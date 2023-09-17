Châu Tấn từng 'gián tiếp' giúp Tôn Lệ tỏa sáng vì từng từ chối vai diễn trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện

Sao quốc tế 17/09/2023 11:17

Vai diễn Chân Hoàn trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện là một trong những vai diễn kinh điển mang đến thành công và nhiều giải thưởng cho nữ diễn viên Tôn Lệ. Ít ai biết, Châu Tấn đã từng từ chối vai diễn này nên đã giúp Tôn Lệ có vai diễn để đời.

Vai diễn Chân Hoàn trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện là một trong những vai diễn kinh điển mang đến thành công và nhiều giải thưởng cho nữ diễn viên Tôn Lệ. Ít ai biết, Châu Tấn đã từng từ chối vai diễn này nên đã giúp Tôn Lệ có vai diễn để đời.

Châu Tấn từng 'gián tiếp' giúp Tôn Lệ tỏa sáng vì từng từ chối vai diễn trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện - Ảnh 1

Ban đầu, nhà biên kịch Lưu Liễm Tử muốn Thái Thiếu Phân đóng Chân Hoàn. Diễn xuất của ngôi sao này không chê vào đâu được, nhưng tuổi tác lại không phù hợp. Thái Thiếu Phân lúc đó 37 tuổi, lớn hơn 20 tuổi so với nhân vật lúc bắt đầu câu chuyện.

Châu Tấn từng 'gián tiếp' giúp Tôn Lệ tỏa sáng vì từng từ chối vai diễn trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện - Ảnh 2

Vì thế, đạo diễn Trịnh Hiểu Long nhắm sang minh tinh Châu Tấn, người theo ông là lựa chọn sáng giá nhất. Tuy nhiên, thời gian đó nàng hoa đán bận quay phim điện ảnh Họa Bì 2, không muốn phân tâm, giảm chất lượng nên đã từ chối nhận thêm phim truyền hình.

Châu Tấn từng 'gián tiếp' giúp Tôn Lệ tỏa sáng vì từng từ chối vai diễn trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện - Ảnh 3

Không ngờ, Chân Hoàn Truyện thành công rực rỡ với lượng rating khủng và nhiều giải thưởng lớn. Bộ phim được đánh giá là tác phẩm cổ trang kinh điển của Trung Quốc trong nhiều năm trở lại đây, tạo nên cơn sốt tương tự Tây du ký (1986) hay Hoàn Châu cách cách (1997) và luôn có mặt trong danh sách những bộ phim được khán giả đón xem lại hằng năm.

Châu Tấn từng 'gián tiếp' giúp Tôn Lệ tỏa sáng vì từng từ chối vai diễn trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện - Ảnh 4

Danh tiếng dàn diễn viên tham gia Chân Hoàn truyện cũng tỏa sáng thêm một bậc. Vì thế, Châu Tấn thấy hối tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội đáng giá này. Tuy nhiên, sau đó, cô được mời đóng nữ chính bộ phim cổ trang cung đấu Hậu Cung Như Ý Truyện, có nội dung nối tiếp câu chuyện trong tác phẩm mà cô đã bỏ lỡ. Diễn xuất tuyệt vời của Châu Tấn với vai diễn Kế hoàng hậu đã giúp cô thêm một lần tỏa sáng ở địa hạt phim truyền hình.

Châu Tấn và Triệu Lệ Dĩnh đẹp 'một chín một mười' khi chung khung hình cách đây gần 20 năm

Châu Tấn và Triệu Lệ Dĩnh đẹp 'một chín một mười' khi chung khung hình cách đây gần 20 năm

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ lại khoảnh khắc chung khung hình của Châu Tấn và Triệu Lệ Dĩnh cách đây gần 20 năm.

Xem thêm
Từ khóa:   Châu Tấn sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Châu Tấn và Triệu Lệ Dĩnh đẹp 'một chín một mười' khi chung khung hình cách đây gần 20 năm

Châu Tấn và Triệu Lệ Dĩnh đẹp 'một chín một mười' khi chung khung hình cách đây gần 20 năm

Đàn Kiện Thứ tiết lộ Châu Tấn đã làm một việc giúp anh hoàn thành tốt vai diễn 'xà tinh 9 đầu' Tương Liễu trong Trường Tương Tư

Đàn Kiện Thứ tiết lộ Châu Tấn đã làm một việc giúp anh hoàn thành tốt vai diễn 'xà tinh 9 đầu' Tương Liễu trong Trường Tương Tư

Châu Tấn ngày càng 'lão hóa ngược', vóc dáng thon gọn trên tạp chí T Magazine số tháng 7

Châu Tấn ngày càng 'lão hóa ngược', vóc dáng thon gọn trên tạp chí T Magazine số tháng 7

Hai vị 'hoàng hậu' Châu Tấn và Đổng Khiết 'tái hợp' trong phim hiện đại sau 5 năm Hậu Cung Như Ý Truyện

Hai vị 'hoàng hậu' Châu Tấn và Đổng Khiết 'tái hợp' trong phim hiện đại sau 5 năm Hậu Cung Như Ý Truyện

Nạn Nhân Không Hoàn Hảo của 'Đại hoa đán' Châu Tấn mở điểm douban với kết quả gây thất vọng

Nạn Nhân Không Hoàn Hảo của 'Đại hoa đán' Châu Tấn mở điểm douban với kết quả gây thất vọng

Rộ ảnh Châu Tấn ngày bé với đôi chân dài như 'siêu mẫu' khiến dân tình trầm trồ

Rộ ảnh Châu Tấn ngày bé với đôi chân dài như 'siêu mẫu' khiến dân tình trầm trồ

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 48 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 1 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 2 giờ 18 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau