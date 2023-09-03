Lộ diện một người đàn ông khiến Triệu Lệ Dĩnh vừa nể vừa sợ trong suốt 9 năm qua

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nàng tiểu hoa hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Để có được thành công như hiện tại, ngoài việc Triệu Lệ Dĩnh đã nỗ lực trong diễn xuất thì không thể không có sự giúp đỡ của quý nhân. Theo đó, có một nam diễn viên khiến cô nàng vừa sợ vừa nể đó là Chu Nhất Vi.

Chu Nhất Vi còn được biết đến là người có tầm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Thời điểm khi đóng cùng Chu Nhất Vi trong Thương Khung Chi Mão và Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em, Triệu Lệ Dĩnh đã không ít lần bị ‘anh trai’ la mắng, phê bình ngay trên trường quay vì diễn không tốt.

Thế nhưng sau những lần ‘nặng lời’, Chu Nhất Vi đều nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo đàn em Triệu Lệ Dĩnh để cô có thể tiến bộ hơn. Chính vì vậy đối với Triệu Lệ Dĩnh, Chu Nhất Vi không khác gì ‘người soi sáng’ những bước đi đầu tiên của nàng tiểu hoa trên màn ảnh.

Triệu Lệ Dĩnh cùng từng thú nhận anh khiến cô sợ nhất từ khi mới vào nghề tới nay, song cũng thay đổi cô thành người tốt hơn. Chính vì thế, trong hành trình thăng trầm của Triệu Lệ Dĩnh, Chu Nhất Vi với tư cách là đàn anh, là 'anh trai' đã âm thầm đồng hành cùng cô suốt 9 năm qua.

Được biết, trong bộ phim Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em, Chu Nhất Vi vào vai anh trai của Triệu Lệ Dĩnh. Còn nhớ thời điểm phim lên sóng, có không ít khán giả bày tỏ quan điểm không mấy tốt đẹp dành cho vai diễn của Chu Nhất Vi. Khi thấy những bình luận đó, Triệu Lệ Dĩnh đã lập tức lên tiếng bênh vực, cổ vũ ‘anh trai’ của mình: "Anh trai, em vẫn sẽ luôn ở đây chờ đợi và ủng hộ anh".

Chu Nhất Vi được yêu thích ở giai đoạn vào nghề nhờ ngoại hình sáng, chuẩn bạn trai màn ảnh. Vào năm 18 tuổi, anh được khán giả bầu chọn là mẫu người đàn ông được yêu thích nhất của tờ Tinh Đảo. Với vẻ ngoài phong lưu, anh được săn đón trong nhiều dự án như Thương Khung Chi Mão, Bôn Nguyệt, Trường An 12 Canh Giờ...

Tuy nhiên khác với đàn em, Chu Nhất Vi trải qua nhiều năm lại tụt dốc, xuống cấp về ngoại hình lẫn sự nghiệp. Hiện tại ở tuổi ngoài 40, diễn xuất là điều duy nhất có thể cầm chân khán giả ở lại.