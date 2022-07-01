Học viện Âm nhạc quốc gia tổ chức họp khẩn ngay trong tối nay để bàn về vụ việc của Hồ Hoài Anh

Hậu trường 01/07/2022 21:07

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức ngay trong tối ngày 1/7 để bàn luận về vụ việc liên quan đến giảng viên - nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Theo Tuổi Trẻ Online, PGS.TS Lê Anh Tuấn - giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam cho hay, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Tạ Quang Đông vừa mới yêu cầu tổ chức ngay cuộc họp bàn việc xử lý với trường hợp nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và báo cáo lại cho bộ.

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Hồ Hoài Anh chơi golf ở Majorca - Ảnh: Chụp màn hình

Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam cho biết, một cuộc họp online ngay trong tối nay và sẽ có báo cáo sớm về việc xử lý trường hợp nhạc sĩ Hồ Hoài Anh (hiện đang là giảng viên khoa âm nhạc truyền thống) đi nước ngoài nhưng không xin phép và có nghi vấn từ cư dân mạng liên quan tới vụ điều tra tại Majorca, Tây Ban Nha.

Theo ông Tuấn, việc tổ chức thi tốt nghiệp năm học vừa kết thúc và công tác tuyển sinh vẫn chưa thực hiện xong, nên tất cả cán bộ và giảng viên tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đều đang làm việc. Ông Tuấn còn cho biết thêm, việc Hồ Hoài Anh ra nước ngoài là hoàn toàn chưa xin phép cơ quan chủ quản.

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Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam cho biết, việc Hồ Hoài Anh ra nước ngoài là hoàn toàn chưa xin phép cơ quan chủ quản - Ảnh: Internet

PGS.TS Lê Anh Tuấn nói, hiện nay phía Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam vẫn đang theo sát vụ việc mà có tin đồn là liên quan đến Hồ Hoài Anh. Nếu như thông tin này là sự thật và có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng thì phía nhà trường sẽ thành lập hội đồng xử lý kỷ luật, xem xét mức độ vi phạm của Hồ Hoài Anh theo Luật viên chức.

"Chúng tôi sẽ làm rất triệt để, nghiêm túc, đúng người đúng tội. Nếu Hồ Hoài Anh liên quan tới cáo buộc hiếp dâm thì chúng tôi đánh giá đó là lỗi nghiêm trọng và chắc chắn sẽ xử lý nghiêm." - PGS.TS Lê Anh Tuấn cho hay.

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Hiện nay phía Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam vẫn đang theo sát vụ việc mà có tin đồn là liên quan đến Hồ Hoài Anh - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, ông Lê Anh Tuấn cũng chia sẻ, trong trường hợp Hồ Hoài Anh thật sự có liên quan đến vụ việc đang ồn ào thì ông "rất tiếc vì Hồ Hoài Anh đang ở độ chín của nghề, thời gian cống hiến còn nhiều, trước đây chưa hề có scandal lớn nào, mà giờ chỉ vì không biết giữ mình để dẫn đến hậu quả nghiêm trọng".

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