Tôn Lệ hé lộ 'tin vui' bất ngờ sau khi đi du hí cùng gia đình trong dịp nghỉ lễ khiến netizen phấn khích

Trong làng giải trí hiện nay, vợ chồng Đặng Siêu - Tôn Lệ là một những cặp đôi được yêu thích nhất vì hôn nhân hạnh phúc lẫn sự nghiệp viên mãn hơn 1 thập kỷ qua. Đặng Siêu – Tôn Lệ được coi là cặp đôi vàng của làng giải trí, được nhiều người ngưỡng mộ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc đầy vui vẻ của gia đình Tôn Lệ - Đặng Siêu trong chuyến du hí ở công viên giải trí vào dịp nghỉ lễ. Có thể thấy, nhan sắc của Tôn Lệ ngày càng lão hóa ngược, trẻ trung, tươi tắn. Bên cạnh đó, các khán giả đều chúc phúc cho cô và ông xã đầu bạc răng long, hạnh phúc viên mãn. Được biết, sau khi kết thúc kì nghỉ lễ, ‘Tôn cô nương’ sẽ bắt tay vào dự án mới khiến các fan hâm mộ háo hức hóng chờ thông tin về dự án này.

Dù đã kết hôn nhiều năm, có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh và một cô gái xinh xắn, song tình cảm giữa hai người vẫn mặn nồng, ngọt ngào như thuở mới yêu. Họ luôn dành cho nhau những lời yêu thương, cử chỉ âu yếm trong các sự kiện, chương trình truyền hình. Đặng Siêu rất chiều vợ và sẵn sàng trải nghiệm cùng bà xã những gì cô thích.

Cách Tôn Lệ và Đặng Siêu thể hiện tình cảm cho nhau có lúc kỳ lạ đến mức chỉ họ mới hiểu, có lúc lại ngọt ngào khiến cho người ta phải ganh tỵ. Đặng Siêu từng tâm sự: "Có những câu nói đùa của tôi, mọi người thấy rất nhạt nhẽo, nhưng Tôn Lệ thì có thể cười nghiêng ngả cả ngày".

Công việc diễn xuất rất bận rộn nhưng hai vợ chồng vẫn luôn sắp xếp thời gian cho nhau và các con. Đặng Siêu chia sẻ: “Mỗi lần đóng phim xa nhà, vợ tôi luôn chuẩn bị quần áo theo mùa cho tôi, thêm cả một tá thực phẩm chức năng. Tất cả đều ghi rõ thời gian và liều lượng, cách thức sử dụng. Ngày nào cô ấy cũng gọi điện hỏi xem tôi đã uống chưa”. Hai vợ chồng cũng không bao giờ bỏ qua những buổi lễ lớn ở trường của hai con Đẳng Đẳng và Tiểu Hoa.

Được biết, vào dịp Tết năm nay, movie Bóng Bàn Trung Quốc do Đặng Siêu, Tôn Lệ đóng chính đã phải rút khỏi rạp chiếu dù mới chỉ bắt đầu ra mắt vào ngày mùng 3 Tết nguyên đán vì không thể cạnh tranh với các bom tấn khác về doanh thu do có đề tài kém người xem. Theo đó, dự án này sẽ chiếu trên các nền tảng online bao gồm: Tencent, Youku, IQIYI và Mango.