'Nhan sắc đi ngược thời gian' của Ngân Khánh liên tục gây chú ý dù sắp chạm U40

Mới đây, nữ diên viên lại khiến dân tình được phen xuýt xoa, người đẹp sinh năm 1985 gây ấn tượng trước loạt ảnh chứng minh đẳng cấp "mỹ nhân không tuổi" của mình trong chuyến du lịch ở đất Mỹ.

Ngân Khánh được biết đến là một trong những biểu tượng nhan sắc của làng phim ảnh Việt, trong lúc sự nghiệp đang đỉnh cao, mỹ nhân Việt bất ngờ thông báo sẽ lấy chồng, dù hiện tại cô không thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, nhưng cô nàng vẫn luôn khiến cư dân mạng phải trầm trồ mỗi khi xuất hiện bởi nhan sắc trong veo, ngọt ngào như thiếu nữ đôi mươi, không ai nghĩ cô nàng đã chạm độ U40.

Cô nàng ưa chuộng lối make up và gu ăn mặc nhẹ nhàng, có thể đó chính là 'tuyệt chiêu' 'hack tuổi' mà nữ diễn viên vẫn luôn áp dụng, Mỗi khi xuất hiện, mỹ nhân Việt luôn phải khiến người đối diện xuýt xoa vì vẻ đẹp nên thơ, trong trẻo của mình.

Bên dưới bài đăng là loạt những lời khen ngợi của netizen dành cho nhan sắc của cô nàng. Rất nhiều các khán giả nữ cũng để lại bình luận 'ganh tỵ' với vẻ đẹp không những 'không tuổi' mà còn 'không góc chết'. Có thể thấy những bức ảnh được chụp một cách nhanh chóng vì nhiều chuyển động của người đẹp bị nhòe đi, dù không phải một bức hình có ê-kíp hẳn hoi, nhưng cũng không thể 'dìm' được nhan sắc của mỹ nhân này.

Netizen ngạc nhiên trước nhan sắc cực phẩm của người đẹp - Ảnh: Chụp màn hình

Ngân Khánh 'dỗi' khi bị nói 40 tuổi khiến người hâm mộ phải bật cười vì qua dễ thương. - Ảnh: Chụp màn hình

Netizen không những dành lời khen cho nhan sắc của người đẹp, mà còn phải trầm trồ vì độ giàu có của cô khi đem hẳn hai thiết kế đắt đỏ trong chuyến du lịch chỉ để có những bức ảnh 'sống ảo' đa dạng.

Cùng một trang phục, nhưng cô nàng đã nhanh trí thay đổi các phụ kiện đi kèm để bức hình trở nên mới mẻ hơn, có thể nói đay cũng là một cách thay đổi rất thông minh.

Chiếc đầm đi kèm với chiếc túi của DiOR có kiểu dáng nhẹ nhàng tạo cảm giác nữ tính, nhẹ nhàng. - Ảnh: FBNV

Cùng một chiếc đầm nhưng lại diện chiếc túi đến từ thương hiệu Louis Vuitton tạo cảm giác năng động hơn hẳn. - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, netizen cũng nhanh chóng soi ra chiếc đầm mà mỹ nhân diện ở trời Tây, lại được cô nàng diện vài lần trước đó. Netizen cho rằng không chỉ giàu có, mà cô nàng này cũng rất biết 'chăm' mặc những trang phục cũ. Cô nàng đã vô tình tạo cho người hâm mộ cảm giác gần gũi, thân thiện. Bởi hiện tại với sự 'nổi lên' của nhiều ngôi sao đình đám, việc diện lại một món đồ đã từng sử dụng là rất hiếm khi thấy. Các ngôi sao luôn phải làm mới hình ảnh của bản thân mỗi khi xuất hiện, vì vậy việc mỹ nhân này diện lại một trang phục cũng khiến người hâm mộ hết lòng khen ngợi.

Chiếc đầm được cô nàng 'ưu ái' diện nhiều lần. - Ảnh: FBNV

Dù đã sắp chạm tuổi 40 nhưng Ngân Khánh vẫn duy trì phong độ sắc vóc ấn tượng. Nhiều netizen còn nhận xét mỹ nhân ngày càng xinh đẹp, mặn mà hơn trước. Trước đó, diễn viên Gọi Giấc Mơ Về cũng tiết lộ bí quyết trẻ lâu của mình là do chưa phải bận rộn chuyện con cái.

Vóc dáng thon gọn, khỏe khoắn không có bất kì dấu hiệu nào của lão hóa được người hâm mộ cho là ngày càng trẻ và mặn mà hơn trước. - Ảnh: FBNV

Ở tuổi 36, cô nàng có cho mình cuộc sống giàu có, một nhan sắc khiến nhiều người phải ngưỡng mộ có lẽ cái cô còn thiếu chính là một đứa con. Người hâm mộ vẫn mong trong tương lai gần cô và chồng sẽ có cho mình một thiên thần để đủ đầy cho mái ấm nhỏ của cả hai.