Châu Tấn từng 'gián tiếp' giúp Tôn Lệ tỏa sáng vì từng từ chối vai diễn trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện

Vai diễn Chân Hoàn trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện là một trong những vai diễn kinh điển mang đến thành công và nhiều giải thưởng cho nữ diễn viên Tôn Lệ. Ít ai biết, Châu Tấn đã từng từ chối vai diễn này nên đã giúp Tôn Lệ có vai diễn để đời.

Ban đầu, nhà biên kịch Lưu Liễm Tử muốn Thái Thiếu Phân đóng Chân Hoàn. Diễn xuất của ngôi sao này không chê vào đâu được, nhưng tuổi tác lại không phù hợp. Thái Thiếu Phân lúc đó 37 tuổi, lớn hơn 20 tuổi so với nhân vật lúc bắt đầu câu chuyện.

Vì thế, đạo diễn Trịnh Hiểu Long nhắm sang minh tinh Châu Tấn, người theo ông là lựa chọn sáng giá nhất. Tuy nhiên, thời gian đó nàng hoa đán bận quay phim điện ảnh Họa Bì 2, không muốn phân tâm, giảm chất lượng nên đã từ chối nhận thêm phim truyền hình.

Không ngờ, Chân Hoàn Truyện thành công rực rỡ với lượng rating khủng và nhiều giải thưởng lớn. Bộ phim được đánh giá là tác phẩm cổ trang kinh điển của Trung Quốc trong nhiều năm trở lại đây, tạo nên cơn sốt tương tự Tây du ký (1986) hay Hoàn Châu cách cách (1997) và luôn có mặt trong danh sách những bộ phim được khán giả đón xem lại hằng năm.

Danh tiếng dàn diễn viên tham gia Chân Hoàn truyện cũng tỏa sáng thêm một bậc. Vì thế, Châu Tấn thấy hối tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội đáng giá này. Tuy nhiên, sau đó, cô được mời đóng nữ chính bộ phim cổ trang cung đấu Hậu Cung Như Ý Truyện, có nội dung nối tiếp câu chuyện trong tác phẩm mà cô đã bỏ lỡ. Diễn xuất tuyệt vời của Châu Tấn với vai diễn Kế hoàng hậu đã giúp cô thêm một lần tỏa sáng ở địa hạt phim truyền hình.