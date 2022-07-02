Ngoài bị đình chỉ công tác, Hồ Hoài Anh còn chịu thêm những hình thức kỷ luật nào?

PGS.TS Lê Anh Tuấn – Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết Ban Giám đốc của Học viện đã có những hình thức xử lý vi phạm các quy định trong công tác của giảng viên Hồ Hoài Anh.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Tiền Phong, Ban giám đốc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã thảo luận để thống nhất về việc xử lý vi phạm các quy định trong công tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh – giảng viên đàn bầu Khoa Nhạc cụ truyền thống.

Qua xác minh, giảng viên Hồ Hoài Anh đã tự ý đi du lịch nước ngoài trong thời gian Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn bị công tác tuyển sinh năm học 2022 mà không báo cáo và xin phép ban lãnh đạo Khoa Nhạc cụ truyền thống cũng như lãnh đạo Học viện.

Bên cạnh đó, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đang tiếp tục xác minh và chờ thông tin từ các cơ quan chức năng để đưa ra các quyết định xử lý sai phạm theo đúng các quy định Nhà nước.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh - Ảnh: FBNV

Dẫn tin từ báo Dân Việt, trong thời gian xác minh vụ việc, Ban Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhất trí tạm dừng mọi công tác giảng dạy của giảng viên Hồ Hoài Anh tại Học viện để chờ thông tin chính xác từ các cơ quan chức năng.

PGS.TS Lê Anh Tuấn cho biết thêm rằng, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam còn xem xét kỷ luật, trừ thi đua… với lỗi đi nước ngoài không báo cáo, không xin phép tổ chức của Hồ Hoài Anh theo Luật viên chức. Nếu trường hợp giảng viên dính líu đến các hành vi bị truy cứu trách nhiệm hình sự trước pháp luật, Hội đồng xử lý kỷ luật sẽ xin ý kiến lãnh đạo Bộ VHTTDL để cùng phối hợp với các cơ quan chức năng trong Bộ để có hình thức kỷ luật nghiêm minh.

Bên cạnh đó, vào sáng ngày 2/7, phóng viên cũng đã nhiều lần liên lạc với nhạc sĩ Lưu Thiên Hương – chị vợ của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh để cập nhật tình hình của nam nhạc sĩ này nhưng không nhận được phản hồi.

Trước đó, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã chia sẻ với báo chí rằng, cô không tin em rể mình có liên quan đến những cáo buộc tai tiếng ở Tây Ban Nha. Và theo Lưu Thiên Hương là vào 1/7, vợ chồng Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang cùng con gái sẽ trở về Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay, thông tin về "sự trở về" này vẫn chưa hề được tiết lộ.

Học viện Âm nhạc quốc gia tổ chức họp khẩn ngay trong tối nay để bàn về vụ việc của Hồ Hoài Anh Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức ngay trong tối ngày 1/7 để bàn luận về vụ việc liên quan đến giảng viên - nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoai-bi-dinh-chi-cong-tac-ho-hoai-anh-con-chiu-them-nhung-hinh-thuc-ky-luat-nao-480282.html