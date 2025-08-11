Rùng mình khoảnh khắc người đàn ông bị voi dữ rượt đuổi, giẫm đạp lên người và cái kết

Hình ảnh ghi lại tại Khu bảo tồn hổ Bandipur ở Karnataka, con voi đứng trên đường đông đúc xe cộ và người qua lại. Ngay sau đó nó bất ngờ lao tới và rượt đuổi, người đàn ông. Người này đã vấp ngã và bị con voi giẫm lên người bị thương và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Bảo Ngọc | Theo Phụ nữ sức khỏe

