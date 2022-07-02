Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã về Việt Nam cùng gia đình?

Hậu trường 02/07/2022 11:28

Trước đó, ca sĩ Lưu Thiên Hương – chị vợ Hồ Hoài Anh cho biết cả gia đình anh sẽ bay về nước vào tối 1/7.

Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ báo Thanh niên, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cho biết sau khi thăm thú châu Âu, gia đình Hồ Hoài Anh sẽ bay về nước vào tối nay 1/7 (giờ Việt Nam).

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương nói: "Đêm nay, vợ chồng Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang cùng con sẽ bay về Việt Nam. Họ đi châu Âu 4 nước, từ một lời mời tham dự chương trình golf bên đó”.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã về Việt Nam cùng gia đình? - Ảnh 1
Lưu Thiên Hương cho biết gia đình Hồ Hoài Anh sẽ bay về nước vào tối nay 1/7 - Ảnh: FBNV

Lưu Thiên Hương nhấn mạnh thêm: “Tôi nghĩ Hồ Hoài Anh không liên quan những ồn ào trên mạng đâu. Hồ Hoài Anh là nghệ sĩ nổi tiếng, làm sao có thể làm như thế được. Tại nước mình còn không dám huống hồ ra nước ngoài. Điều đó rất vô lý”.

Đồng thời, cô cũng xác nhận sự cố mất điện thoại và hộ chiếu của Hồ Hoài Anh. Tuy nhiên, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa sau khi nhờ sự trợ giúp của đại sứ quán. Nam nhạc sĩ có thể về nước ngay trong đêm 1/7.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã về Việt Nam cùng gia đình? - Ảnh 2
Nhiều lần liên lạc với nhạc sĩ Lưu Thiên Hương để cập nhật tình hình của nam nhạc sĩ nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, theo Tuổi Trẻ Online đưa tin, Hồ Hoài Anh đi nước ngoài cùng với vợ con, nhưng đêm ngày 1/7 sẽ chỉ có vợ và con gái Hồ Hoài Anh về nước.

Đến sáng ngày 2/7, dẫn tin từ báo Dân Việt, truyền thông đã nhiều lần liên lạc với nhạc sĩ Lưu Thiên Hương – chị vợ của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh để cập nhật tình hình của nam nhạc sĩ nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.

Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam yêu cầu giảng viên Hồ Hoài Anh phải trình diện tại Học viện và giải trình toàn bộ sự việc đang gây ồn ào mà báo chí trong và ngoài nước đã đăng tải ngay khi đặt chân về nước. Giảng viên Hồ Hoài Anh sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm khi để xảy ra những sai phạm trong chuyến đi do không báo cáo và xin phép cơ quan quản lý khi ra nước ngoài.

Cho tới thời điểm hiện tại, Ban Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy của giảng viên Hồ Hoài Anh tại học viện để chờ thông tin chính xác từ cơ quan chức năng.

Ngoài bị đình chỉ công tác, Hồ Hoài Anh còn chịu thêm những hình thức kỷ luật nào?

Ngoài bị đình chỉ công tác, Hồ Hoài Anh còn chịu thêm những hình thức kỷ luật nào?

PGS.TS Lê Anh Tuấn – Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết Ban Giám đốc của Học viện đã có những hình thức xử lý vi phạm các quy định trong công tác của giảng viên Hồ Hoài Anh.

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Từ khóa:   Hồ Hoài Anh Lưu Thiên Hương sao Việt

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