấn và Tôn Lệ trong dự án khủng, là cơ hội hay thách thức?

Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh sắp hợp tác với Châu Tấn và Tôn Lệ trong dự án khủng, là cơ hội hay thách thức?

Châu Tấn, Tôn Lệ và dàn mỹ nhân được netizen đề cử cho giải Bạch Ngọc Lan

Châu Tấn, Tôn Lệ và dàn mỹ nhân được netizen đề cử cho giải Bạch Ngọc Lan

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 34 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 4 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 2 giờ 31 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê