Nam Thư tiết lộ: Chỉ vì làm "NGHỆ THUẬT" đi sớm về khuya, ăn mặc gợi cảm khiến mẹ bạn trai không thích

Nữ diễn viên tiết lộ, chỉ vì công việc của cô phải đi sớm về khuya thất thường cộng thêm với việc ăn mặc hở hang, gợi cảm nên rất không vui và vừa lòng. Chính vì thế, đã có nhiều lời đụng chạm, nặng nhẹ đến Nam Thư. Cô cho biết: "Tất nhiên khi gặp gia đình không làm nghệ thuật, tôi đã chuẩn bị tâm lý giải đáp cho bác ấy. Nhưng điều tôi nhận lại là sự xúc phạm nghề nghiệp một cách nặng nề. Bạn trai tôi ngồi kế bên cũng giật mình".

Nam Thư thẳng thắn chia sẻ về chuyện tình yêu - Ảnh Internet

Theo chia sẻ của diễn viên Thập tứ cô nương, thời điểm đó, bạn trai tìm cách dung hòa giữa mẹ ruột và cô.Tuy nhiên, đến cuối cùng thì cả hai vẫn không thể đi với nhau lâu dài. Nam Thư bộc bạch: “Cuộc đời bắt buộc tôi phải mạnh mẽ. Bước ra khỏi cuộc tình đó tôi rất buồn, rất đau lòng nhưng không còn cách nào khác".