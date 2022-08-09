Doanh nhân Thủy Tiên: Từ giã nghiệp diễn để trở thành phu nhân của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Sao Việt 09/08/2022 14:32

Doanh nhân Thủy Tiên từng tham gia bộ phim truyền hình “Vị đắng tình yêu”, ở tuổi 52 chị sống như một bà hoàng, trẻ trung xinh đẹp và khí chất ngời ngời.

Thường được nhắc đến là mẹ chồng Hà Tăng hay vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, nhưng ít ai biết doanh nhân Thuỷ Tiên Từng là một diễn viên nổi bật, danh tiếng thời đó không thua gì con dâu bây giờ. Thời trẻ, chị từng làm bao nhiêu chàng trai đắm say, khao khát với nhan sắc không thua kém Việt Trinh hay Diễm My ở thời điểm đó. 

Doanh nhân Thủy Tiên: Từ giã nghiệp diễn để trở thành phu nhân của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 1
Nhan sắc "ngọc nữ" của Thủy Tiên thòi đó

Thủy Tiên từng đóng vai chính trong Vị Đắng Tình Yêu năm cô 20 tuổi và lập tức nổi đình đám, trở thành nữ diễn viên được săn đón hàng đầu khi tác phẩm trở thành bộ phim Việt đạt doanh thu cao nhất thập niên 1990 (khoảng 500 triệu đồng tiền bán vé).

Doanh nhân Thủy Tiên: Từ giã nghiệp diễn để trở thành phu nhân của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 2
Thủy Tiên thành công trong "Vị đắng tình yêu" đóng cùng cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh

Sau khi thành công qua “Vị đắng tình yêu” Thủy Tiên được các đạo diễn, các nhãn hiệu săn đón. Tuy vậy cô lại chọn rời xa showbiz để trở thành một tiếp viên hàng không. Sự ra đi của cô khiến không ít người tiếc nuối, dự nếu vẫn còn ở lại tin chắc danh tiếng cô còn có thể vượt ra “Người đẹp Tây đô” Việt Trinh và “Nữ hoàng ảnh lịch” Diễm My. 

Doanh nhân Thủy Tiên: Từ giã nghiệp diễn để trở thành phu nhân của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 3
Nhan sắc khiến nhiều người mơ ước của Thủy Tiên thời đó

Nhưng số mệnh vốn đã an bài, từ bỏ trở thành một ngôi sao, Thủy tiên lại vô tình gặp gỡ được với doanh nhân Johnathan hạnh Nguyễn và bây giờ bà chính là phu nhân tỷ phú - doanh nhân Thủy Tiên

Doanh nhân Thủy Tiên: Từ giã nghiệp diễn để trở thành phu nhân của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 4
Thủy Tiên nên duyên cùng tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Cựu diễn viên từng tâm sự, chị học được rất nhiều bài học bổ ích khi mới chân ướt chân ráo vào nghề. Ông xã luôn ủng hộ và hiểu rõ năng lực của vợ để có sự trợ giúp tốt nhất.

Tuy trở thành phu nhân của tỷ phú, song Thủy Tiên chưa từng nắp sau cái bóng của chồng mình, cô thể hiện bản lĩnh không thua kém chồng trong lĩnh vực kinh doanh. Thành công đầu tiên của Thủy Tiên trong kinh doanh là giành được hợp đồng mở siêu thị đầu tiên của Việt Nam vào năm 1995 khi chỉ mới 25 tuổi.

Doanh nhân Thủy Tiên: Từ giã nghiệp diễn để trở thành phu nhân của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 5
Thủy Tiên trở thành nữ doanh nhân tài ba

Dù không còn tham gia vào showbiz nhưng trong cô vẫn là người có sức ảnh hưởng nhất định. Không chỉ sở hữu khối tài sản kếch xù, Thủy Tiên còn được biết đến bởi gu thời trang sang trọng, trẻ trung bất chấp tuổi tác, nhan sắc U60 khi đứng cạnh con dâu ngọc nữ Hà Tăng không hề lép vế, ngược lại còn nổi bần bật nhờ khí chất sang trọng của một phu nhân. 

Doanh nhân Thủy Tiên: Từ giã nghiệp diễn để trở thành phu nhân của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 6
Doanh nhân Thủy Tiên đứng cùng con dâu "ngọc nữ" Hà Tăng 

Năm 2019, doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên được Forbes vinh danh trong Top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam ở lĩnh vực kinh doanh.

Doanh nhân Thủy Tiên: Từ giã nghiệp diễn để trở thành phu nhân của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 7
Là người có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực thời trang trong và ngoài nước

Ngoài ra, cô cũng nhận nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý khác như: Huân chương Lao động hạng Ba, danh hiệu Bông hồng vàng - Nữ doanh nhân tiêu biểu hai kỳ liên tục 2013, 2016, Giải thưởng Doanh nhân châu Á 2017/2018 và giải thưởng Đại sứ thương mại toàn cầu do thị trưởng thành phố Angeles, Mỹ trao tặng…

Doanh nhân Thủy Tiên: Từ giã nghiệp diễn để trở thành phu nhân của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 8
Giành nhiều giải thưởng lớn trong lĩnh vực kinh doanh

Hiện tại Thủy tiên à tổng giám đốc một công ty lớn, quản lý gần 30 công ty thành viên và hơn 100 thương hiệu thời trang quốc tế, bên cạnh đó còn là người phụ nữ có tiếng nói nhất định trên thương trường, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, có sức ảnh hưởng đến cả các nước khác. 

Doanh nhân Thủy Tiên: Từ giã nghiệp diễn để trở thành phu nhân của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 9
Vợ chồng tỷ phú Johnathan và con gái Tiên Nguyễn

Ở tuổi 52, chị vẫn nổi bật với nhan sắc mặn mà, quyến rũ, gu ăn mặc tinh tế và thần thái quyền lực, vóc dáng thon gon, làn da chắc khỏe như thiếu nữ. Thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện thời trang lớn của Việt Nam và thế giới, phu nhân Johnathan khiến báo chí không ngừng săn đón, và dân tình không ngừng cảm thán. 

Doanh nhân Thủy Tiên: Từ giã nghiệp diễn để trở thành phu nhân của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Ảnh 10
Doanh nhân Thủy Tiên có cuộc sống như một nữ hoàng

Cuộc sống của doanh nhân Thủy Tiên hiện tại như một bà hoàng. Sống trong lâu đài triệu đô, bên người chồng tỷ phú và các con các cháu. Mỗi lần xuất hiện cùng chồng hoặc con cái trong các sự kiện, chị đều là nhân vật được chú ý nhiều nhất, được ngưỡng mộ vì độ sang trọng cùng nét đẹp vượt thời gian.

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