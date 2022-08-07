Nhan sắc bị thời gian lãng quên của Ngân Khánh ở độ tuổi U40

Ngoài ra, điều ít ai biết người đẹp 8X từng là gương mặt sáng giá của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2002.

Bên cạnh nghiệp diễn, cô nàng còn là một ca sĩ có giọng hát ngọt ngào, trong trẻo, không ít sản phẩm âm nhạc được tung ra và trở nên phổ biến vào những năm 2000.

Đang trong thời kỳ hoàng kim của mình, Ngân Khánh khiến khán giả bất ngờ và tiếc nuối khi cô nàng thông báo đi nước ngoài để du học và phát triển bản thân ở vị trí một đạo diễn và nhà sản xuất.

Lúc bấy giờ, nữ diễn viên chỉ mới 17 tuổi và còn là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Nhan sắc mới chớm nở của mỹ nhân “Ma dai” nhận được nhiều lời khen của fan sắc đẹp và khán giả dành nhiều sự tiếc nuối khi cô nàng không dành được vương miện năm đó.

Ngân Khánh sau khi đóng "Ma Dai" thì sang Singapore để du học

Sau gần 5 năm sang Singapore, năm 2020 Ngân Khánh đã quay trở lại Việt Nam với vai trò một nhà sản xuất và hiếm khi xuất hiện trên sóng truyền hình, nhưng mỗi lần xuất hiện cô nàng đều khiến khán giả trầm trồ bởi nhan sắc bị thời gian lãng quên, trẻ trung và xinh đẹp như cô gái 20.

Vẻ đẹp ở độ tuổi U40 của Ngân Khánh khiến người khác ngưỡng mộ

Người đẹp không chỉ sở hữu vóc dáng thon gọn cùng làn da trắng đáng mơ ước, mà còn sở hữu gu thời trang ấn tượng với phong cách đơn giản nhưng không kém phần quyến rũ, sang chảnh.

Khi xuất hiện tại chương trình 7 Nụ cười Xuân, đứng cùng các đàn em như Lâm Vĩ Dạ, Ninh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân nhưng nhan sắc của Ngân Khánh vẫn không hề bị lép vế, ngược lại gương mặt sáng bừng bừng cùng khí chất của người đẹp còn khiến đàn em phải “dè chừng”.

Nhan sắc của Ngân Khánh trong "7 nụ cười Xuân" khiến đàn em "dè chừng"

Cô nàng thường xuyên chia sẻ cuộc sống hằng ngày trên mạng xã hội, bên cạnh người chồng doanh nhân của mình. Ở tuổi 40 cuộc sống hạnh phúc và nhan sắc xinh đẹp của Ngân Khánh là điều mà tất cả mọi người đều ngưỡng mộ.

Chia sẻ về việc có con ở độ tuổi U40, cô chỗ biết: "Tôi và chồng cũng có những kế hoạch trong 1-2 năm tới mà chưa dám nói trước mọi thứ có thuận lợi hay không. Nếu may mắn thì con sẽ đến với mình còn không may mắn thì sẽ tiếp tục, chứ hai vợ chồng không gây áp lực cho đối phương là phải có con". Hiện những thông tin liên quan đến "tình đầu quốc dân" Ngân Khánh vẫn luôn đón nhận được đông đảo sự quan tâm của người hâm mộ.

Ngân Khánh và chồng doanh nhân đang có cuộc sống khá viên mãn

Cô nàng còn thường xuyên chia sẻ các bí quyết làm đẹp nên mạng xã hội, và được nhiều người đón nhận cũng như học hỏi. Có thể nói người đẹp hiện tại đang có một cuộc sống khá viên mãn và thành công, dù ít khi xuất hiện ở các kênh truyền hình, song Ngân Khánh vẫn luôn làm tốt vai trò của mình và giúp đỡ đàn em khiến mọi người vô cùng quý mến.