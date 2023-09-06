Châu Tấn và Triệu Lệ Dĩnh đẹp 'một chín một mười' khi chung khung hình cách đây gần 20 năm

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ lại khoảnh khắc chung khung hình của Châu Tấn và Triệu Lệ Dĩnh cách đây gần 20 năm. Được biết, thời điểm đó, Châu Tấn đã được công nhận là đại Hoa đán nổi tiếng của điện ảnh Hoa ngữ với nhiều tác phẩm xuất sắc. Còn Triệu Lệ Dĩnh khi ấy chỉ mới chập chững bước vào nghề.

Nhiều khán giả cho rằng dù Châu Tấn hơn Triệu Lệ Dĩnh tận 13 tuổi nhưng nhan sắc không có quá nhiều sự chênh lệch. Có thể thấy, ở thời điểm mới vào nghề Triệu Lệ Dĩnh sở hữu gương mặt bầu bĩnh, ngây thơ. Còn Châu Tấn có nét trẻ trung không hề kém cạnh gì đàn em.

Ở thời điểm hiện tại, Châu Tấn đã bước sang độ tuổi U50 nhưng vẫn khiến nhiều khán giả không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc ngày càng ‘lão hóa ngược’. Trông những hình ảnh gần đây, gương mặt và vóc dáng cô nàng ngày càng thon gọn hút mắt. Về phần Triệu Lệ Dĩnh ở hiện tại đã không còn nhiều nét ngây thơ mà ngày càng kiều diễm, quyến rũ.

Trong dàn diễn viên đình đám hiện nay của làng giải trí Hoa ngữ, Châu Tấn là cái tên hiếm hoi được công nhận bởi năng lực thiên tài trong diễn xuất. Cô nàng được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng 'Quốc bảo diễn xuất' của Trung Quốc.

Hơn 30 năm theo nghiệp diễn, Châu Tấn đã có nhiều tác phẩm để đời. Nàng đại Hoa luôn biết cách gây thương nhớ cho khán giả trong mỗi dự án phim mà cô tham gia, bất kể đó là khi cô 19 tuổi hay hiện tại đã bước sang tuổi U50. Thậm chí, nữ diễn viên còn được coi là 'nỗi ám ảnh' của sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh vì cô luôn xuất hiện trong mỗi kỳ thi của họ.

Triệu Lệ Dĩnh là tiểu Hoa đán 85 và có danh xưng 'nữ hoàng rating' khi có nhiều tác phẩm phim truyền hình đạt lượng người xem khủng. Từ một ngôi sao bị chê bai nhiều về ngoại hình, diễn xuất non tay và chỉ hợp đóng phim thị trường, người đẹp vài năm qua đã có bước chuyển mạnh trong sự nghiệp.

Cô tập trung vào những bộ phim có chiều sâu về diễn xuất và thành công chinh phục khán giả. Hiện tại, mỹ nhân họ Triệu được truyền thông Hoa ngữ đánh giá có diễn xuất tiến bộ hơn nhiều so với Lưu Diệc Phi, Dương Mịch.