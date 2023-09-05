Mỹ nam Hoa Thiên Cốt từng khiến Triệu Lệ Dĩnh si mê, sự nghiệp tụt dốc vì đóng nhiều phim 'thảm họa'

Sao quốc tế 05/09/2023 19:09

Hoa Thiên Cốt là một trong những dự án đưa nữ chính Triệu Lệ Dĩnh nâng tầm tên tuổi và vươn lên thành sao hạng A. Đáng chú ý, khi cùng hợp tác trong dự án này, có một sao nam điển trai từng được cô nàng si mê.

Hoa Thiên Cốt lên sóng vào năm 2015 đã trở thành cơn sốt trên toàn Châu Á. Vai diễn Tiểu Cốt của Triệu Lệ Dĩnh để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả nhờ nhan sắc ngọt ngào, đáng yêu và diễn xuất tự nhiên. Đây cũng là một trong những dự án đưa nữ chính Triệu Lệ Dĩnh nâng tầm tên tuổi và vươn lên thành sao hạng A.

Mỹ nam Hoa Thiên Cốt từng khiến Triệu Lệ Dĩnh si mê, sự nghiệp tụt dốc vì đóng nhiều phim 'thảm họa' - Ảnh 1

Đáng chú ý, khi cùng hợp tác trong Hoa Thiên Cốt, có một sao nam điển trai từng được Triệu Lệ Dĩnh si mê có tên Mã Khả. Được biết, dù sở hữu ngoại hình điển trai, diễn xuất thực lực nhưng Mã Khả lại có sự nghiệp không nổi tiếng.

Mỹ nam Hoa Thiên Cốt từng khiến Triệu Lệ Dĩnh si mê, sự nghiệp tụt dốc vì đóng nhiều phim 'thảm họa' - Ảnh 2Mỹ nam Hoa Thiên Cốt từng khiến Triệu Lệ Dĩnh si mê, sự nghiệp tụt dốc vì đóng nhiều phim 'thảm họa' - Ảnh 3

Trong dự án Hoa Thiên Cốt, Mã Khả vào vai Sát Thiên Mạch đem lòng yêu đơn phương Hoa Thiên Cốt (Triệu Lệ Dĩnh thủ vai). Anh chàng gây ấn tượng với tạo hình nhân vật phi giới tính. Thời điểm phim lên sóng, cái tên Mã Khả gây chú ý chẳng kém gì Bạch Tử Họa của Hoắc Kiến Hoa và Tiểu Cốt của Triệu Lệ Dĩnh.

Mỹ nam Hoa Thiên Cốt từng khiến Triệu Lệ Dĩnh si mê, sự nghiệp tụt dốc vì đóng nhiều phim 'thảm họa' - Ảnh 4Mỹ nam Hoa Thiên Cốt từng khiến Triệu Lệ Dĩnh si mê, sự nghiệp tụt dốc vì đóng nhiều phim 'thảm họa' - Ảnh 5

Thậm chí, chính Triệu Lệ Dĩnh cùng bày tỏ sự si mê nhan sắc của Sát tỷ tỷ này. Nàng Tiểu Cốt vì có nhiều cảnh quay với Sát Thiên Mạch nên cực kỳ thân thiết. Cô từng thốt lên rằng Sát tỷ tỷ đích thị là xinh đẹp nhất thế gian. Sau này, quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh và Mã Khả ngày càng tốt đẹp và được duy trì sau bộ phim. Đến giờ, nam tài tử vẫn gọi Triệu Lệ Dĩnh bằng biệt danh trong phim là Tiểu Cốt.

Mỹ nam Hoa Thiên Cốt từng khiến Triệu Lệ Dĩnh si mê, sự nghiệp tụt dốc vì đóng nhiều phim 'thảm họa' - Ảnh 6

Nhờ vào thành công của Hoa Thiên Cốt mà thời điểm đó Mã Khả luôn được các nhà làm phim tìm đến. Không bỏ lỡ cơ hội, nam diễn viên đều gật đầu đồng ý nhận tất cả. Từ năm 2016, Mã Khả đóng phim liên tục.

Tuy nhiên, vì anh chàng không biết chọ lọc phim, đóng vô tội vạ kể cả phim "rác", phim "thảm họa" khiến danh tiếng của sao nam này tụt dốc. Anh không có dự án chất lượng giúp bản thân vượt qua được vai diễn Sát tỷ tỷ. Vì được mệnh danh là sao nam chuyên đóng phim "rác", các đạo diễn chẳng còn quan tâm đến Mã Khả. Cũng không có ai định mời anh tham gia dự án của mình vì sợ bị ảnh hưởng tới danh tiếng.

Mỹ nam Hoa Thiên Cốt từng khiến Triệu Lệ Dĩnh si mê, sự nghiệp tụt dốc vì đóng nhiều phim 'thảm họa' - Ảnh 7

Trong vài năm trở lại đây, Mã Khả đã im ắng hơn, nhất là khi anh bất ngờ công bố chuyện lấy vợ. Gần đây anh có trở lại màn ảnh nhưng trong những vai phụ, làm nền cho đàn em như Xuân Khuê Mộng Lý Nhân, Xin Chào Bạn Gái Đông Bắc Của Tôi, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa,...

Mỹ nam Hoa Thiên Cốt từng khiến Triệu Lệ Dĩnh si mê, sự nghiệp tụt dốc vì đóng nhiều phim 'thảm họa' - Ảnh 8Mỹ nam Hoa Thiên Cốt từng khiến Triệu Lệ Dĩnh si mê, sự nghiệp tụt dốc vì đóng nhiều phim 'thảm họa' - Ảnh 9

Nhiều khán giả đã nhận ra anh nhờ nhan sắc trẻ mãi không già, không khác gì gần 10 năm trước lúc đóng Hoa Thiên Cốt. Bên cạnh đóng phim, Mã Khả cũng hay livestream bán hàng hoặc trò chuyện với fan, cho thấy cuộc sống êm đềm và hạnh phúc.

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