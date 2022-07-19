Nam Thư tiết lộ: Chỉ vì làm "NGHỆ THUẬT" đi sớm về khuya, ăn mặc gợi cảm khiến mẹ bạn trai không thích

Mới đây, trong chương trình Quý cô thông thái, Nam Thư có dịp trải lòng về chuyện tình yêu. Dù chưa có gia đình nhưng nữ diễn viên cũng được xem như đã từng gặp cảnh mẹ chồng nàng dâu vào thời gian có bạn trai.
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Nữ diễn viên tiết lộ, chỉ vì công việc của cô phải đi sớm về khuya thất thường cộng thêm với việc ăn mặc hở hang, gợi cảm nên rất không vui và vừa lòng. Chính vì thế, đã có nhiều lời đụng chạm, nặng nhẹ đến Nam Thư. Cô cho biết: "Tất nhiên khi gặp gia đình không làm nghệ thuật, tôi đã chuẩn bị tâm lý giải đáp cho bác ấy. Nhưng điều tôi nhận lại là sự xúc phạm nghề nghiệp một cách nặng nề. Bạn trai tôi ngồi kế bên cũng giật mình".
Theo chia sẻ của diễn viên Thập tứ cô nương, thời điểm đó, bạn trai tìm cách dung hòa giữa mẹ ruột và cô.Tuy nhiên, đến cuối cùng thì cả hai vẫn không thể đi với nhau lâu dài. Nam Thư bộc bạch: “Cuộc đời bắt buộc tôi phải mạnh mẽ. Bước ra khỏi cuộc tình đó tôi rất buồn, rất đau lòng nhưng không còn cách nào khác".
Theo diễn viên "Thập tứ cô nương", từ sau sự việc này, Nam Thư đã hạn chế không đến gặp gia đình bạn trai nữa. Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi rất thẳng thắn, hạn chế không gặp. Bạn trai mời về ăn cơm thì tôi thấy không thoải mái, không vui nên không gặp".
Là người nổi tiếng nhưng về đời tư cô hạn chế chia sẻ trước công chúng. Nam Thư được khán giả nhận xét ngày càng thăng hạng về cả diễn xuất lẫn nhan sắc. Nam Thư tham gia vào showbiz với vai trò là một diễn viên kịch, diễn viên hài, diễn viên điện ảnh. Nữ diễn viên tạo ấn tượng trong lòng công chúng bởi tính cách thân thiện, hòa đồng cùng lối diễn hài hước vui vẻ. Cũng như bao nghệ sĩ khác, để có được những thành công như ngày hôm nay nữ diễn viên cũng phải trải qua không ít áp lực.
Nhờ vẻ ngoài quyến rũ, làn da nâu săn chắc, khỏe mạnh cùng vóc dáng cân đối, cô được anh em nghệ sĩ ưu ái đặt danh xưng "Kiều nữ làng hài". Nam Thư tự tin với làn da nâu khỏe khoắn của mình và đó là điểm nhấn tạo sự khác biệt của cô với khán giả.