Hai ái nữ nhà MC Quyền Linh cùng nhau “đọ dáng” trong một khung ảnh, đôi chân dài miên man, thẳng tấp khiến dân tình phải xuýt xoa

Hai con gái nhà MC Quyền Linh khiến công chúng xôn xao với khoảnh khắc đọ chân dài miên man “mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười”.
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Mới đây, trong story trên Instargarm cá nhân, con gái đầu của MC Quyền Linh vừa đăng tải 1 đoạn clip 2 nhóc tỳ nam nghệ sĩ cùng “đọ sắc”, bất phân thắng bại trong 1 khung hình. Cụ thể, Lọ Lem – Hạt Dẻ cùng selfie thân thiết trong lúc đi dạo phố. Trong clip, 2 bé diện outfit năng động, phù hợp với độ tuổi. Tuy nhiên, điểm chiếm chiếm spotlight lại thuộc về đôi chân dài nuột nà, thẳng tắp của hai mỹ nhân nhí.
Khoảnh khắc “đọ dáng” khoe chân miên man của cặp chị em hot nhất nhì showbiz Việt nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng. Phần đông, người hâm mộ không khỏi bất ngờ trước ngoại hình hai ái nữ của Quyền Linh. Và dù chênh nhau 3 tuổi nhưng con gái thứ 2 của MC Quyền Linh đã cao ngang chị gái.
Phía dưới phần bình luận, nhiều người phải trầm trồ trước nhan sắc “mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười” dù chỉ mới ở độ tuổi dậy thì của 2 con gái nghệ sĩ Quyền Linh. Sở hữu hình thể nổi bật, hai ái nữ nhà Quyền Linh tự tin cân nhiều phong cách thời trang khác nhau. Cụ thể, Lọ Lem yêu thích hình tượng dịu dàng, điệu đà trong các thiết kế váy nữ tính. Trong khi đó, cô em Hạt Dẻ lại hướng đến hình ảnh năng động trẻ trung với những set đồ cá tính.
Hiện tại, 2 nhóc tỳ nhà Quyền Linh mới chỉ 17 và 14 tuổi, song với nhan sắc, vóc dáng của các bé được nhận xét xinh đẹp và rạng rỡ. Tương lai lớn lên được dự đoán nếu theo nghệ thuật có thể sẽ trở thành những mỹ nhân đình đám Vbiz. Thậm chí, đi thi Hoa hậu sẽ chắc hẳn sẽ là những đối thủ đáng gờm.