Hai ái nữ nhà MC Quyền Linh cùng nhau “đọ dáng” trong một khung ảnh, đôi chân dài miên man, thẳng tấp khiến dân tình phải xuýt xoa

Mới đây, trong story trên Instargarm cá nhân, con gái đầu của MC Quyền Linh vừa đăng tải 1 đoạn clip 2 nhóc tỳ nam nghệ sĩ cùng “đọ sắc”, bất phân thắng bại trong 1 khung hình. Cụ thể, Lọ Lem – Hạt Dẻ cùng selfie thân thiết trong lúc đi dạo phố. Trong clip, 2 bé diện outfit năng động, phù hợp với độ tuổi. Tuy nhiên, điểm chiếm chiếm spotlight lại thuộc về đôi chân dài nuột nà, thẳng tắp của hai mỹ nhân nhí.

Hai con gái MC Quyền Linh khiến công chúng xôn xao với khoảnh khắc đọ chân dài miên man. (Ảnh: FB Dạ Thảo)

Khoảnh khắc “đọ dáng” khoe chân miên man của cặp chị em hot nhất nhì showbiz Việt nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng. Phần đông, người hâm mộ không khỏi bất ngờ trước ngoại hình hai ái nữ của Quyền Linh. Và dù chênh nhau 3 tuổi nhưng con gái thứ 2 của MC Quyền Linh đã cao ngang chị gái.