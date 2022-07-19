Điểm danh dàn "trai xinh gái đẹp" đổ bộ casting Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal

Trước giờ G, dàn trai xinh gái đổ bộ đến địa điểm tổ chức casting của Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal

Vào sáng sáng ngày 19/7, tại Tp HCM thu hút đông đảo thí sinh đăng ký tham dự ngày casting đầu tiên của bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal. Đúng giờ G, hàng ngàn người đổ bộ đến địa điểm tổ chức casting call với mong muốn chinh phục đỉnh cao ngôi vị cao nhất của chương trình. Anh Rồng tại buổi casting bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal - Ảnh: SaoStar Chia sẻ việc tham gia chương trình Bài hát hay nhất, Anh Rồng cho biết: "Sở trường của mình là các ca khúc mang âm hưởng, gia điệu miền Tây thế nên thông qua chương trình này, mình mong muốn lan tỏa âm nhạc của mình đến nhiều người hơn".

Bảo Hân Á quân The Voice Kids 2019 xuất hiện ở buổi casting với tư cách thí sinh. Bảo Hân chia sẻ đã cùng bố di chuyển từ Đà Lạt xuống TP HCM để tham gia Bài hát hay nhất. Thông qua chương trình, cô nàng mong muốn được trau dồi thêm kinh nghiệm trong hành trang nghệ thuật của mình. Nguyễn Ngọc Bảo Hân - Á quân The Voice Kids 2019 - Ảnh: SaoStar Buổi casting call còn có sự tham gia của cô nàng hot TikToker Kỳ Diệu. Kỳ Diệu cho biết để xuất hiện ở chương trình với phong thái tự tin nhất, bản thân đã phải chuẩn bị nhiều tháng liền. Việc tham gia Bài hát hay nhất, chắc chắn sẽ là hành trình đáng nhớ nhất của cô nàng.

Hot TikToker Kỳ Diệu - Ảnh: SaoStar Anh chàng Hoon (G5R) - Ảnh: SaoStar Lê Tấn Kiệt- Coldie - Ảnh minh họa: Internet Huỳnh Phương Mai - Top 8 The Voice 2017 - Ảnh minh họa: Internet Thanh Trúc - Ảnh: SaoStar Bài hát hay nhất là chương trình truyền hình thực tế nhằm tìm kiếm những nghệ sĩ đa năng có thể sáng tác và hát hay. Những sáng tác hay, hiện đại, phù hợp với văn hoá, thẩm mỹ của người Việt Nam nhưng vẫn hội nhập với xu hướng âm nhạc quốc tế và thế giới. Chương trình được tổ chức với mục đích nhằm tìm kiếm, bồi dưỡng và phát triển các thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ (nghệ sĩ) đa tài. Bài hát hay nhất cũng là cuộc thi âm nhạc đình đám bậc nhất những năm 2016-2018 và là bệ phóng vững chắc cho nhiều cái tên nổi tiếng hiện nay như: Bùi Lan Hương, Phan Mạnh Quỳnh, Hứa Kim Tuyền, Lê Thiện Hiếu,... Giảm khảo Dương Khắc Linh và Châu Đăng Khoa - Ảnh: SaoStar Hiện tại chương trình đang diễn ra buổi casting call tại HCM vào các ngày 19 - 21/7 và Hà Nội vào các ngày 23 - 25/7.

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