Khoảnh khắc 'tướng phu thê trong truyền thuyết' của vợ chồng Tôn Lệ và Đặng Siêu khiến netizen cười nghiêng ngã

Sao quốc tế 26/01/2023 07:52

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một khoảnh khắc ‘tướng phu thê trong truyền thuyết’ của cặp vợ chồng Tôn Lệ - Đặng Siêu.

Trong làng giải trí hiện nay, vợ chồng Đặng Siêu - Tôn Lệ là một những cặp đôi được yêu thích nhất vì hôn nhân hạnh phúc lẫn sự nghiệp viên mãn hơn 1 thập kỷ qua. Cả hai nên duyên nhờ kết hợp trong bộ phim truyền hình Hạnh Phúc Như Hoa.

Khoảnh khắc 'tướng phu thê trong truyền thuyết' của vợ chồng Tôn Lệ và Đặng Siêu khiến netizen cười nghiêng ngã - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một khoảnh khắc thú vị của cặp vợ chồng Đặng Siêu – Tôn Lệ. Theo đó, dân tình phát hiện cặp đôi này đích thị ‘tướng phu thê trong truyền thuyết’. Hình ảnh Tôn Lệ để ngón tay lên miệng trong Chân Hoàn Truyện cũng được Đặng Siêu ‘reaction’ trong một tiết mục hát nhảy trên sân khấu Xuân Vãn. Nhiều khán giả còn trêu đùa gọi Tôn Lệ là Nữu Hỗ Lộc Chân Hoàn (tên nhân vật của cô trong Chân Hoàn Truyện), còn Đặng Siêu là Nữu Hỗ Lộc Siêu Siêu.

Khoảnh khắc 'tướng phu thê trong truyền thuyết' của vợ chồng Tôn Lệ và Đặng Siêu khiến netizen cười nghiêng ngã - Ảnh 2

Dù đã kết hôn nhiều năm, có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh và một cô gái xinh xắn, song tình cảm giữa hai người vẫn mặn nồng, ngọt ngào như thuở mới yêu. Họ luôn dành cho nhau những lời yêu thương, cử chỉ âu yếm trong các sự kiện, chương trình truyền hình. Tôn Lệ có nhiều sở thích như trồng rau, viết thư pháp, làm bánh… Đặng Siêu rất chiều vợ và sẵn sàng trải nghiệm cùng bà xã những gì cô thích.

Khoảnh khắc 'tướng phu thê trong truyền thuyết' của vợ chồng Tôn Lệ và Đặng Siêu khiến netizen cười nghiêng ngã - Ảnh 3

Cách Tôn Lệ và Đặng Siêu thể hiện tình cảm cho nhau có lúc kỳ lạ đến mức chỉ họ mới hiểu, có lúc lại ngọt ngào khiến cho người ta phải ganh tỵ. Đặng Siêu từng tâm sự: "Có những câu nói đùa của tôi, mọi người thấy rất nhạt nhẽo, nhưng Tôn Lệ thì có thể cười nghiêng ngả cả ngày".

Khoảnh khắc 'tướng phu thê trong truyền thuyết' của vợ chồng Tôn Lệ và Đặng Siêu khiến netizen cười nghiêng ngã - Ảnh 4Khoảnh khắc 'tướng phu thê trong truyền thuyết' của vợ chồng Tôn Lệ và Đặng Siêu khiến netizen cười nghiêng ngã - Ảnh 5

Khoảnh khắc 'tướng phu thê trong truyền thuyết' của vợ chồng Tôn Lệ và Đặng Siêu khiến netizen cười nghiêng ngã - Ảnh 6

Công việc diễn xuất rất bận rộn nhưng hai vợ chồng vẫn luôn sắp xếp thời gian cho nhau và các con. Đặng Siêu chia sẻ: “Mỗi lần đóng phim xa nhà, vợ tôi luôn chuẩn bị quần áo theo mùa cho tôi, thêm cả một tá thực phẩm chức năng. Tất cả đều ghi rõ thời gian và liều lượng, cách thức sử dụng. Ngày nào cô ấy cũng gọi điện hỏi xem tôi đã uống chưa”. Hai vợ chồng cũng không bao giờ bỏ qua những buổi lễ lớn ở trường của hai con Đẳng Đẳng và Tiểu Hoa.

Khoảnh khắc 'tướng phu thê trong truyền thuyết' của vợ chồng Tôn Lệ và Đặng Siêu khiến netizen cười nghiêng ngã - Ảnh 7

Không phải tự nhiên mà Đặng Siêu – Tôn Lệ được coi là cặp đôi vàng của làng giải trí, được nhiều người ngưỡng mộ. Chuyện tình yêu của họ đã tiếp thêm cho người nhiều người niềm tin vào tình yêu.

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Từ khóa:   Tôn Lệ Đặng Siêu Chân Hoàn Truyện sao hoa ngữ cbiz

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