Hai ái nữ nhà MC Quyền Linh cùng nhau “đọ dáng” trong một khung ảnh, đôi chân dài miên man, thẳng tấp khiến dân tình phải xuýt xoa

Hậu trường 14/09/2022 13:17

Hai con gái nhà MC Quyền Linh khiến công chúng xôn xao với khoảnh khắc đọ chân dài miên man “mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười”.

Mới đây, trong story trên Instargarm cá nhân, con gái đầu của MC Quyền Linh vừa đăng tải 1 đoạn clip 2 nhóc tỳ nam nghệ sĩ cùng “đọ sắc”, bất phân thắng bại trong 1 khung hình. Cụ thể, Lọ Lem – Hạt Dẻ cùng selfie thân thiết trong lúc đi dạo phố. Trong clip, 2 bé diện outfit năng động, phù hợp với độ tuổi. Tuy nhiên, điểm chiếm chiếm spotlight lại thuộc về đôi chân dài nuột nà, thẳng tắp của hai mỹ nhân nhí.

Hai ái nữ nhà MC Quyền Linh cùng nhau “đọ dáng” trong một khung ảnh, đôi chân dài miên man, thẳng tấp khiến dân tình phải xuýt xoa - Ảnh 1
Hai con gái MC Quyền Linh khiến công chúng xôn xao với khoảnh khắc đọ chân dài miên man. (Ảnh: FB Dạ Thảo)

Khoảnh khắc “đọ dáng” khoe chân miên man của cặp chị em hot nhất nhì showbiz Việt nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng. Phần đông, người hâm mộ không khỏi bất ngờ trước ngoại hình hai ái nữ của Quyền Linh. Và dù chênh nhau 3 tuổi nhưng con gái thứ 2 của MC Quyền Linh đã cao ngang chị gái.

Hai ái nữ nhà MC Quyền Linh cùng nhau “đọ dáng” trong một khung ảnh, đôi chân dài miên man, thẳng tấp khiến dân tình phải xuýt xoa - Ảnh 2
 Cận cảnh đôi chân dài đắt giá của 2 ái nữ nhà MC Quyền Linh. (Ảnh: Chụp màn hình Instagram linnhhh.m)

Phía dưới phần bình luận, nhiều người phải trầm trồ trước nhan sắc “mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười” dù chỉ mới ở độ tuổi dậy thì của 2 con gái nghệ sĩ Quyền Linh. Sở hữu hình thể nổi bật, hai ái nữ nhà Quyền Linh tự tin cân nhiều phong cách thời trang khác nhau. Cụ thể, Lọ Lem yêu thích hình tượng dịu dàng, điệu đà trong các thiết kế váy nữ tính. Trong khi đó, cô em Hạt Dẻ lại hướng đến hình ảnh năng động trẻ trung với những set đồ cá tính.

Hai ái nữ nhà MC Quyền Linh cùng nhau “đọ dáng” trong một khung ảnh, đôi chân dài miên man, thẳng tấp khiến dân tình phải xuýt xoa - Ảnh 3
Lọ Lem - Hạt Dẻ một lần xuất hiện là một lần chiếm spotlight nhờ đôi chân dài miên man và mướt mắt. (Ảnh: FB Dạ Thảo)
Hai ái nữ nhà MC Quyền Linh cùng nhau “đọ dáng” trong một khung ảnh, đôi chân dài miên man, thẳng tấp khiến dân tình phải xuýt xoa - Ảnh 4
Hai ái nữ nhà Quyền Linh khiến mọi người xuýt xoa với ngoại hình xinh đẹp, thần thái sang chảnh không khác gì người mẫu chuyên nghiệp. (Ảnh: FB Dạ Thảo)
Hai ái nữ nhà MC Quyền Linh cùng nhau “đọ dáng” trong một khung ảnh, đôi chân dài miên man, thẳng tấp khiến dân tình phải xuýt xoa - Ảnh 5
Dù còn khá nhỏ tuổi song Lọ Lem - Hạt Dẻ đã sở hữu đôi chân dài vượt trội. (Ảnh: FB Quyền Linh)
Hai ái nữ nhà MC Quyền Linh cùng nhau “đọ dáng” trong một khung ảnh, đôi chân dài miên man, thẳng tấp khiến dân tình phải xuýt xoa - Ảnh 6
Gia đình nhỏ của Quyền Linh khiến nhiều người chú ý (Ảnh: FB Quyền Linh)

Hiện tại, 2 nhóc tỳ nhà Quyền Linh mới chỉ 17 và 14 tuổi, song với nhan sắc, vóc dáng của các bé được nhận xét xinh đẹp và rạng rỡ. Tương lai lớn lên được dự đoán nếu theo nghệ thuật có thể sẽ trở thành những mỹ nhân đình đám Vbiz. Thậm chí, đi thi Hoa hậu sẽ chắc hẳn sẽ là những đối thủ đáng gờm. 

Ngất ngây trước nhan sắc trong veo của 2 ái nữ nhà Quyền Linh: Visual cực phẩm chuẩn hoa hậu tương lai

Ngất ngây trước nhan sắc trong veo của 2 ái nữ nhà Quyền Linh: Visual cực phẩm chuẩn hoa hậu tương lai

Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh đã đăng ảnh cùng em gái - Hạt Dẻ. Vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương của 2 chị em một lần nữa khiến netizen đứng ngồi không yên.

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