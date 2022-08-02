Quân AP tự nhận là fan cứng của Sơn Tùng MTP, gây thương nhớ với nhan sắc điển trai

Sao Việt 02/08/2022 17:04

Nam ca sĩ “Ai là người thương em” gây mê mẩn với nhan sắc chuẩn ‘soái ca” tự nhận là “fan cứng” của Sơn Tùng MTP.

Quân A.P hiện là một trong số những ca sĩ trẻ có sự nghiệp ca hát ổn định, nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Thu hút từ những ngày đầu bởi vẻ ngoài vô cùng điển trai, cùng giọng hát ấm áp, Quân AP mang về nhiều thành tích ấn tượng khi liên tục cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc chỉn chu và câu từ nhanh chóng viral trên các trang mạng xã hội.

Quân AP tự nhận là fan cứng của Sơn Tùng MTP, gây thương nhớ với nhan sắc điển trai - Ảnh 1
Quân AP nổi tiếng qua các sản phẩm âm nhạc chỉn chu

Hơn nữa, anh chàng cùng khá được lòng fan khi có đời sống sạch sẽ, ít scandal, luôn tập trung chủ yếu vào các dự án âm nhạc. Vì thế đó thể nói hiện tại anh chàng này là “chàng trai quốc dân” mà nhiều cô gái yêu thích. 

Quân AP tự nhận là fan cứng của Sơn Tùng MTP, gây thương nhớ với nhan sắc điển trai - Ảnh 2
Anh chàng còn thu hút fan hâm mộ bởi vẻ ngoài điển trai

Mới đây, nam ca sĩ lại tiếp tục khiến người hâm mộ "điêu đứng" khi đăng tải đoạn clip khoe trọn nhan sắc lên trang Tik Tok cá nhân. Nội dung chủ yếu của đoạn clip là những khoảnh khắc của Quân AP khi xuất hiện tại một sự kiện. Gương mặt điển trai cùng góc nghiêng "thần thánh", Quân AP đã khiến fan nữ phải liên tục reply vì nhan sắc quá đỗi hút hồn.

Quân AP tự nhận là fan cứng của Sơn Tùng MTP, gây thương nhớ với nhan sắc điển trai - Ảnh 3
Đoạn clip thu hút của Quân AP

Clip còn khiến fan thích thú hơn khi anh chàng lồng vào bài hát “Buông đôi tay nhau ra” của Sơn tùng MTP như ngầm tự nhận mình là một fan cứng của nam ca sĩ được mệnh danh là “hàng đầu Việt Nam”. 

Fan không ngừng trêu chọc anh chàng khi công khai yêu thích nhạc của Sơn Tùng đến vậy. Trên thực tế bài hát có thể chỉ là vô ý được ghép vào vì có lời nhạc hay, giai điệu dễ nhớ. Nhưng một điều fan khó có thể phủ nhận đó là cả Quân AP và Sơn Tùng MTP đều nổi tiếng với vẻ đẹp trai khiến nhiều fangirl mê mẩn. 

Quân AP tự nhận là fan cứng của Sơn Tùng MTP, gây thương nhớ với nhan sắc điển trai - Ảnh 4
Nhan sắc anh chàng và cả Sơn Tùng MTP đều được đánh giá rất cao

Từ khi chính thức ra mắt khán giả cho đến nay, Quân A.P vẫn duy trì được sức nóng của mình dựa vào vẻ ngoài điển trai cùng giọng hát trầm ấm, ngọt ngào. Không những thế, giọng ca sinh năm 1997 còn là chủ nhân của loạt hit như: Bông hoa đẹp nhất, Tự nắm tay mình, Phản bội chính mình, Ai là người thương em,... Không chỉ mang vẻ đẹp trai, sản phẩm âm nhạc chỉn chu mà anh chàng còn được lòng nhờ cách cư xử lịch sự, gần gũi và luôn lễ phép trước tiền bối. 

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