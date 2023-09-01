Triệu Lệ Dĩnh từng bị trợ lý 'hãm hại', suýt mất vai diễn 'đổi đời' trong Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt là một trong những dự án bom tấn đã giúp Triệu Lệ Dĩnh trở thành tiểu hoa đình đám của màn ảnh Hoa ngữ. Ít ai biết rằng, cô nàng từng suýt vụt mất cơ hội trở thành ‘sao hạng A’ vì người trợ lý hống hách của mình.

Trước khi bộ phim Hoa Thiên Cốt khai máy, nhà sản xuất ngỏ ý muốn mời Triệu Lệ Dĩnh đóng vai nữ chính nên đã tìm đến quản lý cũ của nữ diễn viên để đàm phán. Thay vì bàn bạc với Triệu Lệ Dĩnh thì người này đã tự ý từ chối lời mời của đoàn phim.

Được biết, trước đó, người trợ lý này đã giúp Triệu Lệ Dĩnh giành được vai nữ chính và có cơ hội phất lên sau khi tham gia bộ phim Lục Trinh Truyền Kỳ. Cho rằng mình là người có công lớn giúp Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng nên vị trợ lý này mới hống hách và dám qua mặt nữ diễn viên. Điều này khiến các đối tác khiến nhà sản xuất và phía ekip phật lòng.

Sau khi biết chuyện, Triệu Lệ Dĩnh đã phải đến tận nơi xin lỗi phía nhà sản xuất Hoa Thiên Cốt. Đồng thời, cô cũng mong muốn một cơ hội để thử sức với vai diễn này. Nhờ thái độ chân thành, Triệu Lệ Dĩnh đã nhận được cái gật đầu từ phía nhà sản xuất và tham gia với tư cách nữ chính của dự án phim.

Khi lên sóng vào năm 2015, Hoa Thiên Cốt đã gặt hái thành công lớn và trở thành một trong những bộ phim tiên hiệp được yêu thích nhất trên màn ảnh Hoa ngữ. Triệu Lệ Dĩnh cũng nhờ đó mà vươn mình trở thành sao hạng A của Cbiz.

Sau màn qua mặt không thành, người trợ lý này đã bị Triệu Lệ Dĩnh chấm dứt hợp đồng. Cũng chính vì thế mà người này đã bắt đầu tung ra những tin tức không hay về Triệu Lệ Dĩnh như nhờ đại gia bao nuôi, ăn cháo đá bát, nhân cách tệ,… Tuy nhiên, thời điểm đó dư luận đều đứng về phía Triệu Lệ Dĩnh và không ai nghe theo lời của một nhân viên không làm tròn trách nhiệm với diễn viên của mình.

Với sự nỗ lực không ngừng và thái độ kính nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh dần vươn lên trở thành một trong những tiểu Hoa đứng đầu của giới giải trí Hoa ngữ với loạt tác phẩm đình đám và nhiều giải thưởng danh giá. Đến tận bây giờ, vai nữ chính trong Hoa Thiên Cốt của cô vẫn được khán giả nhắc đến và khó ai có thể thay thế.