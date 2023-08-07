Nạn Nhân Không Hoàn Hảo của 'Đại hoa đán' Châu Tấn mở điểm douban với kết quả gây thất vọng

Sao quốc tế 07/08/2023 13:06

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Nạn Nhân Không Hoàn Hảo của Châu Tấn đã chính thức mở điểm douban với con số gây thất vọng.

Những ngày qua, Châu Tấn đã chính thức trở lại màn ảnh nhỏ với dự án Nạn Nhân Không Hoàn Hảo. Được biết, đây là lần hiếm hoi Châu Tấn tiếp cận đề tài công tố - luật pháp vốn nặng lý thuyết và khó nhằn.

Nạn Nhân Không Hoàn Hảo của 'Đại hoa đán' Châu Tấn mở điểm douban với kết quả gây thất vọng - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Nạn Nhân Không Hoàn Hảo đã chính thức mở điểm douban với con số 7.6 điểm. Nhiều khán giả cho rằng đây là số điểm ở mức trung bình, không quá cao đối với dự án có sự góp mặt của ‘Đại hoa đán’ Châu Tấn.

Nạn Nhân Không Hoàn Hảo của 'Đại hoa đán' Châu Tấn mở điểm douban với kết quả gây thất vọng - Ảnh 2

Được biết, thời điểm khi phim mới lên sóng, Châu Tấn khiến không ít người xem thất vọng trong dự án trở lại này, đặc biệt lần đầu tiên bị phàn nàn về khâu diễn xuất. Có ý kiến cho rằng cô gặp khó khăn khi vào vai nữ luật sư, chưa thể hiện được đúng hình tượng nhân vật và hiểu rõ những câu thoại mang nặng tính chuyên môn.

Nạn Nhân Không Hoàn Hảo của 'Đại hoa đán' Châu Tấn mở điểm douban với kết quả gây thất vọng - Ảnh 3

Thế nhưng, đó không phải là vấn đề lớn nhất khiến cho người xem thất vọng về vai diễn mới của Châu Tấn. Trang mạng xứ Trung chỉ ra rằng nhân vật của Châu Tấn đã được "ưu ái" với bộ lọc nhan sắc riêng, khác hoàn toàn với các bạn diễn còn lại. Nếu Lưu Dịch Quân hay Đổng Khiết có diện mạo tự nhiên, thậm chí lộ nếp nhăn do tuổi tác thì sang đến Châu Tấn, nhan sắc của cô đều được "cà mịn". Điều này dẫn đến việc "quốc bảo diễn xuất" của màn ảnh Hoa ngữ trở nên không còn tự nhiên, sống sượng và che lấp cả năng lực biểu cảm vốn làm nên tên tuổi của nàng đại hoa đán.

Nạn Nhân Không Hoàn Hảo của 'Đại hoa đán' Châu Tấn mở điểm douban với kết quả gây thất vọng - Ảnh 4

Nạn Nhân Không Hoàn Hảo của 'Đại hoa đán' Châu Tấn mở điểm douban với kết quả gây thất vọng - Ảnh 5

Nạn Nhân Không Hoàn Hảo có nội dung xoay quanh vụ án xâm hại tình dục xảy ra tại nơi công sở, khiến nạn nhân tên Triệu Tầm (Lâm Duẫn) phải đối mặt với sự tấn công trên mạng và bị mất việc sau khi chi tiết vụ án bị tiết lộ. Luật sư của bị cáo là Lâm Khám (Châu Tấn) sớm bắt đầu điều tra, dùng quy định pháp luật để bác bỏ những chứng cứ mà bên người tố cáo đưa ra, nhanh chóng làm rõ ràng chân tướng, vụ án kết thúc, cảnh sát rút khỏi cuộc điều tra.

Nạn Nhân Không Hoàn Hảo của 'Đại hoa đán' Châu Tấn mở điểm douban với kết quả gây thất vọng - Ảnh 6

Tuy nhiên, phía bị cáo đã thành công rửa sạch ô danh làm ảnh hưởng danh dự cá nhân của công ty. Không những thế, bị cáo còn kiện ngược lại Triệu Tầm án dân sự tội xúc phạm danh dự. Theo tình tiết vụ án công bố, Triệu Tầm bị truy lùng, tấn công mạng, bị mắng là kẻ câu dẫn đàn ông. Sự việc này cũng ảnh hưởng đến công việc của Lâm Khám và cũng khiến cuộc sống của cô đảo lộn. Giữa pháp luật quy định và sự thật khách quan của nội tâm, đứng trước cuộc chiến lý luận sự nghiệp chưa từng gặp phải, Lâm Khám sẽ chọn lựa như thế nào?

 

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