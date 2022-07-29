'Em trai Sơn Tùng' xuất hiện trong chương trình Bài hát hay nhất, khiến Châu Đăng Khoa... gục ngã

Anh chàng Vũ Trường Sự xuất hiện ở vòng sơ tuyển casting Bài hát hay nhất khiến nhiều người ngỡ là 'em trai Sơn Tùng'.

Vào tối ngày 28/7, tập 1 vòng tuyển chọn chương trình "Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal" đã chính thức lên sóng. Trong tập này, khán giả đã được chứng kiến những sáng tác của những tác giả trẻ tài năng.

Bùi Vũ Trường sở hữu khuôn mặt na ná ca sĩ Sơn Tùng M-TP - Ảnh: Internet

Trong tập này, anh chàng Bùi Vũ Trường đã gây ra nhiều sự chú ý của cư dân mạng vì sở hữu khuôn mặt na ná Sơn Tùng M-TP. Điều này khiến Vũ Trường bị nhiều người tưởng lầm là "em trai" giọng ca "Không phải dạng vừa đâu".

Vũ Trường cho biết, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP chính là thần tượng của mình. Anh rất trân trọng câu nói của Sơn Tùng: "Cứ đi rồi sẽ đến", nên bản thân dù còn nhiều thiếu sót nhưng bản thân anh không vì thế mà chán nản. Và khẳng định anh không có mối quan hệ nào với Sơn Tùng như mọi người đồn đoán.

Ở chương trình, Vũ Trường mang đến một ca khúc do anh sáng tác. Tuy nhiên có lẽ vì vẫn chưa chuẩn bị kỹ nên phần trình diễn của Vũ Trường không để lại ấn tượng, khiến Châu Đăng Khoa.... gục ngã ngay ở bàn giám khảo.

Vũ Trường chia sẻ khi còn lớp 10 và xem "Sing My Song - Bài hát hay nhất", bản thân đã nuôi dưỡng khát khao được tham gia chương trình. Vũ Trường cũng thừa nhận rất ấn tượng với Lê Thiện Hiếu nên đã quyết tâm trau dồi kinh nghiệm sáng tác để tham gia chương trình.

Đặc biệt, Vũ Trường cũng khẳng định dù rất hâm mộ Sơn Tùng nhưng âm nhạc của anh chắc chắn không ảnh hưởng bởi Sơn Tùng.

Ca khúc nói về vấn nạn bạo hành trẻ em được Rapper Weeza mang đến casting Bài hát hay nhất 2022 Tại buổi casting hôm 21/7 của Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal, nam rapper Weeza đã mang đến một ca khúc mang đầy tính thời sự, nhân văn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/em-trai-son-tung-xuat-hien-trong-chuong-trinh-bai-hat-hay-nhat-khien-chau-dang-khoa-guc-nga-486860.html