Tác giả Cố Mạn từng không hài lòng khi Triệu Lệ Dĩnh vào vai nữ chính trong Sam Sam Đến Rồi

Sao quốc tế 18/08/2023 13:05

Sam Sam Đến Rồi là một trong những dự án ngôn tình chuyển thể thành công, đưa tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh đến gần hơn với công chúng. Tuy nhiên, tác giả nguyên tác Cố Mạn từng không hài lòng khi cô vào vai nữ chính của dự án này.

Sam Sam Đến Rồi là một trong những dự án ngôn tình chuyển thể thành công, đưa tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh đến gần hơn với công chúng. Tuy nhiên, tác giả nguyên tác Cố Mạn từng không hài lòng về Triệu Lệ Dĩnh trong quá trình tuyển chọn vai diễn nữ chính Sam Sam cho dự án này.

Tác giả Cố Mạn từng không hài lòng khi Triệu Lệ Dĩnh vào vai nữ chính trong Sam Sam Đến Rồi - Ảnh 1

Được biết, thời điểm đó, tác giả Cố Mạn từng chê Triệu Lệ Dĩnh có mặt tròn như bánh bao nên không hợp vai Sam Sam. Vai diễn này, tác giả vốn dĩ muốn dành cho Trịnh Sảnh, tiếc là đàm phán không được nên Triệu Lệ Dĩnh vẫn đảm nhận.

Vượt qua lời chê bai nữ chính của tác giả nguyên tác, khi phim lên sóng đã tạo một cơn sốt bùng nổ trên màn ảnh. Vẻ ngoài đáng yêu, má phúng phính cùng đôi mắt to tròn của Triệu Lệ Dĩnh được ví như Sam Sam bước ra từ tiểu thuyết. Khả năng hợp tác ăn ý của 2 diễn viên chính khiến phim không hề bị "sến" mà vô cùng lãng mạn.

Tác giả Cố Mạn từng không hài lòng khi Triệu Lệ Dĩnh vào vai nữ chính trong Sam Sam Đến Rồi - Ảnh 2

Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai diễn "ngốc, bạch, ngọt" và trở thành hình mẫu mà phái nam yêu thích. Từng biểu cảm, động tác của Tiết Sam Sam đều chia sẻ thậm chí được nhiều người bắt chước lại trong cuộc sống thật.

Không những thế, bộ phim còn đạt vị trí quán quân rating trên nhà đài vào năm đó, thậm chí ở nước ngoài hay trên youtube đều đạt thành tích rất ấn tượng. Triệu Lệ Dĩnh đạt được giải thưởng nữ diễn viên có nhân khí nhất của Thịnh Điển Quốc Kịch Trung Quốc lần thứ 5 nhờ vai diễn này.

Tác giả Cố Mạn từng không hài lòng khi Triệu Lệ Dĩnh vào vai nữ chính trong Sam Sam Đến Rồi - Ảnh 3

Cho đến hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đã có chỗ đứng vững mạnh trong làng giải trí Hoa ngữ khi là một trong những nàng tiểu hoa hàng đầu của lứa 85. Nữ diễn viên không ngừng làm mới mình, phá bỏ hình tượng ngọt ngào đáng yêu, xây dựng hình ảnh người phụ nữ quyến rũ và đầy năng lượng. Năm 2022, cô có hai bộ phim hiện đại lên sóng là Hạnh Phúc Tới Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ đều được đánh giá cao, diễn xuất của cô chinh phục người xem.

Tác giả Cố Mạn từng không hài lòng khi Triệu Lệ Dĩnh vào vai nữ chính trong Sam Sam Đến Rồi - Ảnh 4

Còn về phần Trịnh Sảng từng gây ấn tượng với khán giả qua vai diễn Bối Vy Vy trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của nhà văn Cố Mạn.Nữ diễn viên sở hữu thần thái thanh xuân ngọt ngào, bùng nổ sức hút của tình đầu.

Tác giả Cố Mạn từng không hài lòng khi Triệu Lệ Dĩnh vào vai nữ chính trong Sam Sam Đến Rồi - Ảnh 5

Sau thành công của nhân vật này, nữ diễn viên ngày càng tụt dốc vì ngoại hình lẫn diễn xuất. Hiện Trịnh Sảng đã biến mất khỏi làng giải trí sau khi bị kết luận trốn thuế.

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